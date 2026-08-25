El fundador de la principal billetera virtual argentina respondió el debate con cifras, apuntando a las diferencias entre sector público y privado

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, salió al cruce de los cuestionamientos sobre el nivel de morosidad de los créditos otorgados a través de Mercado Pago y sostuvo que la participación de la compañía en el monto total de deuda impaga del sistema financiero es inferior al 3%.

El empresario publicó el planteo en sus redes sociales luego de que el economista Fernando Marull compartiera datos de un informe sobre la evolución del crédito y la mora en Argentina. Galperin afirmó: "La mediana de mora de los bancos públicos es $1,4 millones mientras que la de Mercado Libre es de $0,1 millón". Luego agregó: "Del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre mientras que Banco Nación y Provincia concentran el 15%".

El debate se produce en un contexto de expansión del crédito y aumento de los incumplimientos, donde Mercado Pago concentra una proporción elevada de las personas registradas como morosas, pero una participación mucho menor cuando se mide el volumen de dinero impago.

Qué muestran los datos sobre la mora de Mercado Pago

La principal diferencia que plantea el informe está entre cantidad de personas con deuda en mora y monto total adeudado.

De acuerdo con el relevamiento, Mercado Libre concentra alrededor del 19% de las personas morosas del sistema, pero representa apenas el 2,9% del monto total en mora. La mediana de la deuda impaga por persona se ubica en torno de los $116.000, un nivel considerablemente inferior al registrado en los bancos tradicionales.

En su publicación, Galperin tomó precisamente esa diferencia como argumento para cuestionar las críticas centradas en Mercado Pago. El empresario sostuvo que quienes señalan el incremento de la mora no contemplan, a su criterio, el crecimiento simultáneo de la cantidad de créditos otorgados y de los préstamos que son cancelados en tiempo y forma.

El informe citado ubicó la mediana de la mora de otras entidades en niveles superiores:

Naranja: $260.000

Brubank: más de $500.000

Banco Provincia: $1,75 millones

Credicuotas: $840.000

La comparación requiere distinguir, por lo tanto, entre tener una mayor cantidad de deudores y concentrar una mayor cantidad de dinero en situación irregular. Una entidad puede reunir muchos deudores con obligaciones relativamente pequeñas y, al mismo tiempo, representar una proporción reducida del volumen total impago.

Los bancos concentran la mayor parte del dinero en mora

El relevamiento de Fernández señala que los bancos tradicionales concentran cerca del 65% del monto total en mora. Los bancos privados representan alrededor del 45% del dinero impago y reúnen aproximadamente 1,59 millones de personas en situación irregular.

Dentro del segmento público, Banco Nación y Banco Provincia concentran en conjunto alrededor del 15% del monto total de la mora, según los datos citados por Galperin.

En contraposición, los cuatro segmentos asociados al crédito de menor monto —fintech, préstamos rápidos, tarjetas no bancarias y carteras en recupero— reúnen el 90,6% de las personas morosas, pero representan el 26,2% del dinero en mora. Los dos grandes bloques bancarios concentran el 40,9% de las personas y el 64,5% del dinero impago.

La diferencia permite explicar por qué el peso de Mercado Pago es elevado cuando se contabiliza la cantidad de deudores, pero mucho menor al observar el dinero involucrado.

Cómo evolucionó la morosidad en Argentina

El análisis citado en la discusión pública también pone el foco en el crecimiento de la mora durante los últimos años.

Según el informe, la proporción de deudores en situación irregular se ubicaba en 13,6% hasta octubre de 2024 y posteriormente aumentó hasta alcanzar 27,8% en junio de 2026.

La distribución de los montos adeudados, sin embargo, es muy desigual. El 17% de los morosos debe menos de $100.000, mientras que casi el 40% registra obligaciones inferiores a un salario mínimo, que en agosto se ubica en $376.600.

En el otro extremo, el 14,5% de los deudores con mayores compromisos concentra el 73% del volumen total de dinero en mora.

Además, el 93,1% de los morosos registra deudas de hasta $10 millones. El dato muestra que la cantidad de personas afectadas por incumplimientos no necesariamente se corresponde con el peso económico de cada segmento.

La Central de Deudores del BCRA reúne información de bancos, emisoras de tarjetas, otros proveedores de crédito, fideicomisos financieros, fondos de garantía y plataformas de crédito, entre otros participantes. La base informa las financiaciones de cada persona correspondientes a los últimos 24 meses.

El crédito a las familias y la situación del sistema financiero

Los datos oficiales del BCRA muestran que durante junio el crédito al sector privado continuó creciendo. El saldo real de los préstamos en pesos aumentó 1,7% mensual y 2,6% interanual, mientras que el financiamiento total al sector privado, considerando todas las monedas, avanzó 3,1% respecto de mayo y 10,1% interanual.

