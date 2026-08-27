Loma Negra quedó lejos de las estimaciones del mercado y Allaria definió qué hacer con sus acciones

El último balance de Loma Negra (LOMA) dejó números mixtos para los inversores. La principal cementera del país consiguió incrementar sus ventas y multiplicó su ganancia frente al mismo período de 2025, en un contexto todavía desafiante para la construcción. Sin embargo, el resultado quedó considerablemente por debajo de lo que esperaba Allaria, que mantuvo una postura cautelosa sobre sus acciones.

La sociedad de bolsa fijó un precio objetivo de $3.980 para fines de 2026 y asignó una recomendación de "mantener", una categoría que indica que el margen previsto ya no resulta suficiente para justificar una posición compradora. Con LOMA negociándose actualmente en torno a los $3.120, el recorrido teórico hasta ese valor es de aproximadamente 27,6%.

El reporte del broker corresponde a los resultados del segundo trimestre de 2026 y analiza también el desempeño acumulado durante el primer semestre, que resultó inferior a las previsiones iniciales. De esta manera, la cautela de la City no surge de una pérdida operativa ni de un deterioro financiero inmediato, dado que responde principalmente a la combinación entre volúmenes débiles, mayores costos y una valuación que ya incorporó parte de la recuperación esperada.

Loma Negra ganó más, pero quedó lejos de las estimaciones

Loma Negra registró durante el segundo trimestre una ganancia neta de $7.043 millones, muy superior a los $514 millones obtenidos en el mismo período de 2025. Pese a esa mejora interanual, el resultado quedó muy por debajo de los $22.077 millones que proyectaba Allaria, una diferencia que explica buena parte de la reacción cautelosa del broker.

Las ventas alcanzaron los $238.053 millones, con un crecimiento de 2,1% frente al año anterior. El dato también quedó por debajo de los $242.876 millones esperados por la sociedad de bolsa, debido a que la recuperación del precio promedio no consiguió compensar por completo la debilidad de los volúmenes.

Los despachos de cemento retrocedieron 1,4% interanual y se ubicaron en 1,19 millones de toneladas, mientras el precio promedio avanzó 3,6% hasta los $171.056 por tonelada. La empresa logró sostener sus ingresos mediante los precios, en una industria que todavía opera con niveles de actividad alejados de sus máximos históricos.

Allaria destacó que "los volúmenes del primer semestre vinieron por debajo de las expectativas iniciales", más allá de la posición moderadamente optimista comunicada por la compañía para la segunda parte del año. El comportamiento del cemento a granel fue más favorable, impulsado por hormigoneras, clientes industriales y constructoras, mientras el cemento en bolsa continuó afectado por la menor demanda minorista.

Los costos presionaron sobre la rentabilidad

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue el comportamiento del resultado operativo. El EBITDA ajustado bajó 2,5% interanual, hasta los $48.175 millones, mientras el margen descendió de 21,2% a 20,2%.

El deterioro estuvo explicado principalmente por un desempeño más débil del segmento ferroviario y, en menor medida, por el negocio cementero. En este último caso, el costo por tonelada aumentó 5,4%, por encima de la mejora de 3,6% observada en el precio promedio. Las divisiones de hormigón y agregados consiguieron compensar parcialmente esa presión.

La comparación con los primeros tres meses de 2026 también mostró una pérdida de rentabilidad, en donde, el margen EBITDA había alcanzado 24,9% durante ese período, por lo que la caída hasta 20,2% implicó una reducción cercana a cinco puntos porcentuales.

Los ingresos crecieron 1,9% respecto del trimestre anterior y los despachos avanzaron 1,7%, mientras el EBITDA disminuyó 17,3%. De acuerdo con Allaria, esta evolución estuvo vinculada con la estacionalidad y con un deterioro de los costos.

