La caución también se puede hacer en dólares y estas son las tasas que paga el mercado

Te contamos las tasas vigentes de la caución en dólares y cómo simular tus ganancias para aprovechar los fondos sin uso en tu cuenta

Es útil para inversores con dólares líquidos que buscan renta flexible a corto plazo sin volatilidad del mercado.

Funciona como un préstamo en el mercado de capitales con activos en garantía, con tasas del 0,5% al 3% anual.

Los dólares que permanecen inmovilizados en una cuenta bancaria o en una sociedad de bolsa, ALyC o broker pueden generar un rendimiento sin necesidad de suscribir a un fondo común de inversión (FCI) comprar bonos, obligaciones negociables -ONs- o CEDEARs. Una de las alternativas disponibles es la caución bursátil en dólares, una operación que permite prestar los billetes durante un plazo previamente acordado y recibir a cambio un interés.

El instrumento funciona de una manera similar a un plazo fijo, con varias diferencias importantes. La operación se realiza dentro del mercado de capitales y cuenta con activos entregados en garantía por quien toma los fondos. Los plazos pueden comenzar en una sola rueda (1 día) y extenderse durante varios meses (hasta 120 días), mientras que la tasa se determina por la oferta y la demanda de cada jornada y plazo.

La caución en pesos, el instrumento más conocido, recuperó protagonismo durante los últimos meses por las elevadas tasas de corto plazo. Su versión en moneda estadounidense ofrece rendimientos bastante más bajos, algo esperable por tratarse de dólares, y puede resultar útil para quienes conservan liquidez a la espera de otra oportunidad de inversión.

De acuerdo con los datos de IOL, durante la rueda del 25 de agosto la tasa de la caución en dólares se ubicó entre 0,50% y 3% nominal anual, según el plazo elegido. El mayor volumen estuvo concentrado en las colocaciones más cortas.

Cuánto paga la caución en dólares

La tasa actual para una caución a un día alcanzó el 1,82% nominal anual, luego de haber operado entre un mínimo de 0,10% y un máximo de 1,82% durante la jornada. En ese plazo se negociaron más de u$s1.026 millones, una cifra que mostró una clara concentración de la liquidez en las operaciones de vencimiento inmediato.

A dos días, el rendimiento se ubicó en 1,29% anual, mientras que a tres días alcanzó el 1,10%. Las colocaciones a seis días pagaron 0,99% y las pactadas a siete días ofrecieron una tasa de 1,50% anual, con un volumen negociado cercano a u$s92,9 millones.

En los tramos siguientes apareció una dispersión mayor y la caución a nueve días marcó una tasa de 2,90%, frente al 1,50% observado en las operaciones a diez y trece días. A catorce días, el rendimiento llegó al 2% anual, mientras que a quince días descendió al 1%.

Las colocaciones a 23 días pagaron apenas 0,50% anual. En cambio, el plazo de 30 días mostró una tasa de 2,90%, con algo más de u$s2 millones operados. En el tramo más largo de la rueda, tanto las cauciones a 112 días como las pactadas a 119 días ofrecieron un rendimiento del 3% anual.

La comparación permite observar que extender el plazo no garantiza automáticamente una tasa más alta, la liquidez juega un rol fundamental. Cada vencimiento forma su propio precio de acuerdo con la cantidad de dólares ofrecidos y la necesidad de financiamiento existente en ese momento. Por esa razón, un plazo intermedio puede pagar más que otro ligeramente más largo.

Cuántos dólares se pueden ganar con esta inversión

El punto central es que las tasas publicadas en las pantallas son tasas nominales anuales. Por lo tanto, una caución a un día al 1,82%, naturalmente, no entrega una ganancia de 1,82% en 24 horas. El rendimiento debe dividirse por los 365 días del año y multiplicarse por la cantidad de jornadas de la operación.

Con una colocación de u$s10.000, una caución a un día al 1,82% dejaría aproximadamente u$s0,50 brutos. Si el capital ascendiera a u$s50.000, el interés sería cercano a u$s2,49, mientras que una colocación de u$s100.000 generaría alrededor de u$s4,99.

En una caución a siete días al 1,50% anual, los u$s10.000 producirían cerca de u$s2,88 brutos. Con u$s50.000, el resultado ascendería a u$s14,38 y, con un capital de u$s100.000, alcanzaría aproximadamente los u$s28,77.

El plazo de 30 días, que pagaba 2,90% anual, permitía obtener alrededor de u$s23,84 por cada u$s10.000 colocados. En caso de prestar u$s50.000, la renta bruta alcanzaría los u$s119,18, mientras que una inversión de u$s100.000 dejaría unos u$s238,36.

