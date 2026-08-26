El reporte internacional advierte que el crecimiento del endeudamiento personal en el país ya tiene impacto en la realidad social y política

La morosidad en Argentina se transformó en un dolor de cabeza para el gobierno de Javier Milei. El problema llegó a las páginas del Financial Times, el influyente diario británico especializado en economía y finanzas.

A 14 meses de intentar la reelección y con la vista puesta en 2027, el Presidente enfrenta un dato incómodo. El aumento de los préstamos en mora expone uno de los costos sociales más visibles de su ajuste económico.

La inflación anual cayó desde un pico de 289% a comienzos de 2024 hasta 34%. Pero esa mejora no alcanzó para evitar que millones de personas quedaran atrapadas en un círculo de deudas impagables.

El dato más contundente surge del último tramo del problema: 5,8 millones de personas ya están atrasadas en sus pagos, casi un tercio de todos los prestatarios activos en el país.

La cifra fue reconstruida por Financial Times a partir de datos de la consultora Equilibra. El centro de estudios estimó además que 16,3% del crédito otorgado a individuos acumula al menos tres meses de mora.

Por qué los argentinos no pueden pagar sus deudas

El diario Financial Times mencionó la crisis de morosidad en Argentina

Esa combinación abrió un nuevo frente en el debate sobre las reformas de libre mercado del Presidente. La economía argentina muestra dos velocidades que no terminan de sincronizarse.

Mientras sectores exportadores como el agro y la energía muestran dinamismo, ramas como la construcción, la industria manufacturera y el comercio minorista atraviesan una desaceleración profunda. Esa caída achicó o congeló ingresos de millones de trabajadores.

Nery Persichini, jefe de research de GMA Capital, resumió ese contraste ante el medio británico. "Hay crecimiento económico, pero la gente no lo siente", dijo.

Y agregó una advertencia: "Mucha gente la está pasando mal en esta transición".

El gobierno de Milei redujo el gasto público y estabilizó variables que habían distorsionado el sistema financiero argentino durante años. Ese proceso incentivó a los bancos a prestar más, pero coincidió con una mayor necesidad de endeudamiento de los hogares.

Los argentinos ya no cuentan con una inflación acelerada que licúe el peso real de sus cuotas mes a mes. Según la publicación, las tasas reales pasaron a ser marcadamente positivas y en muchos casos treparon muy por encima de los tres dígitos.

A la vez, la eliminación de subsidios al gas, la electricidad y el transporte volvió más difícil calcular la capacidad de repago. Los gastos fijos se multiplicaron sin que los ingresos acompañaran esa suba.

El caso de Jonatan Verón, chofer de Uber de 41 años en La Plata, refleja ese deterioro en primera persona. A comienzos de 2025 pidió un préstamo bancario de unos u$s1.300 para reparar el motor de su auto.

Pocos meses después empezó a incumplir pagos. Sus ingresos no acompañaron el costo de vida y las cuotas se volvieron imposibles de sostener.

Cuando se le reventó un neumático, la situación se complicó aún más. Verón tomó u$s330 de un prestamista informal con una tasa de interés de 300%.

Desde entonces, sus deudas escalaron a más de u$s11.000. La cifra incluye compromisos con su hermana, su exesposa y su proveedor de telefonía móvil.

"Es muchísimo", dijo al diario. "Pero no tenía otra opción".

Qué dice el Gobierno sobre la explosión de morosidad

Para el oficialismo, el salto de la morosidad no configura una crisis. La oficina del Presidente afirmó el lunes que las cifras "no muestran una situación de crisis".

El gobierno sostuvo además que los atrasos "tienden a disminuir" luego de que los datos de junio mostraran una estabilización de la mora desde mayo.

Los funcionarios agregan que el fenómeno responde en parte a una expansión demorada del crédito privado argentino. El stock de préstamos equivale a apenas 12% del producto interno bruto, un nivel muy bajo en comparación con países vecinos.

