La caución volvió al centro de la escena y llegó a negociarse al 35,5%. Cómo invertir en el instrumento que permite elegir vencimientos de uno a 120 días

Los pesos de muy corto plazo volvieron a encontrar una recompensa difícil de igualar fuera del mercado de capitales. La caución bursátil a un día, una de las herramientas preferidas por operadores y empresas para administrar la liquidez, llegó a negociarse al 35,5% de TNA sobre el cierre del martes. El salto la dejó ampliamente por encima del plazo fijo tradicional, cuya mejor propuesta relevada alcanza el 23% TNA, y de las cuentas remuneradas, que pagan hasta 24% con requisitos especiales.

La diferencia gana atractivo por el plazo involucrado dado que mientras un depósito bancario tradicional exige inmovilizar el dinero durante al menos 30 días, la caución permite colocar pesos por una jornada y recuperar al vencimiento el capital junto con los intereses.

Esa flexibilidad sirve para hacer rendir saldos transitorios o cubrir los días que quedan entre dos inversiones.

La caución volvió a despegarse del resto de las tasas

La rueda del martes mostró la tensión y volatilidad en el mercado de pesos. La última tasa operada de 30,30% y un promedio ponderado por volumen (VWAP), negociado a lo largo de toda la rueda, en 26,156% TNA. Cerca de las 16:55 hs, otra pantalla marcó 35,5% TNA, después de haber transitado buena parte de la jornada en la zona de 24% a 26%. Salvador Vitelli, head of research de Romano Group, resumió el movimiento: "caución en 35% sobre el cierre".

El 35,5% fue la tasa alcanzada en el tramo final y no el rendimiento obtenido por todo el dinero negociado. El promedio de 26,156% ofrece una referencia más representativa y también superó en 3,156 puntos al mejor plazo fijo, además de aventajar en más de seis puntos a varias cuentas remuneradas sin condiciones especiales.

El avance final es compatible con una demanda puntual de fondos, donde quienes necesitan pesos aceptan pagar más para conseguirlos. Esa foto puede cambiar en la rueda siguiente, dado que el rendimiento responde a la oferta y la demanda del mercado de pesos.

El 35,5% TNA no debe tomarse, bajo ningún punto de vista, como una tasa garantizada para todos los días.

Cuánto deja una inversión de $1.000.000

La TNA permite comparar alternativas, mientras que el rendimiento efectivo de una caución a un día es mucho menor que ese porcentaje anual. Con $1.000.000 colocados al 35,5% TNA, el interés bruto de una jornada asciende aproximadamente a $972,60, antes de comisiones y derechos de mercado. Si la operación se pactara al 30,30%, el resultado bajaría a $830,14, y con la tasa promedio de 26,156% dejaría cerca de $716,60.

Frente a una cuenta remunerada al 20% TNA, como la disponible en Carrefour Banco, que genera alrededor de $547,95 por día sobre el mismo capital, la diferencia a favor de la caución colocada al 35,5% llega a unos $424,65 diarios. La opción promocional de Ualá al 24% TNA equivale a cerca de $657,53 diarios, siempre que el cliente reúna las condiciones exigidas -cómo haber consumido $500.000 dentro de la billetera virtual- y dentro del límite remunerado de $1.000.000.

Si la tasa de 35,5% se sostuviera durante 30 días, el rendimiento simple rondaría los $29.178 por cada $1.000.000, frente a los $18.904 de un plazo fijo al 23%.

Más allá de esto, este último número no deja de ser una referencia, ya que cada renovación de la caución se pacta a una nueva tasa, suma los costos de la operación.

Por eso mismo, quien prefiera evitar la renovación diaria también puede estirar el vencimiento y fijar el rendimiento por varias semanas. Esta alternativa reduce el riesgo de encontrarse con una tasa más baja al día siguiente y evita acumular comisiones mediante sucesivas operaciones de corto plazo.

La curva mostró rendimientos interesantes en varios tramos y la caución a siete días registró una última tasa de 27,5%, mientras que a 10 días llegó a 28,5%. En los plazos más largos, la operación a 27 días marcó una última tasa de 26% y un promedio ponderado de 25,588%, mientras que la caución a 30 días cerró en 23,5%, con un promedio de 24,381%.

Para una inversión de $1.000.000, colocar los pesos durante 30 días al 23,5% TNA dejaría aproximadamente $19.315 brutos, frente a los $18.904 de un plazo fijo que paga 23%. Si la operación se concretara al promedio de 24,38%, la ganancia ascendería a unos $20.039, antes de descontar comisiones y derechos de mercado.

La caución permite así elegir entre buscar la tasa más alta a un día o asegurar durante varias semanas un rendimiento cercano al 24% o 26% TNA. Para quien sabe que no necesitará los fondos, estirar el plazo puede resultar más conveniente que renovar cada jornada y también mantiene una ventaja frente a buena parte de los plazos fijos y las billeteras virtuales.

Qué tasas pagan el plazo fijo y las billeteras virtuales

El comparador del Banco Central (BCRA) muestra que las entidades con mayor volumen de depósitos ofrecen entre 16% y 21% TNA.

Banco Nación paga 19%

paga Galicia 17,5%

BBVA y Macro 18,5%

y Santander y Patagonia 16%

y Banco Provincia 21% para colocaciones online de no clientes.

Fuera de los bancos más grandes, Reba encabeza el listado con 23% TNA, seguida por CMF y Bibank con 22,5%.

Entre las opciones con billeteras virtuales, Banco BICA en 22% TNA lidera para saldos de hasta $750.000, le sigue Carrefour Banco y Fiwind en 20%. Naranja X y Ualá ofrecen 18% con topes de $1.000.000.

Ualá Plus 2 alcanza el 24%, condicionado a sumar $500.000 en determinadas operaciones para acceder a esa tasa por el resto del mes.

Los fondos de mercado de dinero -FCIs- también quedaron abajo, con las alternativas más rentables de la muestra en 20,07% TNA y otras entre 18% y 20%.

La comparación, aun así, tiene una salvedad y es que las billeteras priorizan la disponibilidad inmediata, el plazo fijo asegura la tasa durante 30 días y la caución inmoviliza los fondos hasta el vencimiento elegido. La alternativa ganadora depende también del momento en que el ahorrista necesitará usar el dinero.

Cómo invertir en cauciones

El acceso puede completarse desde la aplicación del celular o plataforma web de una sociedad de bolsa. El procedimiento, en sí, cambia según cada broker, con una secuencia general que se mantiene.