En ese mismo mes, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado fue de 7,6% a nivel agregado. Dentro de ese universo, la mora de las financiaciones a las familias se ubicó en 12,8%, mientras que para las empresas alcanzó 3,5%.

Estos indicadores corresponden al sistema financiero informado por el BCRA y no deben confundirse directamente con el universo más amplio de personas morosas utilizado en el informe de Fernández. Las metodologías y universos de análisis son diferentes.

Los jóvenes aparecen entre los segmentos con mayor mora

Otro de los puntos destacados en el informe es la situación de los jóvenes. La franja de 18 a 25 años incrementó su participación en el sistema financiero, pero también registra una elevada proporción de incumplimientos.

Según el relevamiento, la mora alcanza al 40,8% de los deudores de ese grupo etario, aunque existen diferencias importantes entre provincias.

El dato se vincula con un fenómeno más amplio: el ingreso de nuevos usuarios al sistema financiero se produjo, en muchos casos, a través de productos de crédito de menor monto, entre ellos préstamos ofrecidos por fintech y billeteras digitales.

En este contexto, el informe plantea que Argentina mantiene un nivel reducido de acceso al financiamiento en comparación con otros países de la región y de Estados Unidos. Fernández señaló que el crédito hipotecario representa menos del 1% del PBI, frente a niveles del 10% en Brasil, 28% en Chile y 45% en Estados Unidos.

El costo de financiarse también está en discusión

El informe incorpora además la carga tributaria como uno de los factores que inciden sobre el costo del crédito. Según Fernández, los préstamos están alcanzados por distintos impuestos y tasas, entre ellos IVA, impuesto al cheque, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales.

De acuerdo con su estimación, la carga impositiva puede representar entre una cuarta parte y un tercio del costo del financiamiento.

El debate sobre las tasas de los créditos de Mercado Pago se había intensificado en las últimas semanas. El 18 de agosto, la organización Libres del Sur realizó una protesta frente a las oficinas de Mercado Libre y cuestionó el costo de los préstamos ofrecidos por la plataforma.

Días después, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano amplió una denuncia judicial contra Galperin y el directorio de Mercado Libre y solicitó que se suspendiera provisoriamente el cobro de determinados préstamos, en el marco de una acusación vinculada con las tasas de interés.

Mercado Libre y la expansión del negocio financiero

La discusión sobre la mora ocurre mientras Mercado Libre amplía su actividad financiera. En el segundo trimestre de 2026, la compañía registró u$s10.169 millones de ingresos y resultados financieros, un aumento interanual del 50%. El resultado operativo fue de u$s683 millones y la ganancia neta alcanzó u$s466 millones. Además, el volumen total de pagos procesados por Mercado Pago llegó a u$s101.000 millones, con un crecimiento interanual del 56%.

En Argentina, el segmento financiero se convirtió en uno de los componentes centrales de la expansión de la plataforma. El negocio combina pagos, cuentas digitales, tarjetas y distintas alternativas de financiamiento para consumidores y comercios.

El crecimiento del crédito, a su vez, implica una mayor exposición al riesgo de incumplimiento. Por eso, el aumento de la cantidad de personas financiadas puede traducirse simultáneamente en un incremento de los deudores registrados, aun cuando el monto promedio o mediano de cada obligación sea relativamente bajo.

Galperin volvió a defender el crecimiento del crédito

La discusión sobre la mora también se relaciona con la expansión del acceso al financiamiento en Argentina. En sus publicaciones, Galperin sostuvo que presentar el aumento de la morosidad sin considerar el crecimiento del crédito puede ofrecer una visión incompleta del fenómeno.

Su argumento se apoya en la diferencia entre cantidad de personas que tienen deudas impagas y monto total de esas deudas. Los datos del informe citado muestran que Mercado Pago tiene una participación elevada en el primer indicador, pero reducida en el segundo.

En términos generales, el relevamiento plantea que la mora argentina está concentrada en los bancos cuando se analiza el volumen de dinero, mientras que las fintech, los préstamos rápidos y otros instrumentos de crédito de bajo monto reúnen una mayor cantidad de personas.

El debate se desarrolla, además, en un escenario de recuperación del crédito privado. El BCRA informó que durante junio el financiamiento al sector privado continuó creciendo y que el sistema financiero mantenía niveles elevados de cobertura frente al riesgo crediticio: las previsiones representaban el 86,6% de la cartera irregular.

Así, la discusión sobre Mercado Pago forma parte de un fenómeno más amplio: la cantidad de argentinos que acceden al crédito crece al mismo tiempo que aumenta la cantidad de personas con dificultades para cumplir sus pagos. Los datos disponibles muestran que ambos fenómenos deben analizarse por separado del volumen de dinero involucrado, ya que la distribución de la mora presenta diferencias significativas entre bancos, fintech y otros proveedores de financiamiento.