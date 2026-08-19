Fondos comunes versus plazo fijo: dónde conviene más invertir

El rendimiento que ofrecen los fondos Money Market se puso a la par de lo que pagan los bancos por los plazos fijos tradicionales

En un escenario financiero signado por la desaceleración de la inflación y la estabilidad de los tipos de cambio financieros, la batalla por la liquidez en pesos atraviesa un capítulo decisivo. La histórica brecha entre los rendimientos que ofrecen los plazos fijos bancarios tradicionales y los fondos comunes de inversión (FCI) de liquidez inmediata (money market) se ha reducido al mínimo, e incluso en varios casos las billeteras virtuales y fondos independientes logran superar la propuesta de las principales entidades financieras.

Para el pequeño y mediano ahorrista, la elección entre inmovilizar el dinero a 30 días o mantener la disponibilidad diaria en una cuenta remunerada o FCI dejó de responder a una cuestión puramente de tasa de interés para pasar a ser una decisión estratégica de gestión de flujos de fondos y flexibilidad financiera.

Un mapa de tasas cada vez más parejo

De acuerdo con el relevamiento más reciente de las tasas nominales anuales (TNA) ofrecidas en el mercado local, el abanico de rendimientos tanto de la industria de fondos comunes, representados por los de mayor patrimonio, como por los bancos líderes, muestra un terreno sumamente competitivo. En el caso de los FCI, los rendimientos registrados en los últimos treinta días son los siguientes:

Lombard Renta en Pesos: 19,14%

1822 Raíces Ahorro Pesos: 18,55%

Mercado Pago: 17,47%

Super Ahorro $: 16,38%

Fima Premium: 15,85%

En cuanto a los plazos fijos a 30 días en bancos líderes, las tasas nominales anuales son:

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,50%

Banco Nación: 19,00%

BBVA: 18,50%

Banco Macro: 18,50%

ICBC: 17,70%

Banco Galicia: 17,50%

Banco Credicoop: 17,50%

Banco Ciudad: 17,00%

Santander: 16,00%

Banco Patagonia: 16,00%

La radiografía de los números del mercado: ¿dónde conviene estar?

Al analizar en detalle las cifras del mercado, la tradicional "prima por inmovilizar el capital" que históricamente pagaban las entidades de primera línea a cambio de mantener los pesos cautivos durante un mes completo ha perdido contundencia.

Por un lado, la banca pública encabeza las opciones de rendimiento a término fijo: el Banco Provincia (19,50%) y el Banco Nación (19,00%) lideran la tabla de posiciones con los retornos más competitivos para depósitos a 30 días. Les siguen muy de cerca entidades privadas de peso como BBVA y Banco Macro, ambas alineadas en un 18,50% de TNA.

Sin embargo, cuando se observa la oferta de los Money Market, la sorpresa aparece en los fondos de gestión pública e independiente. Lombard Renta en Pesos, por ejemplo, registra una TNA del 19,14%, ubicándose por encima del Banco Nación y de la gran mayoría del sistema financiero privado para depósitos a plazo. Asimismo, el fondo 1822 Raíces Ahorro Pesos (viculado al Banco Provincia) alcanza un 18,55%, superando la propuesta de plazo fijo a 30 días de bancos como Galicia, ICBC, Santander o Patagonia.

Por su parte, Mercado Pago se consolida en una franja del 17,47%, superando cómodamente las ofertas a 30 días de entidades privadas masivas como Santander (16,00%) o Banco Patagonia (16,00%), e igualando de manera virtual a la banca tradicional privada mediana como Galicia o Credicoop (17,50%).

Disponibilidad inmediata vs. tasa fija: la ecuación de costo de oportunidad

La verdadera diferencia en la coyuntura actual radica en el valor del rescate inmediato. Tradicionalmente, la regla del inversor minorista indicaba que aceptar la inmovilización a 30 días en un plazo fijo valía la pena porque la tasa superaba por varios puntos porcentuales a la remuneración de las cuentas de disponibilidad t+0 (disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana). Hoy, esa brecha es marginal e incluso, en ciertos cruces de oferta, desfavorable para el plazo fijo.

Si se plantea un ejemplo práctico con una inversión de $1.000.000 a 30 días, el Plazo Fijo Banco Provincia (19,50% TNA) genera aproximadamente $16.027 al cabo de 30 días, dejando los fondos totalmente bloqueados durante el mes. Por su parte, el Fondo Lombard Renta en Pesos (19,14% TNA) rinde un estimativo de $15.731 en el mismo período, pero permite retirar el capital o las ganancias en cualquier momento en cuestión de segundos.

