Los balances dejaron un nuevo semáforo de acciones, con una favorita de amplio consenso, varias oportunidades y dos papeles que dividen a la City

- Los analistas discrepan sobre Grupo Galicia y Edenor debido a la alta volatilidad del mercado local y los riesgos de la regulación tarifaria.

- La petrolera YPF lidera los consensos tras reportar un EBITDA de u$s2.804 millones e impulsar su producción no convencional en Vaca Muerta.

- La City porteña definió un nuevo semáforo de acciones argentinas tras la temporada de balances, con YPF como la opción de compra más sólida.

La temporada de balances volvió a mover las piezas dentro del mercado argentino, en medio de la volatilidad política, la volatilidad de las tasas en pesos y un menor impulso comprador sobre los activos locales. Frente a este escenario, las principales mesas de la City revisaron sus recomendaciones y separaron las empresas con mayor potencial de aquellas que todavía requieren cautela.

El nuevo semáforo de acciones argentinas permite ordenar las posiciones de Allaria, Alan Feldman, Research Strategist de Criteria y Damián Palais, asesor financiero de Cocos. El verde reúne las empresas recomendadas para comprar, el amarillo agrupa aquellas que conviene mantener o seguir de cerca y el rojo identifica los papeles cuya relación entre riesgo y retorno perdió atractivo.

La principal coincidencia aparece en YPF (YPFD), respaldada por la expansión de Vaca Muerta y una generación de caja superior a la prevista. Las mayores diferencias se concentran en Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Edenor (EDN), dos empresas cuyo potencial convive con una elevada exposición al riesgo argentino.

Las acciones que Allaria coloca en verde

El informe del broker Allaria presenta uno de los relevamientos más amplios del panel local y asigna recomendaciones explícitas a compañías energéticas, industriales, bancarias, inmobiliarias, alimenticias y de telecomunicaciones.

Dentro del verde, la sociedad de bolsa ubicó a Ternium Argentina (TXAR), YPF (YPFD), Vista Energy (VIST), Pampa Energía (PAMP), Metrogas (METR), Ecogas (ECOG), TGS (TGSU2), TGN (TGNO4), Central Puerto (CEPU), Edenor (EDN), Transener (TRAN), Telecom Argentina (TECO2), Cablevisión Holding (CVH), Molinos Agro (MOLA), IRSA (IRSA), Cresud (CRES), Comercial del Plata (COME), Banco Macro (BMA), BBVA Argentina (BBAR), Grupo Financiero Galicia (GGAL), Grupo Supervielle (SUPV) y Banco de Valores (VALO).

El amarillo de Allaria quedó reservado para Aluar (ALUA), Loma Negra (LOMA) y Molinos Río de la Plata (MOLI), todas con recomendación de mantener. La firma no incluyó ninguna empresa dentro de la categoría de venta, por lo que conserva una posición favorable sobre buena parte del panel argentino.

YPF reúne el mayor consenso de la City

YPF (YPFD) aparece como la principal coincidencia del semáforo dado que la petrolera es la primera preferencia de Criteria, mantiene la recomendación de compra de Allaria y ocupa el verde elegido por Palais, el asesor de Cocos Gold.

Alan Feldman, Research Strategist de Criteria, afirmó que "nuestra primera preferencia es YPF", respaldado por la evolución operativa, el fortalecimiento del balance y la reducción del costo de capital.

La compañía informó un EBITDA ajustado de u$s2.804 millones, con un crecimiento interanual de 149% y un margen del 43%. La utilidad neta alcanzó u$s1.205 millones, mientras el crudo no convencional pasó a representar el 80% de la producción petrolera.

El costo promedio de extracción bajó hasta u$s8,4 por barril equivalente, con valores cercanos a u$s4 en los desarrollos de shale. El apalancamiento neto descendió desde 1,6 veces hasta 1,1 veces, mientras la conducción elevó las previsiones anuales.

La nueva guía contempla un EBITDA próximo a u$s8.000 millones, inversiones por entre u$s5.800 millones y u$s6.200 millones y un flujo de caja libre cercano a u$s2.000 millones. A comienzos del ejercicio, la compañía proyectaba un flujo neutral.