Medidas en dólares, las cifras operativas también exhibieron esa diferencia. El precio por tonelada aumentó 9% frente al trimestre anterior, hasta u$s118, mientras el costo por tonelada trepó 20% y llegó a u$s78. Como consecuencia, el EBITDA por tonelada cayó 13%, desde u$s33 hasta u$s29.

En la comparación interanual, la evolución resultó más favorable, dado que el EBITDA por tonelada creció 8% en dólares. El problema central se encuentra en la velocidad que tomó el aumento reciente de los costos, que limitó el efecto positivo de los precios y los mayores ingresos.

La construcción todavía condiciona la recuperación

La evolución de Loma Negra está directamente relacionada con la actividad de la construcción argentina, que continúa alejada de sus mejores niveles. Según el informe, el consumo de cemento por habitante se mantiene en valores similares a los registrados en 2006, mientras los permisos de construcción y la superficie autorizada aún presentan un desempeño moderado.

La cementera posee alrededor del 44% del mercado argentino y el 42% de sus ventas se concentra en la provincia de Buenos Aires. Esa exposición convierte a la recuperación de la actividad bonaerense en un factor central para el desempeño futuro de la compañía.

Durante los últimos dos años, los despachos del sector llegaron a representar apenas el 40% de la capacidad instalada. Allaria prevé que esta situación comience a revertirse durante la segunda mitad de 2026, apoyada en una mayor ejecución de obras de infraestructura y en el desarrollo de proyectos de minería y energía asociados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

"Esperamos que la demanda pueda recuperarse a medida que la estabilidad macroeconómica permita una mejora en la actividad de la construcción", sostuvo el broker. La recuperación de los volúmenes permitiría elevar la utilización de las plantas y distribuir los costos fijos entre una producción mayor, algo necesario para recomponer los márgenes.

Las estimaciones de Allaria contemplan despachos por 5,19 millones de toneladas durante 2026 y 5,63 millones en 2027. El EBITDA proyectado alcanza los $269.509 millones para este año y los $375.110 millones para el próximo, con un margen que pasaría de 25,1% a 26,5%.

El resultado neto anual podría ubicarse en $107.903 millones en 2026 y ascender a $148.566 millones en 2027. Estas proyecciones dependen de que la recuperación de la construcción finalmente tome fuerza y permita incrementar los volúmenes, debido a que la mejora del negocio todavía descansa en expectativas que deberán confirmarse durante los próximos trimestres.

Cuánto podría subir la acción según Allaria

Allaria estableció para fines de 2026 un precio objetivo de $3.980 por acción, equivalente a una relación entre valor de la firma y EBITDA estimado para 2027 de 6,9 veces, junto con una relación precio ganancia proyectada de 15,6 veces.

La valuación mediante flujo de fondos descontados arrojó un valor superior, de $4.413 por acción. Para establecer su objetivo final, el broker tomó una referencia más prudente basada en los múltiplos de mercado y en la comparación con otras cementeras de economías emergentes y desarrolladas.

Con la cotización actual en torno a los $3.120, alcanzar el objetivo de $3.980 implicaría una ganancia nominal cercana al 27,6%. Por ejemplo, una inversión de $500.000 podría transformarse en aproximadamente $637.800, mientras una colocación de $1 millón podría alcanzar alrededor de $1,276 millones, siempre que la acción llegue al valor calculado por el broker y sin considerar comisiones ni impuestos.

Ese potencial debe analizarse frente al plazo estimado, la inflación, el movimiento del tipo de cambio y los riesgos propios del negocio. También puede variar si Allaria modifica sus previsiones de resultados o si el precio de mercado continúa avanzando antes de que se confirme la recuperación operativa.

Por ese motivo, pese a reconocer margen de apreciación, la sociedad de bolsa no asignó una recomendación de compra. Su conclusión fue concreta: "El target para fin de 2026 es $3.980 por acción y equivale a 6,9 veces FV/EBITDA 2027 estimado y 15,6 veces la ganancia por acción de 2027. La recomendación es "mantener".

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