En cuanto al Plazo Fijo de los bancos Santander o Patagonia (16,00% TNA), estos retribuyen $13.150 al mes, quedando por debajo de opciones Money Market de liquidez diaria como Mercado Pago ($14.358 estimados a 30 días).

Esta anomalía demuestra que inmovilizar los pesos no siempre premia al ahorrista. Si la diferencia de rendimiento nominal entre dejar el dinero bloqueado por un mes y tenerlo 100% disponible se mide en centésimas o apenas unos pocos miles de pesos por millón depositado, el costo de oportunidad de no contar con la liquidez ante imprevistos u oportunidades de compra pasa a ser el factor determinante.

Los drivers detrás del comportamiento de las tasas

Existen tres razones técnicas y de mercado que explican por qué la industria de los FCI logra darle pelea directa a los bancos tradicionales:

Composición de los Money Market: Los fondos comunes de liquidez inmediata no invierten únicamente en cuentas a la vista o depósitos remunerados, sino que diversifican parte de sus carteras en cauciones bursátiles y pagarés financieros. La dinámica del mercado de crédito privado y de liquidez entre privados suele registrar picos de tasa que son capturados rápidamente por los administradores de fondos.

Gestión del encaje y liquidez bancaria: A la hora de estructurar sus carteras de crédito e intermediación, los bancos aplican estrategias diferenciadas de captación de depósitos según sus necesidades de liquidez. Mientras algunos bancos públicos ajustan sus tasas al alza para sostener volumen, otras entidades privadas prefieren no sobrepagar por la liquidez a plazo fijo si la demanda de crédito minorista aún no despega con fuerza.

Poder de negociación institucional: Los administradores de Fondos Comunes de Inversión negocian volúmenes multimillonarios en bloque frente a las Mesas de Dinero de los bancos. Esto les permite obtener tasas de depósitos mayoristas (Badlar o acordadas) muy superiores a las que accede un usuario minorista que realiza un plazo fijo a través de home banking de manera individual.

Cómo se conforma la cartera típica de los fondos comunes

Aunque la proporción exacta varía diariamente según la estrategia de cada sociedad gerente, la estructura general de un fondo Money Market se divide en tres grandes instrumentos:

1. Cuentas a la vista remuneradas (40% - 60%): depósitos en cuentas bancarias que generan intereses diarios por el solo hecho de mantener el saldo depositsado. Es el núcleo que otorga la liquidez 24/7. Permite que las aplicaciones y bancos respondan al instante cuando un usuario realiza un rescate o paga con transferencia/QR en cualquier momento del día.

2. Plazos fijos precancelables y tradicionales (30% - 40%): certificados en entidades financieras de primera línea (bancos públicos y privados líderes). Estos aportan el rendimiento de tasa fija. Aunque un plazo fijo tradicional requiere inmovilizar el dinero a 30 días, los administradores del fondo escalonan los vencimientos diariamente (todos los días vence una porción de la cartera) o utilizan la opción de precancelación para mantener la liquidez.

3. Cauciones bursátiles y Pases (10% - 20%): se trata de préstamos de muy corto plazo (entre 1 y 7 días) respaldados por títulos públicos o privados en el mercado de capitales. Su función es capturar los picos de tasa de interés de muy corto plazo en el mercado financiero e incrementan el rendimiento general del fondo sin asumir riesgo crediticio alto, ya que las cauciones cuentan con garantía colateral de la bolsa.

Qué conviene hacer con la liquidez transitoria

En este contexto de compresión de tasas, la recomendación de los consultores de finanzas personales apunta a un esquema mixto de administración de caja:

Efectivo operativo y gastos corrientes: para los pesos destinados a cubrir servicios, compromisos semanales, vencimientos de tarjetas de crédito o gastos corrientes del mes, los Fondos Comunes Money Market o billeteras virtuales ofrecen la mejor combinación de rendimiento diario y flexibilidad transaccional.

Ahorro mensual programado: para aquellos montos de capital que no vayan a ser utilizados bajo ningún concepto dentro del mes, únicamente resulta conveniente recurrir a plazos fijos si la tasa ofrecida encabeza el listado del mercado (19% TNA o superior). De lo contrario, dejar los fondos en opciones Money Market de alto rendimiento (18,5% a 19,1% TNA) preserva el valor financiero sin atar de manos al usuario.

La contienda por la tasa de interés en pesos ingresó en una fase de máxima sintonía fina. En el escenario actual, los fondos comunes de inversión no solo pelean de igual a igual con los bancos tradicionales, sino que en muchos casos se convierten en la opción más inteligente para hacer rendir los pesos sin perder un solo día de maniobra.