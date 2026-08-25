Pese a la reciente suba, el dólar todavía está debajo del IPC pero la tendencia podría revertirse en los próximos meses. Cómo quedará frente al plazo fijo

Las proyecciones indican que los rendimientos de ambos instrumentos se equipararán hacia finales de año, dependiendo de la estabilidad cambiaria y el IPC.

El plazo fijo UVA se mantiene como la opción más atractiva para cubrirse de los precios al consumidor, aunque requiere una inmovilización de 90 a 180 días.

El plazo fijo tradicional ofrece hoy una tasa de entre 16% y 24% anual, rindiendo por debajo de la inflación, que se proyecta en torno al 1,8% mensual.

El plazo fijo tradicional se encuentra en la mira de los ahorristas, debido al nivel actual de inflación estabilizado en torno al 2% hace más atractivo al plazo fijo UVA, que es el que ajusta por esa referencia de precios al consumidor medida en los últimos 45 días. El asunto es que, según las proyecciones de mercado, esta ecuación puede revertirse a fin de año, aunque ello dependerá de cómo evolucione la cotización del dólar y otras variables sensibles. De esta forma, los aorristas deben saber cuáles son las proyecciones de rendimiento de cada uno de estos instrumentos en el mes a mes.

Es que el precio del dólar minorista, más allá de la suba de los últimos días, asciende en todo el mes alrededor de 1,3%, un porcentaje que, de mantenerse, podría ser superado por el rendimiento de las colocaciones en pesos.

En tanto, en base a las cotizaciones actuales del mercado de opciones y futuros del Rofex Matba (A3), podría cerrar agosto con un avance de 1,9%. Un nivel que igual es muy cercano al resto de las referencias.

Un plazo fijo minorista para personas humanas en bancos líderes ofrece una tasa nominal anual (TNA) de entre 16% a 21%, para colocaciones a 30 días, que es el tiempo mínimo de encaje requerido para este instrumento financiero.

De esta manera, la renta obtenida, según la entidad seleccionada, será de un mínimo de 1,32% a un máximo de 1,7% mensual.

Cabe recordar que en los últimos días hubo una leve suba de las tasas en pesos, de un máximo de un punto porcentual, que también impactan de manera leve en los plazos fijos, al otorgar algo más de rentabilidad.

Por otra parte, los bancos más chicos, donde la tasa brindada es más elevada porque buscan seducir de esta manera a los ahorristas para captar pesos para prestar después a sus clientes, están pagando un interés máximo de 24% de TNA, que equivale a una ganancia de 1,97% cada 30 días.

Así, la renta de los plazos fijos tradicionales en los bancos líderes es, en todos los casos, menor a la inflación mensual, que se ubicó en todo julio en 2,1%, y también la renta se presentaría negativa para el corriente mes.

Es que, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central, en base a una encuesta con 44 economistas privados, en agosto la inflación será de 1,8%, que es la misma cifra proyectada para septiembre.

Allí es donde cobra atractivo el plazo fijo UVA, que es el depósito que ajusta su rendimiento en base al índice de precios al consumidor (IPC) y así permite mantener el poder de compra de los pesos, aunque su principal desventaja es el tiempo mínimo de encaje solicitado para los pesos invertidos. Según el banco, este período mínimo requerido de inmovilización de los fondos puede variar entre los 90 a 180 días, es decir, hasta medio año.

Si bien el plazo fijo UVA tiene la opción de "precancelación", que se puede ejecutar luego de haber transcurrido los primeros 30 días del depósito, la renta, o penalidad, que se recibe por la salida anticipada es notoria. Es que se obtendrá a cambio una tasa muy baja, que es de apenas 10% de TNA, que representa ganar 0,8% mensual.

Plazo fijo o dólar, qué rinde más ante la inflación

El dato positivo para los plazos fijos tradicionales es que la tendencia de la inflación, según los economistas, siga descendiendo por debajo del 2% mensual y comiencen a converger estos dos indicadores.

De hecho, que los pronósticos sitúen a la inflación mensual ahora en torno al 1,8%, generará que los plazos fijos tradicionales de los bancos más chicos ya comiencen a equiparar, e incluso a superar, a los precios al consumidor.

"El mercado ya anticipa una desaceleración impulsada por la calma del dólar, combustibles sin ajustes significativos y caídas en rubros clave como lácteos, azúcar e infusiones", detalla Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

Es que el ahorrista también mira al comportamiento del dólar, que en los últimos días, su precio se recalentó, aunque avanza 1,3% en todo el mes. Es decir, un nivel que sigue siendo inferior al a inflación mensual.

"En el caso de los plazos fijos tradicionales, sus tasas tenderían a aproximarse a la inflación. Pero sin turbulencias cambiarias, será difícil que el BCRA corrija el sesgo de la política monetaria. Y en este aspecto, se espera correcciones para los próximos meses más acentuadas que la inflación", advierte Andrés Méndez, director de AMF Economía.

De esta manera, el plazo fijo tradicional por depósitos minoristas de más de $1 millón, rendiría 1,75% en agosto, mientras que el UVA ofrecería 1,86%, y el dólar podría ubicarse en torno a ese nivel.

Plazo fijo tradicional versus plazo fijo UVA, con pocas diferencias.

Plazo fijo tradicional y plazo fijo UVA, en el mes a mes

Según las proyecciones de los economistas, desde ahora hasta noviembre, el plazo fijo UVA seguiría siendo la alternativa ganadora frente al plazo fijo tradicional. Hecho que mantiene la tendencia de los últimos meses.

"Se advierte cierta paridad entre los rendimientos esperados de los plazos fijos. No obstante, existe una pequeña diferencia en beneficio del nominado en UVAs, que está resultando en 2026 una de las inversiones más atractivas. Es que en la medida en la que se consolide un sendero inflacionario decreciente, algo que aún se advierte con claridad, la alternativa UVA, con un delay de 45 días en el impacto de los datos medidos, posibilita retribuciones superiores a la inflación", resume Méndez.

En el mes a mes, se estima que el plazo fijo tradicional tendrá una renta del 1,71% en los 30 días de septiembre, mientras que el plazo fijo UVA se ubicaría en 1,96%.

Mientras que para octubre, las proyecciones de los analistas indican que el plazo fijo tradicional rendiría 1,74%, y el UVA, en base a la inflación de los 45 días previos, generaría 1,8%. Por lo que, prácticamente, se equipararían ambos rendimientos y también, según las estimaciones, propondrían una renta positiva frente a la inflación.

Incluso, para noviembre, los pronósticos de los economistas relevados por el BCRA indican que el plazo fijo tradicional se encuentre en 1,67%, mientras que el UVA rendiría 1,73%. También, en ambos casos, se superaría al índice de precios al consumidor (IPC).

Y ya en diciembre, el plazo fijo tradicional le podría ganar al plazo fijo UVA, debido a que ascendería 1,73% y 1,64%, respectivamente.

En tanto, para los analistas, el precio del dólar tendría un avance en el resto del año por encima del 2% mensual para no quedar atrasado respecto al resto de las variables.

El plazo fijo tradicional seguirá compitiendo de forma pareja al plazo fijo UVA en los próximos meses, y ambos, según los pronósticos de los economistas, se ubicarían muy cerca de la inflación.