Argentina registró la mayor morosidad bancaria de América Latina y alcanzó el 7,3%

El informe de Felaban revela que la tasa de préstamos vencidos aumentó de forma histórica en hogares argentinos, afectando la salud financiera

Argentina registró la mayor tasa de morosidad bancaria de América Latina al cierre del primer trimestre de 2026, con un indicador de 7,3% sobre el total de la cartera. El dato surge del Informe Económico Bancario Trimestral de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que relevó la evolución del sistema financiero de los distintos países de la región.

Detrás de Argentina se ubicaron Brasil, con una morosidad bancaria de 4,3%, y Colombia, con 3,7%. En el extremo opuesto, República Dominicana presentó un indicador de 1,1%, El Salvador alcanzó 1,4% y Uruguay registró 1,7%, los tres niveles más bajos entre los países incluidos en el informe.

La evolución de la morosidad bancaria en Argentina se produjo luego de un período de fuerte crecimiento del crédito al sector privado, acompañado por una incorporación de segmentos con mayor nivel de riesgo y por una evolución de los ingresos que no logró mantener el mismo ritmo que el endeudamiento.

Joaquín Wendnagel, analista de Research de Aurum Valores, explicó que la suba de la mora respondió a una combinación de factores. Según el especialista, la posterior desaceleración del crédito también tuvo un efecto sobre el indicador, debido a que el saldo total de préstamos dejó de crecer al ritmo anterior mientras continuaban aumentando los montos impagos.

Cómo evolucionó la morosidad de las familias en Argentina

El deterioro de la cartera irregular se observó especialmente entre los hogares. La morosidad bancaria de las familias pasó de 2,5% en octubre de 2024 a 12,8% en mayo de 2026, de acuerdo con los datos citados por Aurum Valores.

En el segmento de empresas también se produjo un incremento, aunque de menor magnitud. La irregularidad de los créditos empresariales pasó de 0,7% en octubre de 2024 a 3,5% en mayo de 2026.

La evolución significó un aumento sostenido durante 19 meses consecutivos para la morosidad de las familias. Sin embargo, en junio de 2026 apareció una primera señal de estabilización en los registros mensuales.

Según Aurum Valores, la mora de las familias descendió marginalmente de 12,8% a 12,7% durante junio. En el caso de las empresas, el indicador permaneció en 3,5%, mientras que la morosidad total del sistema pasó de 7,7% a 7,6%.

El comportamiento de los créditos se produjo en un contexto en el que el sistema financiero argentino había ampliado el acceso al financiamiento de los hogares. El crecimiento de los préstamos personales y de otros instrumentos de crédito permitió una mayor utilización del sistema bancario, pero también incrementó la exposición de las familias al costo financiero y a la evolución de sus ingresos.

El analista financiero Gregorio Gandini señaló que la situación argentina debe analizarse considerando el comportamiento simultáneo del crédito, la actividad económica y las condiciones financieras. En ese sentido, indicó que la expansión del financiamiento a los hogares impulsada durante la actual administración coincidió con una etapa de desaceleración económica, ajuste fiscal, aumento de tarifas y tasas de interés todavía elevadas.

Estos factores impactaron sobre la capacidad de pago de los hogares y contribuyeron al incremento de los créditos en situación irregular. La evolución de la mora será, por lo tanto, uno de los indicadores a seguir para determinar si la estabilización observada durante junio se mantiene en los próximos meses.

Brasil y Colombia completaron los mayores niveles de mora

Brasil registró una morosidad bancaria de 4,3% a marzo de 2026, según Felaban. El país mantuvo durante el período un nivel de tasas de interés elevado, aunque su Banco Central comenzó un proceso de reducción de la tasa Selic.

La tasa de referencia brasileña fue llevada al 14% luego de una moderación de la inflación. Sin embargo, el costo del financiamiento continuó en niveles elevados, una condición que mantiene presión sobre la capacidad de pago de los hogares y las empresas.

En Colombia, la morosidad bancaria llegó al 3,7% durante el primer trimestre de 2026. El indicador se ubicó por debajo del 4,9% registrado en diciembre de 2023 y también por debajo del 4,3% de diciembre de 2019.

Gandini explicó que las tasas de interés elevadas constituyen uno de los factores que afectan a los hogares colombianos, especialmente a los sectores de menores ingresos. A esto se suma la evolución de los precios y las características del mercado laboral.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la informalidad laboral alcanzó 54,5% entre abril y junio. Para Gandini, la elevada proporción de trabajadores informales implica ingresos con mayor variabilidad y una mayor sensibilidad de los hogares frente a los cambios en los precios.

La tabla de morosidad bancaria en América Latina

El informe de Felaban permite comparar la evolución de la morosidad bancaria en los distintos mercados de la región entre diciembre de 2019, diciembre de 2023 y marzo de 2026.

Uruguay: 3,2% (diciembre 2019), 1,8% (diciembre 2023), 1,7% (marzo 2026)

3,2% (diciembre 2019), 1,8% (diciembre 2023), 1,7% (marzo 2026) República Dominicana: 1,5% (diciembre 2019), 0,7% (diciembre 2023), 1,1% (marzo 2026)

1,5% (diciembre 2019), 0,7% (diciembre 2023), 1,1% (marzo 2026) Perú: 3,0% (diciembre 2019), 4,3% (diciembre 2023), 3,0% (marzo 2026)

3,0% (diciembre 2019), 4,3% (diciembre 2023), 3,0% (marzo 2026) Paraguay: 2,4% (diciembre 2019), 2,9% (diciembre 2023), 2,3% (marzo 2026)

2,4% (diciembre 2019), 2,9% (diciembre 2023), 2,3% (marzo 2026) Panamá: 2,0% (diciembre 2019), 2,6% (diciembre 2023), 2,4% (marzo 2026)