También atribuyen el deterioro a la fuerte suba de tasas del año pasado. Las entidades aplicaron esos aumentos para cubrirse de la volatilidad de mercado antes de las elecciones legislativas de medio término.

Milei dejó en claro que no comparte una mirada compasiva hacia los deudores. En una entrevista televisiva de este mes, planteó: "¿Alguien les puso un arma en la cabeza para hacerlo?".

Y definió la mora como "un problema entre actores privados". La frase generó polémica inmediata en redes sociales y medios opositores.

Por qué la deuda pasó de problema individual a riesgo macroeconómico

Esa postura del Presidente choca con el diagnóstico de varios economistas. Amílcar Collante, fundador de la consultora Profit, advirtió a Financial Times que el fenómeno deja de ser microeconómico cuando afecta a tanta gente.

Con millones de personas en mora, el problema amenaza con convertirse en un obstáculo macroeconómico. El punto es sensible para la estrategia oficial.

El gobierno considera al crédito privado una de sus principales herramientas para impulsar el consumo y la actividad, dos variables que avanzan más lento de lo esperado. Pero no está claro que el crédito pueda ayudar a la actividad cuando hay tanta gente incapaz de volver a endeudarse por deudas impagas.

Collante lo resumió con esa advertencia. Luis Caputo, ministro de Economía, busca otras vías para ampliar el mercado.

A comienzos de este mes flexibilizó restricciones históricas para que los bancos presten en dólares a empresas. El miércoles presentó además un esquema destinado a impulsar el mercado hipotecario.

La oposición peronista, fragmentada hasta hace poco, encontró en la deuda un eje común. Sus dirigentes acusan al Presidente de empujar a la población "a endeudarse para sobrevivir".

La semana pasada, sindicatos marcharon en Buenos Aires para exigir alivio. La protesta incluyó críticas directas a la política económica oficial.

Las fintech y billeteras digitales quedaron en el centro de las críticas

La irritación social también alcanzó a las fintech y a las billeteras digitales, de uso masivo en Argentina. Más de 32% del crédito a individuos otorgado por fintech y otros prestamistas no bancarios está en mora, de acuerdo con Equilibra.

Durante las protestas de la semana pasada, manifestantes acusaron a Milei de ser "cómplice" de la "usura" de esas plataformas.

Luci Cavallero, fundadora del grupo comunitario Movida Ciudad, sostuvo: "Están cobrando 200% de interés, y eso es usura si se considera la poca capacidad de pago que tiene la gente".

Mariano Biocca, titular de la cámara fintech argentina, respondió que las billeteras deben fijar tasas más altas que los bancos porque trabajan con prestatarios de mayor riesgo.

También señaló que los préstamos fintech representan una porción reducida del total de deuda vencida. "Este es un proceso de aprendizaje", dijo.

Biocca añadió que "todos los proveedores de crédito se fueron frenando este año mientras recalibran su toma de decisiones".

Los datos del banco central muestran que la oferta de crédito a individuos casi no se expandió desde fines de 2024. Milei descartó un rescate estatal para deudores.

Caputo dijo el mes pasado que los prestamistas preparaban planes propios "para refinanciar deudas a plazos más largos y tasas más bajas". Pero esos esquemas aún no llegaron de manera masiva.

La dificultad para sostener el consumo ya empieza a rozar la política. La economía frenada afectó este año el respaldo al Presidente: 38% de los consultados aprueba su gestión, según la encuestadora Casa Tres.

Persichini explicó al diario que, cuando los bolsillos pierden poder de compra por menores ingresos disponibles, el crédito debería funcionar como motor del consumo.

"Ahora mismo, ese motor está apagado", concluyó. La frase resume el dilema que enfrenta Milei: cómo reactivar la economía cuando millones de argentinos ya no pueden endeudarse porque siguen pagando deudas anteriores.