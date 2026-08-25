Dos datos reaniman el humor de los inversores y les recuerdan que no todo está perdido: el repunte de Javier Milei en una encuesta clave y la confirmación de que se frenó el crecimiento de la morosidad bancaria. En la City ven margen alcista en las acciones argentinas y las de los bancos son las favoritas para arriesgados que apuntan a aprovechar rebotes inmediatos. De todas maneras, la cautela sigue de fondo: más adelante, en la medida en que se acerquen las elecciones y no haya noticias que compensen, el temor a un eventual regreso del kirchnerismo tensionará al mercado.

El freno en el crecimiento de la morosidad bancaria le da esperanza a los inversores respecto a un posible giro en la dinámica crediticia. De darse, los próximos balances podrían venir con cifras más alentadoras. La expectativa se reflejó ayer con subas diarias de hasta 8% en dólares en las acciones del sector bancario, lideradas por Supervielle. Muy buena jornada para el Merval, pese al mal clima afuera.

La encuesta clave, que potencia el efecto, es la de Di Tella, sobre confianza en el gobierno. El mercado la sigue muy de cerca por su correlación histórica con los resultados electorales de los oficialismos. El informe que publicó ayer mostró un repunte mensual de 6,4%, el más elevado desde noviembre, mes posterior al triunfo de Milei en las legislativas nacionales. La aprobación de la gestión del Presidente ascendió así al 41%. Es el segundo mayor nivel para un mandatario en su mes 33 de gestión, sólo superado por Néstor Kirchner.

Los inversores reciben estos datos con los brazos abiertos y aprovechan para sumar nominales de acciones argentinas a la cartera. Aprovechan, además, las últimas bajas de precios. El Merval, en u$s1.870, aún está lejos de su pico histórico de u$s2.400. El sector bancario, con valuaciones más rezagadas, luce como el más atractivo. Pero no es para todos: son jugadas de riesgo. Los moderados, que apuntan a mediano plazo, prefieren a las energéticas. De todas maneras, la cautela por la incertidumbre política seguirá presente. Posiblemente, escalará más temprano que tarde.

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El Merval, con precios atractivos, sugiere "cierto rebote" y para capturarlo lo ideal es con las acciones de los bancos, de acuerdo con Tomás Sisto Bourel, de Fortress Capital. El atractivo se da tras el mayor "castigo" que padeció el sector bancario en los últimos meses, mientras el energético resistió un poco más, gracias al auge de Vaca Muerta. De todas maneras, la senda alcista no dudaría mucho. Tiene una postura cauta para más adelante, por el año electoral.

Por fundamentos, según el analista, el Merval tiene espacio para un upside hasta su máximo histórico de u$s2.400 e, incluso, mayor. Pero para eso se necesitaría un contexto internacional favorable y una combinación de drivers de economía y política que den cierta tranquilidad para 2027. Lo ve poco probable. Para el corto plazo, estima que el índice puede lateralizar entre u$s1.800 y u$s2.100. Hoy, apenas por debajo de u$s1.900, indicaría para que el rebote siga su curso.

"Para un perfil muy agresivo, el sector bancario puede andar. Es un sector desafiante, pero tal vez con más oportunidades, aunque definitivamente con más riesgo. Los bancos son los que más padecen la volatilidad del riesgo país. Pero, por otro lado, han tenido un ajuste fuerte en el último mes, por lo que puede que el punto de entrada en estas acciones no esté mal para inversores arriesgados. Ya hay señales positivas en la mora y esto repercute muy fuerte sobre la rentabilidad de los bancos", agrega el asesor José Ignacio Bano.

Los precios actuales de las acciones bancarias, de acuerdo con Bano, podrían ser un piso o un "peor momento" en la medida en que mejoren la actividad económica y los salarios reales, lo cual ve probable de acá a unos meses. Esto se traduciría en mejoras en la morosidad bancaria de las familias y empresas y mayor rentabilidad para los bancos. Por eso, a corto plazo, ve valor en las acciones de los bancos, aunque sólo para apuestas de riesgo. Para perfiles menos agresivos, el fuerte está en el sector energético, en el que destaca papeles como los de YPF y Central Puerto, entre otros.

La City ve buenos precios de acciones, pero advierte cautela

"No son precios malos. Pero, primero, necesitaríamos una fuerte reactivación de la economía que despeje dudas respecto a lo que viene para 2027. Además, los activos argentinos ya se valorizaron lo suficiente hasta hoy y eso hace más difícil ver un rally. Sobre todo, mientras esté la posibilidad de que gane alguien que revierta las políticas que aplicó Milei. Mientras haya 20% o 25% de probabilidad, únicamente con eso, los activos no tienen mucho espacio para una suba muy fuerte", afirma Pablo Repetto, líder de research de Aurum.

Repetto sostiene que datos como el de Di Tella son positivos y bien recibidos, pero para despejar el temor de los inversores se necesita ver una reactivación económica contundente, que le dé más chances a Milei de ser reelegido. Pero esa economía "volando" la desestima como escenario principal y prevé una dinámica más bien moderada.

Diego Martínez Burzaco, country manager de Inviu, también advierte cautela a corto plazo: cree que los precios de los activos argentinos pueden estar más condicionados por lo que ocurra afuera que por las noticias locales. Reconoce que los buenos datos del EMAE del Indec y del ICG de Di Tella pueden ayudar a que siga el rebote, pero resalta que la aversión al riesgo global puede primar. Después, será "materia de estudio": la incertidumbre política de los inversores, dependiendo de lo que arrojen las encuestas mientras se acerquen las elecciones, puede traer más volatilidad para el Merval.