Criteria elevó su precio objetivo hasta u$s62 por ADR, negociado en Nueva York con el ticker YPF. Allaria fue más optimista y fijó una referencia de u$s80, equivalente a un retorno total estimado de 56,3% frente al precio utilizado en su informe.

Palais también colocó a la petrolera en verde y la definió como "la acción que está sosteniendo al Merval en 2026", luego de resultados trimestrales extraordinarios y un desempeño del EBITDA impulsado por Vaca Muerta.

Vista y TGS acompañan la apuesta energética

La preferencia por el sector energético, al menos por parte de Allaria, se extiende más allá de YPF. Para Criteria, Vista Energy (VIST) ofrece el perfil más directo para exponerse al crecimiento del petróleo shale, con una producción que alcanzó los 156.061 barriles equivalentes diarios y aumentó 32% interanual.

Vista presentó un EBITDA ajustado de u$s805 millones, con un margen del 70%, y sostuvo un costo de extracción de apenas u$s4,5 por barril equivalente. Criteria mantuvo un precio objetivo de u$s80 por ADS, mientras Allaria asignó una recomendación de compra y una referencia de u$s118, equivalente a un retorno total de 69,6%.

Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) completa el grupo energético destacado por Criteria. Sus ingresos consolidados crecieron 15,4% interanual y el EBITDA avanzó 24,9%, con un margen del 52%. La empresa cerró el período con una caja neta cercana a u$s1.500 millones.

El Proyecto Integral de NGLs requerirá una inversión de u$s3.000 millones y ya tiene más del 90% de su capacidad futura contratada. Criteria mantuvo un objetivo de u$s40 para el ADR de TGS, mientras Allaria fijó una referencia de $18.000 para TGSU2.

Los bancos y las reguladas elegidas por Allaria

Dentro de los servicios públicos, Allaria recomienda comprar Metrogas (METR), con un objetivo de $4.000.

TGN (TGNO4) tiene un objetivo de $8.100 frente a $3.427,50, equivalente a un potencial bruto de 136,3%, mientras Transener (TRAN) presenta una diferencia cercana al 135% entre su cotización de $3.745 y la referencia de $8.800.

También aparecen Central Puerto (CEPU), con un objetivo de $3.927; Edenor (EDN), con una referencia de $4.000; y Ecogas (ECOG), para la cual Allaria proyecta $6.400. En telecomunicaciones, Telecom Argentina (TECO2) conserva la recomendación de compra con un objetivo de $5.600, mientras Cablevisión Holding (CVH) tiene una referencia de $15.700.

El bloque bancario, por su parte, presenta un posicionamiento completamente comprador. Allaria fijó objetivos de $22.000 para Banco Macro (BMA), $15.000 para BBVA Argentina (BBAR), $15.500 para Galicia (GGAL), $5.900 para Supervielle (SUPV) y $1.200 para Banco de Valores (VALO).

Galicia pasa al amarillo para Palais

La posición sobre Grupo Financiero Galicia (GGAL) exhibe una de las principales diferencias entre los especialistas dado que Allaria recomienda comprar y proyecta un retorno total de 134,4% mientras Damián Palais, asesor financiero de Cocos, prefiere ubicarla en amarillo debido a la volatilidad que todavía rodea a los activos argentinos.

Palais explicó que la corrección del Merval llevó a la acción nuevamente hacia valores comparables con máximos alcanzados durante la administración de Mauricio Macri. El deterioro de algunos indicadores de confianza, la incertidumbre política, la suba de las tasas en pesos y la desaceleración de las compras de reservas ayudaron a explicar el retroceso reciente.

Los resultados trimestrales permitieron que Galicia y otras entidades financieras comenzaran a recuperar parte del terreno perdido. La mejora todavía convive con oscilaciones fuertes y una elevada dependencia del contexto local. Por ese motivo, Palais sostuvo que la entidad queda en amarillo y "no verde porque sigue muy volátil Argentina".

Allaria prioriza la brecha de valuación y el potencial de recuperación, mientras Palais concede un peso mayor a la volatilidad y al riesgo político. Las dos posiciones reconocen fundamentos favorables en el banco y terminan en categorías diferentes por el riesgo que observan durante el recorrido.

