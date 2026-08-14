Bancos privados podrán ampliar la oferta de créditos tras una medida clave, aunque quedan fuera los préstamos inmobiliarios para vivienda

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, desgranó los detalles de la flexibilización de créditos en dólares que ayer anunció el Ministerio de Economía. La medida busca canalizar parte del ahorro en dólares hacia la inversión productiva.

El objetivo central es "canalizar parte del aumento del ahorro en dólares hacia la inversión en la economía real", con foco especial en la construcción. Se trata de una iniciativa que, según Furiase, podría mejorar las condiciones de acceso al crédito inmobiliario.

El funcionario fue claro: no habrá préstamos hipotecarios en dólares para personas físicas. "Se mantienen las restricciones macroprudenciales", afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

"El ahorro financia la inversión y esa es la única manera de crecer de manera sostenida", enfatizó Furiase. Agregó que incrementar la productividad, los salarios reales y el crecimiento son los ejes de esta lógica macroeconómica.

Cuánto dinero hay disponible para prestar

Furiase estimó que los bancos podrían prestar hasta u$s6.000 millones en créditos en dólares. Esa cifra refleja el potencial actual del sistema financiero.

Pero ese número podría trepar. La estimación se hizo con el nivel actual de depósitos en dólares, que podría aumentar. La ley de inocencia fiscal, recordó el funcionario, "busca potenciar el ahorro en dólares".

La decisión "va a aumentar la remuneración de los ahorros en dólares", producto de su mayor uso para la intermediación financiera. Ese efecto podría incentivar más depósitos en la divisa norteamericana.

El círculo virtuoso que imagina el equipo económico es claro: más depósitos permiten más préstamos. Y más préstamos impulsan la actividad productiva.

Cómo impacta en la construcción y el crédito inmobiliario

Furiase aseguró que la medida "va a generar más actividad en la economía real". El sector privilegiado es la construcción.

"Los desarrolladores de proyectos inmobiliarios claramente van a calificar para este tipo de préstamos en dólares para personas jurídicas", explicó. Esa es, según el funcionario, una manera de generar crédito para la oferta de la construcción.

La construcción arrastra números preocupantes. Es el tercer sector en importancia por mano de obra empleada, con 8,4% de los trabajadores según INDEC.

Pero el rubro sufrió un golpe brutal desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026 cayó 20%, producto del cese de la obra pública.

El esquema que planea Economía apunta a financiar tanto la oferta como la demanda. Para los desarrolladores, créditos en dólares. Para los compradores, mejores condiciones de crédito hipotecario.

El rol del FGS en el financiamiento hipotecario

Furiase reveló que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) está analizando financiar la demanda del crédito hipotecario. El objetivo es que los bancos puedan ofrecer préstamos "a tasas razonables".

Una de las formas en que podría hacerse es mediante la licitación de plazos fijos de entre 1 a 3 años a los bancos. "El problema del crédito hipotecario es que no hay financiamiento", diagnosticó.

La estrategia busca resolver el descalce de plazos que hoy traba el mercado hipotecario. Los bancos captan ahorro a corto plazo pero necesitan prestar a 20 o 30 años.

De todas formas, el funcionario reiteró: no habrá hipotecarios en dólares para ciudadanos. Las restricciones macroprudenciales se mantienen vigentes.

Qué dijo sobre las tasas abusivas de las fintech

Furiase fue consultado sobre los dichos del ministro Luis Caputo, que ayer reconoció como "abusivas" las tasas de entre 400% y 700% que cobran algunas fintech y billeteras digitales.

"Si se confirman esas tasas, claramente lo son", reconoció el secretario de Finanzas. Pero aclaró que el equipo económico no intervendrá directamente.

El foco está puesto en otra estrategia: "Tener una macro estable, bajar la inflación y el riesgo país". Todo eso, argumentó, generó una baja muy significativa de las tasas de interés.

En ese contexto, aseguró, los bancos están refinanciando deudas a tasas más bajas. El proceso de ajuste vendría por esa vía.

Enfatizó que la morosidad "es un proceso que se tiene que resolver entre privados". Si el gobierno interviene, advirtió, corre el riesgo de caer en lo que la literatura económica llama "riesgo moral".

"Si el estado se mete en ese contexto está usando la plata de los impuestos para beneficiar a un sector en particular en detrimento de otro", desarrolló. Por esa razón, afirmó que lo importante es generar condiciones para que bajen las tasas de manera sostenida.

Consultado sobre si el BCRA debería reducir encajes bancarios para aliviar el costo del crédito, fue cauteloso. "Ese es un tema del BCRA sobre el cual no puedo opinar", dijo primero.

Pero acto seguido aclaró: "El Central no va a tomar una medida puntual para resolver la mora". La estrategia oficial apuesta a la estabilización macroeconómica como solución de fondo.