2,0% (diciembre 2019), 2,6% (diciembre 2023), 2,4% (marzo 2026) México: 2,2% (diciembre 2019), 2,1% (diciembre 2023), 2,2% (marzo 2026)

2,2% (diciembre 2019), 2,1% (diciembre 2023), 2,2% (marzo 2026) Honduras: 2,4% (diciembre 2019), 2,1% (diciembre 2023), 2,1% (marzo 2026)

2,4% (diciembre 2019), 2,1% (diciembre 2023), 2,1% (marzo 2026) Guatemala: 2,2% (diciembre 2019), 1,7% (diciembre 2023), 2,3% (marzo 2026)

2,2% (diciembre 2019), 1,7% (diciembre 2023), 2,3% (marzo 2026) El Salvador: 1,8% (diciembre 2019), 1,8% (diciembre 2023), 1,4% (marzo 2026)

1,8% (diciembre 2019), 1,8% (diciembre 2023), 1,4% (marzo 2026) Ecuador: 2,7% (diciembre 2019), 3,2% (diciembre 2023), 3,1% (marzo 2026)

2,7% (diciembre 2019), 3,2% (diciembre 2023), 3,1% (marzo 2026) Costa Rica: 2,6% (diciembre 2019), 2,0% (diciembre 2023), 2,2% (marzo 2026)

2,6% (diciembre 2019), 2,0% (diciembre 2023), 2,2% (marzo 2026) Colombia: 4,3% (diciembre 2019), 4,9% (diciembre 2023), 3,7% (marzo 2026)

4,3% (diciembre 2019), 4,9% (diciembre 2023), 3,7% (marzo 2026) Chile: 2,1% (diciembre 2019), 2,1% (diciembre 2023), 2,4% (marzo 2026)

2,1% (diciembre 2019), 2,1% (diciembre 2023), 2,4% (marzo 2026) Brasil: 2,9% (diciembre 2019), 3,2% (diciembre 2023), 4,3% (marzo 2026)

2,9% (diciembre 2019), 3,2% (diciembre 2023), 4,3% (marzo 2026) Bolivia: 1,8% (diciembre 2019), 2,9% (diciembre 2023), 2,8% (marzo 2026)

1,8% (diciembre 2019), 2,9% (diciembre 2023), 2,8% (marzo 2026) Argentina: 5,4% (diciembre 2019), 3,7% (diciembre 2023), 7,3% (marzo 2026)

Los datos muestran que Argentina pasó de una morosidad de 5,4% en diciembre de 2019 a 3,7% en diciembre de 2023 y 7,3% en marzo de 2026. Brasil, en tanto, avanzó de 2,9% a 3,2% y luego a 4,3% en los mismos períodos.

Colombia mostró un recorrido diferente, con un incremento desde 4,3% en 2019 hasta 4,9% en 2023, seguido por una reducción hasta 3,7% en marzo de 2026.

Entre los países con menores registros se encuentra Uruguay, cuya morosidad pasó de 3,2% en diciembre de 2019 a 1,8% en diciembre de 2023 y 1,7% en marzo de 2026. República Dominicana pasó de 1,5% a 0,7% y luego a 1,1%, mientras que El Salvador registró 1,8%, 1,8% y 1,4%, respectivamente.

La cartera vencida de los bancos de la región

La evolución de la morosidad también se reflejó en el volumen de cartera vencida de la banca latinoamericana. Según Felaban, el saldo alcanzó los u$s104.621 millones en marzo de 2026.

El monto representó un incremento de 44% respecto del mismo período del año anterior. El crecimiento de la cartera vencida fue acompañado por un aumento del indicador agregado de morosidad, que pasó de 2,51% en marzo de 2025 a 2,78% en marzo de 2026.

El sistema bancario regional también incrementó el gasto destinado a provisiones por riesgo de crédito. En marzo de 2026, las provisiones alcanzaron u$s165.550 millones, con una variación interanual de 27%.

Sin embargo, el indicador de cobertura se redujo. La relación entre el gasto en provisiones y el saldo de cartera vencida pasó de 170% en marzo de 2025 a 164% en marzo de 2026.

El nivel de solvencia promedio de la banca latinoamericana se ubicó en 16,9% durante el primer trimestre de 2026. El registro fue superior al 16,8% de diciembre de 2025, aunque quedó por debajo del 17,2% correspondiente al mismo período del año anterior.

Cuánto ganó la banca latinoamericana

El informe de Felaban también relevó los resultados de las entidades financieras durante el primer trimestre de 2026. En conjunto, la banca latinoamericana obtuvo utilidades netas por aproximadamente u$s22.000 millones.

El resultado representó un aumento de 13% frente al mismo período de 2025, aunque significó una caída de 16% respecto del trimestre anterior.

Bolivia y Panamá registraron los mayores incrementos interanuales de las utilidades, con subas de 107% y 103%, respectivamente. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México, en cambio, registraron caídas en sus resultados, aunque ningún país relevado presentó pérdidas durante el período.

La rentabilidad sobre los activos (ROA) promedio del sistema bancario regional llegó a 1,7% al cierre del primer trimestre de 2026. El indicador había sido de 1,55% en el trimestre anterior y de 1,54% un año antes.

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), por su parte, alcanzó un promedio de 17,1%. El resultado superó el 14,2% del trimestre anterior y el 14,7% registrado un año antes.

Los datos del informe permiten observar que el aumento de la morosidad bancaria en América Latina convivió durante el primer trimestre de 2026 con niveles de solvencia y rentabilidad positivos en el sistema financiero regional. En Argentina, el principal cambio se concentró en la evolución de la mora de los hogares, que después de 19 meses consecutivos de aumentos mostró una reducción marginal durante junio.