Aluar, Loma Negra y Molinos quedan en amarillo

El amarillo de Allaria incluye a Aluar (ALUA), Loma Negra (LOMA) y Molinos Río de la Plata (MOLI). La clasificación de las dos primeras presenta una particularidad, ya que la tabla muestra retornos superiores al 25%, porcentaje que el informe utiliza como referencia general para asignar una recomendación de compra.

Aluar tiene un objetivo de $1.160 y un retorno total original de 34,1%.

tiene un objetivo de $1.160 y un retorno total original de 34,1%. Loma Negra cuenta con un objetivo de $3.980 y un retorno inicial de 34,2%.

Pese a esos porcentajes, la recomendación explícita de Allaria continúa siendo mantener. Como el informe no desarrolla los motivos de esa aparente recomendación, corresponde entonces conservar la categoría publicada por la sociedad de bolsa de la City.

Molinos Río de la Plata completa el amarillo, con un objetivo de $2.860 y un retorno total esperado de 16%, porcentaje que coincide con los parámetros generales utilizados por Allaria.

Edenor queda en rojo y divide a los expertos

Edenor (EDN) es la única acción colocada explícitamente en rojo entre las fuentes consultadas, pese a que Allaria mantiene una recomendación de compra.

Damián Palais, asesor financiero de Cocos, adopta una postura opuesta y argumentó que el ruido local afecta con mayor intensidad a las empresas reguladas y que el alto beta de Edenor puede amplificar tanto las subas como las pérdidas.

Palais reconoció que la acción conserva margen para avanzar, pero afirmó que encuentra mejores relaciones entre riesgo y retorno en otros sectores. Edenor se convierte así en el caso más dividido, con Allaria enfocada en la valuación y Palais, de Cocos, preocupado por la volatilidad y la sensibilidad regulatoria.

El semáforo completo de acciones argentinas

El repaso entre las recomendaciones permite distinguir dónde existe consenso y cuáles son las empresas que dividen las opiniones de la City y por eso mismo, el semáforo de acciones de la City encuentra consenso aquí:

Verde con mayor consenso — YPF (YPFD)

Es la favorita de Criteria, cuenta con recomendación de compra de Allaria y también fue elegida por Damián Palais, asesor financiero de Cocos. Los especialistas destacan la expansión de Vaca Muerta, la mejora del balance y la fuerte generación de caja.

Verde para Allaria — comprar Ternium Argentina (TXAR) Vista Energy (VIST) Pampa Energía (PAMP) Metrogas (METR) Ecogas (ECOG) TGS (TGSU2) TGN (TGNO4) Central Puerto (CEPU) Edenor (EDN) Transener (TRAN) Telecom Argentina (TECO2) Cablevisión Holding (CVH) Molinos Agro (MOLA) IRSA (IRSA) Cresud (CRES) Comercial del Plata (COME) Banco Macro (BMA) BBVA Argentina (BBAR) Grupo Financiero Galicia (GGAL) Grupo Supervielle (SUPV) Banco de Valores (VALO)

Amarillo para Allaria — mantener Aluar (ALUA) Loma Negra (LOMA) Molinos Río de la Plata (MOLI)



En los dos primeros casos, los retornos estimados superan el 25%, pese a que la recomendación formal continúa siendo mantener.

Amarillo para Damián Palais — Grupo Financiero Galicia (GGAL)

El asesor financiero de Cocos reconoce la mejora posterior al balance, pero prefiere seguir la acción de cerca debido a la volatilidad argentina, la incertidumbre política y el comportamiento de las tasas en pesos. Allaria, en cambio, recomienda comprarla.

Rojo para Damián Palais — Edenor (EDN)

Palais considera que su alto beta y la exposición regulatoria pueden amplificar las pérdidas ante un deterioro del mercado. Allaria adopta la posición opuesta y recomienda comprarla, con un precio objetivo de $4.000.

Por todo esto, el resultado deja a YPF como la elección más firme, mientras Galicia y Edenor concentran los principales desacuerdos. La primera divide a quienes priorizan su potencial de recuperación y a quienes prefieren esperar una reducción de la volatilidad; la segunda enfrenta una valuación atractiva con un riesgo regulatorio que todavía genera cautela.