"Un tercio de votantes todavía respalda el programa y otro tercio nunca lo hará; es el tercio restante el que Milei viene perdiendo", sostiene EMFI Group

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de octubre de 2027, los mercados argentinos ya comenzaron a incorporar el escenario electoral a sus decisiones. En este contexto, el banco de inversión londinense EMFI Group advirtió que la política será el principal factor que determine la evolución de los activos locales durante los próximos 14 meses, incluso por encima de los fundamentos de la economía.

"Nada importará más para los inversores en activos argentinos en los próximos 14 meses que las elecciones presidenciales de octubre de 2027", sostuvo la entidad en un informe reciente.

El diagnóstico de EMFI plantea un escenario de fuerte sensibilidad para los mercados. Según el banco, el resultado electoral tendrá un "pago binario" sobre los precios de los activos argentinos, con una volatilidad que podría incrementarse a medida que avance la campaña.

Incluso una eventual reelección de Javier Milei no eliminaría ese riesgo. Para los analistas, la proximidad de los comicios podría generar presión sobre los activos argentinos aun cuando el oficialismo continúe siendo el favorito.

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EMFI evita darle demasiado peso a las encuestas individuales, a las que considera "volátiles y poco confiables". En cambio, sigue la evolución del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) y la complementa con relevamientos propios realizados en Buenos Aires.

El indicador todavía presenta un escenario compatible con un triunfo de Milei en una segunda vuelta, pero la tendencia genera preocupación.

El banco atribuye parte del deterioro a la evolución de la economía durante 2026. La inflación se ubicó por encima de lo esperado, mientras que los ingresos reales se deterioraron, afectando la paciencia de una parte del electorado que inicialmente había respaldado el programa de estabilización.

A esto se sumaron distintos escándalos de corrupción que, según EMFI, impactaron sobre uno de los principales activos políticos del Gobierno: su credibilidad frente a la oposición.

La conclusión del banco es contundente: "Un tercio de los votantes todavía respalda el programa y otro tercio nunca lo hará; es el tercio restante el que Milei viene perdiendo".

Tras baja de inflación, el electorado ahora pide crecimiento

Para EMFI, el cambio en el humor social también se refleja en las demandas de los votantes. El electorado "cada vez demanda más un plan de crecimiento que uno anticrisis", señala el informe.

Sin embargo, el banco no observa que el Gobierno esté preparando un cambio sustancial de rumbo económico. Por el contrario, sostiene que el oficialismo "sigue plenamente convencido de su programa actual".

En ese contexto, EMFI considera "prematuro y poco probable" un giro discursivo hacia un nuevo esquema económico para un eventual segundo mandato, teniendo en cuenta la orientación libertaria de la administración Milei.

Por eso, el banco estima que el Índice de Confianza en el Gobierno tiene más probabilidades de "marcar nuevos mínimos que nuevos máximos" de cara a las elecciones.

Actividad estancada y crédito frenado

El escenario político se combina con una economía que, según EMFI, todavía no consigue tomar suficiente impulso. El banco señala especialmente el estancamiento de la actividad en los grandes centros urbanos, zonas relevantes para la construcción de la coalición electoral libertaria.

También pone el foco sobre el crédito, que permanece prácticamente estancado en un contexto de elevados niveles de morosidad. Según el informe, el Gobierno todavía no avanzó en soluciones que permitan destrabar ese problema.

Como contrapeso, EMFI destaca la situación del programa financiero de 2026, que considera prácticamente cerrado. Esto permite reducir, al menos por ahora, el riesgo de refinanciamiento que podría enfrentar el país durante el año electoral.

Bonos argentinos: el mercado ya incorpora parte del riesgo

El deterioro del clima político también comenzó a reflejarse en los precios de los activos argentinos. En su análisis de estrategia de crédito, EMFI señala que los bonos acumularon una caída del 5% durante el último mes, con un rendimiento del 9,9% y un spread de 613 puntos básicos.

Para el banco, este movimiento responde "principalmente a una repreciación del riesgo político", aunque considera que una parte importante de ese ajuste ya estaría incorporada en los precios.

La entidad realizó además un análisis de escenarios sobre el Global 2035 hacia diciembre de 2027, suponiendo el pago íntegro de los cupones.

El escenario base de EMFI asigna un 55% de probabilidad a una reelección de Milei con continuidad del programa económico. En ese caso, estima un rendimiento objetivo del bono del 7%.

El escenario alternativo contempla un 45% de probabilidad de triunfo de un candidato peronista de izquierda, acompañado por un giro hacia políticas que el banco considera insostenibles para la deuda. Bajo esa hipótesis, proyecta un rendimiento del 15%.

La recomendación de EMFI para los bonos

Pese al potencial de recuperación que podría existir si se confirma la continuidad del programa económico, EMFI mantiene una postura prudente sobre los activos argentinos.

Su recomendación continúa siendo "mantener". "No vemos este el punto de entrada correcto", concluye el informe.

La expectativa del banco es que la volatilidad de los bonos aumente a medida que se acerque la elección presidencial de 2027. El factor determinante, advierte, no serían necesariamente los fundamentos económicos, sino los flujos de inversión que se ajusten a los cambios en las expectativas políticas.

Así, para los inversores, el principal desafío durante los próximos meses será anticipar cómo evoluciona ese tercio del electorado que, según EMFI, puede inclinar la balanza entre la continuidad del programa de Milei y un eventual cambio de rumbo económico.