La alternativa a 119 días ofrecía una tasa nominal anual del 3% y, con u$s10.000, la ganancia estimada llegaría a u$s97,81 brutos. Para una colocación de u$s50.000, el resultado sería de u$s489,04 y, con u$s100.000, el interés se acercaría a u$s978,08.

Estos cálculos no contemplan comisiones, derechos de mercado ni eventuales costos aplicados por cada sociedad de bolsa. El monto neto puede quedar por debajo de esas cifras, especialmente en operaciones pequeñas y de muy corto plazo, donde los gastos -fijos- tienen una incidencia proporcionalmente mayor.

Cómo funciona una caución bursátil en dólares

En una caución participan dos partes, el colocador presta los dólares y recibe un interés, mientras que el tomador obtiene esos fondos y entrega activos financieros como garantía. La operación se registra dentro del mercado y la garantía debe mantener un valor suficiente durante todo el plazo acordado.

Si los activos dados en respaldo pierden valor, el sistema puede exigir una integración adicional de garantías. Este mecanismo reduce el riesgo para quien presta los dólares, dado que la operación no depende únicamente de la promesa de pago de la contraparte.

De todas formas, la caución no debe confundirse con un depósito bancario tradicional ya que esta es una inversión realizada en el mercado de capitales, con reglas, costos y mecanismos de cobertura propios. Antes de operar conviene revisar las condiciones de la cuenta comitente, el arancel aplicado y el monto mínimo exigido por el agente.

Otra ventaja, frente al plazo fijo tradicional, es la posibilidad de elegir el vencimiento. Una persona que sabe que utilizará sus dólares dentro de una semana puede colocarlos por siete días, mientras que quien tenga un horizonte más amplio puede evaluar los plazos de 30, 112 o 119 días.

El capital y los intereses quedan disponibles una vez liquidada la operación al vencimiento.

Cómo invertir los dólares que están en la cuenta

El primer paso consiste en tener una cuenta comitente abierta en una sociedad de bolsa regulada.

abierta en una sociedad de bolsa regulada. Luego deben transferirse los dólares desde una cuenta bancaria del mismo titular.

desde una cuenta bancaria del mismo titular. Una vez acreditados, se ingresa a la sección de cauciones y se selecciona la moneda estadounidense.

La plataforma permite elegir el monto, el plazo y la tasa a la que se desea colocar el dinero. El inversor puede aceptar la mejor tasa disponible en ese momento o cargar una orden con el rendimiento que pretende obtener. La operación solamente se concreta si aparece una contraparte dispuesta a tomar los fondos bajo esas condiciones.

Antes de confirmar, resulta clave verificar que la orden corresponda a una caución colocadora, ya que esa es la posición de quien presta el dinero -y recibe el interés-. También se debe controlar la fecha de vencimiento y el importe estimado que será acreditado al finalizar la operación.

En los plazos cortos, la tasa puede cambiar varias veces durante una misma rueda. La pantalla del 25 de agosto mostró que la caución a un día abrió con niveles cercanos al 0,10% y llegó a negociarse al 1,82%. En consecuencia, el horario de ingreso y la liquidez disponible pueden modificar de forma considerable el rendimiento obtenido.

Para quién puede resultar conveniente

La caución en dólares puede ser una herramienta útil para quienes mantienen billetes líquidos mientras esperan el vencimiento de otra inversión, una baja en el precio de algún activo o una oportunidad para dolarizar gastos. Su principal atractivo está en la flexibilidad, dado que permite colocar el capital durante períodos muy breves.

También puede servir para administrar saldos transitorios. Un inversor que acaba de cobrar los intereses de una obligación negociable y todavía no decidió dónde reinvertirlos puede caucionar esos dólares durante algunos días. De esa manera, evita que el dinero permanezca completamente inmovilizado.

El rendimiento es moderado, incluso en los plazos que pagaban 3% anual, el retorno queda lejos de ciertas obligaciones negociables o bonos en dólares. La diferencia está en el horizonte y en el riesgo asumido, ya que esos instrumentos pueden sufrir variaciones de precio y exigen analizar la capacidad de pago del emisor.

Por todo esto, la caución cumple otra función dentro de una cartera. Permite obtener una pequeña renta sobre la liquidez y conservar una fecha cierta para recuperar los fondos.

El inversor resigna una porción de rendimiento potencial a cambio de evitar la volatilidad propia de un título negociado en el mercado.