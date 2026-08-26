Tres bonos recomendados por un experto de la City que le ganan al dólar y la inflación

Por la incertidumbre electoral del año que viene, un economista experto en inversiones sugiere 3 títulos públicos para cubrirse y ganar más

En tiempos en que el precio del dólar y la inflación se encuentran en "tensa calma", la mirada de los ahorristas se encuentra en buscar tanto rendimientos como resguardo ante el comienzo de la cuenta regresiva de las elecciones presidenciales del año que viene y la volatilidad generada. Al respecto, un experto de la City, recomienda invertir en 3 bonos para obtener cobertura frente a un posible movimiento de las principales variables.

Así, José Bano, economista y especialista en mercados de capitales, ex country manager de IOL invertironline, recomienda a iProfesional adquirir, en este momento, el bono en dólares a octubre de 2028 (AO28), el título en pesos que ajusta por inflación (CER) que vence en junio de 2028 (TZX28); y, finalmente, el bono dual de CER y TAMAR que vence en junio de 2029 (TXMJ9).

Estas sugerencias de inversión se enmarcan en un escenario en que el Gobierno está manteniendo al dólar mayorista controlado en torno a los $1.510, donde el deslizamiento del precio se produce de manera lenta y controlada.

A ello se le suma una disminución notoria en la compra de reservas por parte del Banco Central, por la menor liquidación estacional de divisas de exportaciones del campo, por encontrarse en época baja de cosecha, donde en los primeros 25 días de agosto acumuló u$s486 millones, casi 4 veces menos que en el mismo lapso de julio.

"La estrategia oficial prioriza dosificar las reservas antes que defender valores fijos" del dólar, detalla Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

De esta manera, en el mercado de opciones y futuros del Matba Rofex (A3) se está operando un tipo de cambio mayorista de $1.627,5 para fin de año. Por lo que en todo el 2026 se prevé que ascienda 12%.

Este nivel es muy inferior a la inflación prevista para todo el corriente año, debido a que, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que es una encuesta realizada por el BCRA entre unos 45 economistas locales, ascendería 29,8%.

Por lo pronto, el índice de precios al consumidor (IPC) de julio fue 2,1%, y para agosto y septiembre el REM espera que se ubique en el 1,8% mensual.

Ahora bien, ante la llegada de las elecciones presidenciales en 2027 y la posibilidad que se profundicen las tensiones políticas y económicas en las mencionadas variables clave, Bano recomienda a los siguientes bonos. No sólo como instrumentos de protección de los ahorros, sino también por los rendimientos más interesantes que pueden otorgar.

"Del lado de los bonos, creo que se tienen alternativas muy buenas con un riesgo moderado. Esto se debe a varios factores, como la suba del riesgo país, hecho que mejoró el rendimiento de varios bonos en dólares. Además, el movimiento de las tasas en pesos generó una suba del rendimiento de los bonos CER, los bonos duales y demás. La verdad que todo está interesante", resume Bano.

Al respecto, refuerza Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est: "Con una inflación mensual que se mantiene cerca del 2%, el desafío para los inversores pasa por encontrar instrumentos que permitan obtener rendimientos reales positivos y preservar el poder adquisitivo. En este escenario, las alternativas más interesantes aparecen hoy entre los bonos ajustados por CER y los títulos a tasa variable".

Bono en dólar a octubre de 2028 (AO28)

Uno de los bonos sugeridos es el soberano en hard dólar con vencimiento al 31 de octubre del 2028 (AO28), es decir, a un año después de las elecciones presidenciales, que es emitido por el Tesoro Nacional, bajo legislación local, y paga renta de manera mensual. Por lo que brinda un flujo constante de caja y cobertura en moneda estadounidense.

"Diría que este bono es de mis favoritos de los emitidos en dólares, ya que estamos a algo más de dos años de su vencimiento y rinde casi 9,5% anual en dólares, que es un montón. Además, tiene como positivo que no es un bono tan volátil. De esta manera, si en el año que queda después de las elecciones, el riesgo país pasa los 1.000 puntos básicos, la caída de precio es mayor de lo que se gana por tasa. O sea, un año de inversión se necesita para que se duplique el riesgo país al valor actual, para que se pierda. Algo que no es esperado, por lo que a mí me parece una muy buena alternativa", reflexiona Bano.

Bono que ajusta por inflación (CER) a junio de 2028 (TZX28)

En cuanto a los bonos en pesos, este experto propone el título público nacional de renta fija en moneda nacional, que ajusta por inflación (CER), que vence el 30 de junio de 2028 (TZX28). El mismo brinda cupón cero, es decir, paga el capital íntegro y los intereses acumulados en un solo pago al vencimiento, sin cupones periódicos.

"La curva CER también se puso muy interesante, y este bono TZX28 hoy rinde inflación más 9,5%. O sea, ofrece cobertura contra la inflación, por lo que permite olvidarse lo que ocurre en estos casi dos años con el índice de precios al consumidor, porque se le va a ganar por 9,5%. Es un lindo rendimiento real", dice Bano.

De esta manera, los dos primeros bonos puede complementarse en la cartera del ahorrista: "Este bono y el AO28, tienen un vencimiento y una tasa nominal similares. Entonces, si se considera que el precio del dólar se va a disparar, el AO28 es ideal. En cambio, si se piensa que el dólar va a estar más quieto pero la inflación es lo que se puede llegar a disparar, se recomienda cubrirse en el TZX28. Los dos le van a ganar a su referencia por 9,5 puntos porcentuales por año", concluye Bano.

Bono dual CER y TAMAR a junio de 2029 ( TXMJ9)

La tercera alternativa es un bono en pesos dual al 29 junio de 2029 (TXMJ9), que ajusta por la mejor tasa (la más alta) resultante entre el CER (inflación) y la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), que hoy se ubica en torno al 25% de tasa nominal anual (TNA), más un 3%.

Por lo tanto, este instrumento funciona como una cobertura mixta frente a los posibles saltos inflacionarios o ante las subas de las tasas de interés. Asimismo, este título no paga intereses intermedios, por lo que todo el capital e intereses se cobran al vencimiento.

"Están buenísimos también estos bonos. El TXMJ9 me parece que está muy bien, ya que se le gana a la inflación por 7,2%, o sea, ofrece menos premio que un bono CER puro, pero lo positivo que tiene es que le gana al plazo fijo por unos 10 puntos porcentuales por encima de la TAMAR. Eso es un montón, ya que la TAMAR es el máximo de tasa que podría llegar a pagar un banco. Es decir, en un depósito se puede obtener 20% de TNA, mientras que con este título se genera alrededor de 30% de TNA", finaliza Bano a iProfesional.