El sector alcanzó su mayor nivel desde 2018 impulsado por las PyMEs y el transporte. Creció 15,9% en el año y superó al crédito prendario en la Argentina.

El leasing continúa mostrando un desempeño destacado y en el segundo trimestre de 2026 marcó el nivel más alto desde fines de 2018, según el último informe de Leasing Argentina. El saldo de cartera totalizó u$s802 millones a fines de junio, con un crecimiento del 15,9% en lo que va del año, acumulando así diez trimestres consecutivos de mejora.

El monto de contratos firmados alcanzó los $235.000 millones en el segundo trimestre, un salto interanual del 12,5% ajustado por inflación. Estos números confirman la recuperación del sector y reafirman al leasing como una de las principales herramientas de financiamiento para la compra de bienes de inversión y bienes durables.

La presentación de este informe se realizó en el marco de Expo Transporte, la 14ª Exposición Internacional de Equipamiento y Tecnología del Autotransporte de Carga y Pasajeros, que se lleva a cabo en los salones de La Rural.

El saldo de cartera llegó a $1.189.119 millones a fin de junio, con una expansión del 15,7% interanual en términos reales. Este ritmo de crecimiento superó ampliamente al del crédito prendario, que retrocedió 3,5% real en el mismo período, lo que le permitió al leasing seguir ganando terreno como alternativa preferida para financiar bienes de capital. El plazo promedio de los contratos fue de 31 meses.

"El leasing vuelve a demostrar que es una herramienta clave para transformar financiamiento en inversión de bienes de capital", destacó Ramiro Baré, presidente de Leasing Argentina.

El crecimiento de las PyMEs confirma que "el leasing está acompañando de manera concreta sus decisiones de inversión y expansión, con la importancia de generar nuevos puestos de trabajo. Los diez trimestres consecutivos de mejora demuestran que el leasing se consolida como una herramienta eficaz para incorporar activos de gran utilidad", señaló por su parte Nicolás Scioli, director ejecutivo de la entidad.

Las PyMEs y el transporte recuperan el crédito de capital

El auge de esta herramienta financiera en la Argentina encuentra su principal motor en el sector del autotransporte y la logística, rubro que concentró casi el 80% de las transacciones durante el período analizado. Este empuje cobró un relieve especial en el marco de Expo Transporte.

A la par de la logística, la diversificación de las operaciones mostró giros significativos hacia el rubro tecnológico, con un incremento interanual real del 54%, y hacia la maquinaria para la construcción, con un avance del 7%. En términos de mercado, la composición total de la cartera consolida a los vehículos y equipos de transporte a la cabeza con un 65,5%, seguidos por la construcción (11,5%), telecomunicaciones (10,7%), industria (5,8%) y agro (2,3%).

El perfil de los demandantes también refleja un cambio estructural: las Pequeñas y Medianas Empresas ganaron un protagonismo determinante, pasando a representar el 50,3% del saldo total financiado. En este segmento, The Capita Corporation / Banco Comafi encabezó la colocación de fondos, seguido por BICE y Supervielle.

En tanto, HPE Financial Services lideró la atención a grandes empresas, y Provincia Leasing dominó el sector público. Esta tracción privada y pública no solo impulsó activos productivos, sino que derivó en la generación estimada de más de 2.300 puestos de trabajo directos.

En cuanto a la composición de la cartera, el 65,5% se destina a equipos de transporte y logística, 11,5% a maquinaria de construcción, 10,7% a bienes de tecnología y telecomunicaciones, 5,8% a equipos industriales y 2,3% a maquinaria agrícola.

Una fuente de financiamiento y de generación de empleo

Se estima que las operaciones del primer semestre generaron 2.371 puestos de trabajo directos, un dato que subraya el aporte del sector a la actividad económica real. El protagonismo de las PyMEs fue clave en este ciclo expansivo: su participación en el saldo total de cartera trepó al 50,3% en junio, muy por encima del 42,3% registrado un año atrás, evidenciando cómo estas empresas utilizaron el leasing de manera intensiva para financiar sus inversiones.

En el segmento PyME, The Capita Corporation / Banco Comafi lideró con una cartera de $180.668 millones (31% del segmento), seguido por BICE (14%) y Supervielle (10%). Entre las grandes empresas, HPE Financial Services encabezó el ranking con $110.036 millones (24%), seguido por The Capita Corporation / Banco Comafi (16%) y Supervielle (13%). En el sector público, Provincia Leasing lideró con $51.640 millones (52%), seguida por BPN y Banco Patagonia.

Por tipo de operación, el leasing financiero siguió siendo ampliamente dominante, con el 93% de las transacciones del semestre, mientras que el leasing operativo representó el 7% restante, mostrando un leve crecimiento respecto al 6% del año anterior.