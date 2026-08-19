En qué 12 acciones argentinas invertir $1 millón, según la recomendación de un bróker de la City

Ante un mercado selectivo, la selección busca activos con alta generación de caja y capacidad de respuesta frente al actual contexto económico.

La estrategia prioriza firmas con balances sólidos, destacando a YPF y Pampa Energía con un 15% cada una y sumando a Transportadora de Gas del Sur.

IEB ajustó su cartera de acciones recomendadas, concentrando el 91% del capital en empresas de energía, servicios regulados y el sector bancario.

El mercado argentino volvió a exigir más puntería, con el Merval en baja y en un escenario donde comprar cualquier acción y esperar una suba generalizada dejó de ser una estrategia suficiente. Frente a esa mayor incertidumbre, IEB ajustó su cartera recomendada de acciones y reforzó la exposición a empresas con balances sólidos, generación de caja y negocios capaces de atravesar un período de mayor incertidumbre.

Desde la sociedad de bolsa explicaron que la presión sobre los activos locales respondió a una combinación de menor apetito internacional por el riesgo, encuestas políticas y una economía que avanza "a dos velocidades". Ese contexto volvió a colocar los números de cada empresa en el centro de la escena, con inversores más atentos a márgenes, valuaciones y capacidad para sostener resultados.

La estrategia elaborada por IEB Research reúne 12 acciones argentinas y concentra el 91% del dinero en petróleo y gas, empresas reguladas y bancos. La distribución muestra una preferencia marcada por energía, tarifas y entidades financieras, con participaciones menores en real estate y materiales para completar la cartera.

IEB reforzó la apuesta por acciones de petróleo y gas

Uno de los principales cambios fue el aumento de la participación de petróleo y gas hasta el 46%, después de la incorporación de Transportadora de Gas del Sur. El movimiento refuerza el perfil energético del portafolio, que ya contaba con YPF, Pampa Energía y Vista como tres de sus posiciones centrales.

Esta parte de la cartera queda repartida entre YPF y Pampa Energía, con un 15% cada una; Vista, con el 10%; y TGSU2, con el 6%. De esta forma, casi uno de cada dos pesos invertidos queda vinculado con la producción de hidrocarburos, Vaca Muerta, el transporte de gas y el desarrollo de infraestructura energética.

YPF aporta su escala y su presencia integrada en la industria

Vista ofrece una exposición directa al crecimiento del shale

Pampa combina producción de gas, generación eléctrica y participación en otros activos energéticos

TGS suma el negocio de transporte y procesamiento.

El ingreso de TGSU2 encuentra respaldo en sus últimos números y, según el informe de IEB, la empresa registró un crecimiento interanual de 15% en sus ventas, acompañado por un avance de 28% en el EBITDA, indicador que permite aproximarse al resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

La mejora también apareció en la rentabilidad, ya que el margen EBITDA alcanzó el 52%, frente al 47% registrado en el mismo período del año anterior. Para IEB, estos datos ayudaron a sostener la incorporación de la transportadora dentro de una cartera que busca ganar defensividad sin quedar afuera del potencial de crecimiento energético.

Cómo distribuir $1 millón entre las 12 acciones

Si un inversor quisiera trasladar los porcentajes definidos por IEB a un capital inicial de $1 millón, debería destinar $460.000 a petróleo y gas, $300.000 a empresas reguladas, $150.000 a bancos, $60.000 a real estate y los $30.000 restantes a materiales.

La composición completa quedaría de la siguiente manera:

$150.000 en YPF, que cotiza con el ticker YPFD

en que cotiza con el ticker YPFD $150.000 en Pampa Energía, identificada como PAMP

en identificada como PAMP $100.000 en Vista Energy, cuyo ticker es VIST

en cuyo ticker es VIST $60.000 en Transportadora de Gas del Sur, que cotiza como TGSU2

en que cotiza como TGSU2 $100.000 en Banco Macro, identificado con el ticker BMA

en identificado con el ticker BMA $50.000 en BBVA Argentina, que cotiza como BBAR

en que cotiza como BBAR $100.000 en Metrogas, cuyo ticker es METR

en cuyo ticker es METR $100.000 en Edenor, identificada como EDN

en identificada como EDN $50.000 en Transportadora de Gas del Norte, que cotiza como TGNO4

en que cotiza como TGNO4 $50.000 en Ecogas, cuyo ticker es ECOG

en cuyo ticker es ECOG $60.000 en IRSA, identificada como IRSA

en identificada como IRSA $30.000 en Loma Negra, que cotiza como LOMA

Los porcentajes corresponden a la cartera presentada por IEB, mientras que la conversión a pesos forma parte de un ejercicio periodístico realizado para mostrar cómo podría replicarse con $1 millón. La cantidad efectiva de acciones dependerá de la cotización de cada papel al momento de concretar las operaciones.

