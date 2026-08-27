El BCRA habilita el débito de préstamos en billeteras virtuales y explica cómo evitarlo

El BCRA pondrá en marcha el Cobro con Transferencia para cuotas de préstamos. Requiere autorización previa y limita los intentos de débito

A partir del 31 de agosto, bancos, fintech y proveedores de crédito podrán cobrar las cuotas de préstamos directamente desde cuentas bancarias y billeteras virtuales, siempre que el usuario haya autorizado previamente el débito. Se trata del Cobro con Transferencia (CCT), creado por el Banco Central (BCRA) para reemplazar el esquema de DEBIN recurrente.

La herramienta permitirá que una entidad obtenga el dinero de cada cuota desde la cuenta que el cliente haya vinculado previamente. Pero el sistema no habilita a un banco o una fintech a disponer libremente de los fondos del usuario: antes de comenzar los débitos debe existir un consentimiento explícito.

Esto significa que quien no quiera adherir a esta modalidad puede rechazar la autorización durante el proceso de contratación del crédito. Además, una vez otorgado el consentimiento, podrá revocarlo de manera inmediata tanto ante el prestamista como ante el proveedor de la cuenta desde la que se realiza el débito.

Cómo funcionará el nuevo cobro automático

El mecanismo estará asociado a una cuenta determinada y podrá utilizar tanto una CBU como una CVU. El proceso comienza cuando el cliente solicita un préstamo a través de una aplicación o del home banking.

Al momento de aceptar las condiciones, deberá identificarse ante la entidad en cuya cuenta se realizará el cobro. Esa autorización es la que permite que, posteriormente, las cuotas sean debitadas mediante el CCT.

La normativa establece además que el prestamista debe avisar al cliente por medios electrónicos el día hábil anterior a cada débito.

Una diferencia importante respecto de un débito automático tradicional es que el sistema no permite que la entidad busque dinero indiscriminadamente en otras cuentas del titular. El consentimiento queda vinculado a la cuenta que fue autorizada para efectuar los cobros.

Qué pasa si no hay dinero para pagar la cuota

El BCRA fijó un límite preciso para los intentos de cobro. Por cada vencimiento habrá un intento inicial y hasta dos reintentos.

El segundo intento podrá realizarse 48 horas después y el tercero 96 horas después del primero. De esta manera, el sistema no permite realizar una cantidad indefinida de débitos sobre la cuenta del cliente.

Si ninguno de los intentos logra concretar el pago, el acreedor deberá recurrir a otro mecanismo para cobrar la cuota. La regulación no habilita un débito retroactivo mediante el CCT para recuperar automáticamente una cuota que quedó pendiente.

Este punto fue uno de los aspectos cuestionados por entidades financieras y fintech, que advierten que la cantidad limitada de intentos puede dificultar la recuperación de créditos cuando el cliente no tiene saldo disponible justamente en las fechas previstas.

Las cuotas deben ser fijas, pero hay una excepción

El esquema fue diseñado para préstamos cuyas cuotas sean fijas e iguales durante la vigencia del contrato.

Sin embargo, esa regla tiene excepciones. La normativa contempla que el importe pueda variar cuando corresponda aplicar intereses moratorios o punitorios derivados de los reintentos de cobro, además de modificaciones vinculadas con determinados seguros admitidos.

Por eso, no es correcto afirmar que una cuota impaga nunca puede generar intereses o punitorios en el siguiente pago. La propia regulación contempla esas situaciones.

El crédito tendrá un límite sobre los ingresos

El BCRA también incorporó una condición destinada a reducir el riesgo de sobreendeudamiento: al momento de otorgarse el préstamo, la relación entre la cuota y los ingresos del cliente no podrá superar el 30%.

La medida forma parte del diseño general del CCT y busca limitar el peso que pueden tener las nuevas obligaciones financieras sobre la capacidad de pago del usuario.

Qué puede hacer el usuario si no quiere seguir con el débito

La principal herramienta de protección es el propio consentimiento. El cliente puede no autorizar el CCT al momento de contratar el préstamo.

Si ya dio su aprobación, tampoco queda obligado a mantenerla indefinidamente: la normativa permite solicitar la baja inmediata del consentimiento, tanto al prestamista como al proveedor de la cuenta que se utiliza para el cobro.

En consecuencia, el nuevo mecanismo no implica que una billetera virtual pueda comenzar a descontar una cuota sin que exista una autorización previa. Tampoco permite que el acreedor realice un barrido general de las cuentas del titular para localizar fondos.

El objetivo del BCRA es que el cobro de préstamos mediante transferencias sea más seguro y transparente, pero la implementación llega en medio de cuestionamientos de bancos y fintech por los costos, los límites a los intentos de cobro y las condiciones operativas del sistema.

Además, el mecanismo establece un arancel mínimo del 0,6% a cargo de los prestamistas y asigna al otorgante del crédito la responsabilidad ante eventuales fraudes vinculados con la operatoria.