Metrogas gana protagonismo tras la oferta de Edenor

Las empresas reguladas se quedan con el 30% del portafolio, con Metrogas y Edenor como las dos apuestas principales. Cada una recibe el 10%, mientras que Transportadora de Gas del Norte y Ecogas completan el bloque con participaciones individuales del 5%.

Dentro de este grupo, Metrogas ocupa un lugar especialmente relevante después de que Edenor presentara una oferta por el 70% de la distribuidora y por otro 5% de MetroEnergías. De acuerdo con el reporte, la propuesta asciende a u$s780 millones y volvió a poner en primer plano la valuación de uno de los principales activos del sector gasífero.

A partir de esa operación, IEB estimó para Metrogas un valor total del capital accionario de u$s1.114 millones, equivalente a aproximadamente u$s1,96 por acción. El cálculo ofrece una referencia para analizar la cotización de la empresa y el valor que el mercado podría asignarle en un escenario de cambio de control.

La preferencia por las reguladas también deja expuesta a la cartera al proceso tarifario, en donde, Metrogas, Edenor, TGNO4 y Ecogas dependen de marcos regulatorios que permitan cubrir costos, sostener inversiones y preservar márgenes, por lo que cualquier cambio en las revisiones tarifarias puede tener un impacto directo sobre sus resultados.

Ecogas aparece como una de las favoritas del bróker

Entre las reguladas, el informe identifica a Ecogas como uno de sus "top picks", es decir, uno de los papeles preferidos dentro de la selección. La sociedad de bolsa destaca su baja relación entre precio y valor libro y una posición de caja sólida, dos atributos que aportan respaldo en un contexto de mayor volatilidad.

Ecogas recibe $50.000 dentro del ejercicio del millón, el mismo monto que TGNO4. Ambas posiciones son más pequeñas que las asignadas a Metrogas y Edenor, lo que muestra que IEB mantiene una apuesta diversificada dentro del sector sin otorgar el mismo peso a todas las empresas.

La combinación reúne distribuidoras de gas y electricidad con transportadoras que ocupan un lugar central en la infraestructura energética. Esa mezcla permite capturar una eventual mejora tarifaria y, al mismo tiempo, participar en el crecimiento de la producción de gas que necesita mayor capacidad de transporte para llegar a los centros de consumo.

Banco Macro encabeza la apuesta financiera

Los bancos explican otro 15% de la cartera, con Banco Macro como principal elegido. IEB le asigna una participación del 10%, equivalente a $100.000 sobre una inversión inicial de $1 millón, y reserva otro 5% para BBVA Argentina, que recibiría $50.000.

La presencia del sector financiero incorpora exposición a la marcha de la economía doméstica, la recuperación del crédito y la evolución de los depósitos. También suma sensibilidad frente a las tasas de interés y la actividad, dos variables que pueden modificar los márgenes y la demanda de financiamiento.

Macro recibe el doble de capital que BBVA Argentina y queda igualado con Vista, Metrogas y Edenor. La ponderación lo ubica dentro del grupo de las seis acciones más importantes de la cartera, por detrás de YPF y Pampa Energía, que mantienen el liderazgo con un 15% cada una.

IRSA y Loma Negra completan el portafolio

El 9% restante se distribuye entre IRSA y Loma Negra. La empresa inmobiliaria recibe una participación del 6%, equivalente a $60.000, con exposición a centros comerciales, oficinas y otros activos del negocio inmobiliario.

Loma Negra queda con el 3%, por lo que recibiría $30.000, dado que IEB redujo su participación debido a un contexto más desafiante para la cementera, cuyo desempeño depende en buena medida de la construcción, la obra privada y la evolución general de la actividad económica.

La reducción de LOMA muestra que los cambios no pasaron únicamente por sumar TGSU2. IEB también recortó aquellas posiciones que podían quedar más expuestas a la economía "a dos velocidades" mencionada en el informe y concentró una mayor parte del capital en empresas con generación de caja, márgenes firmes o activos considerados estratégicos.

Cómo invertiríamos $1 millón según la cartera de IEB

Por todo esto, si contáramos con $1 millón para replicar esta estrategia, destinaríamos $460.000 a petróleo y gas, $300.000 a empresas reguladas y $150.000 a bancos, mientras que los $90.000 restantes se repartirían entre IRSA y Loma Negra.

De esta manera, concentraríamos $760.000 en energía y servicios regulados, con YPF y Pampa como las posiciones principales, sin perder exposición a la recuperación del crédito, el negocio inmobiliario y la construcción.

Así las cosas, la propuesta de IEB quedaría orientada hacia empresas con generación de caja y activos estratégicos, dentro de un mercado argentino que exige elegir cada papel con mayor cuidado.