El costo de construir volvió a subir en mayo de 2026 y alcanzó un máximo histórico. El sector inmobiliario, cada vez más presionado

El valor de referencia para construir un edificio tipo volvió a aumentar en mayo de 2026 y encendió nuevas alertas en el sector inmobiliario. El presupuesto total trepó hasta los $2.035.246.078, el nivel más alto de toda la serie relevada por Reporte Inmobiliario.

El dato confirma que la construcción mantiene una tendencia ascendente, con un incremento mensual del 2,70% en pesos, lo que sostiene la presión sobre los costos de obra nueva, incluso sin registrar saltos bruscos en el último período.

"Se llega a un máximo de costo debido a que el dólar esta practicamente en el mismo valor hace más de 2 años", comenta Germán Gomez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario.

El metro cuadrado vendible, bajo la lupa por un nuevo aumento

La suba se siente con fuerza al medir por superficie. En mayo, los valores quedaron en:

$1.907.447 por m² total

$2.576.913 por m² vendible

El segundo número es el más sensible del mercado: marca cuánto cuesta realmente producir lo que después se intenta vender en el sector inmobiliario.

En dólares también sube: el freno no llega

Llevado a moneda extranjera, el costo de construcción también mostró avance:

u$s1.320 por m² total

u$s1.783 por m² vendible

El presupuesto global alcanzó los u$s1.408.475, con una suba del 1,28 % en dólares, menor a la registrada en pesos, gracias al efecto del tipo de cambio.

El punto crítico: construir roza niveles de alerta

El dato más sensible es que el metro cuadrado vendible ya se acerca a los u$s1.800, un umbral que complica cada vez más la viabilidad de nuevos desarrollos.

En este contexto, el margen para invertir depende de una combinación cada vez más ajustada:

Ubicación

Producto

Velocidad de ventas

Financiamiento

Precio final convalidado por la demanda

Así las cosas, "hoy es muy difícil calcular rentabilidad. Los desarrollistas están apostando a un reacomodamiento en la paridad cambiaria. En el mientras tanto o salen hechos y en algunos casos pierden plata", precisa Gomez Picasso.

Qué empuja el aumento del costo

Los rubros que más pesan en el presupuesto siguen siendo los mismos, pero cada vez más determinantes:

estructura de hormigón armado

instalaciones eléctricas

instalaciones sanitarias

sistemas de transporte

mampostería y revoques

En conjunto, explican gran parte del encarecimiento general de la obra.

Un mercado bajo presión constante

Con valores en máximos históricos, el sector enfrenta un escenario donde cada proyecto nuevo exige cálculos más finos y márgenes cada vez más ajustados.

De esta manera, "la demanda se está volcando al usado y si es a algo nuevo hacia productos que se ofrecen por debajo de su costo de reconstrucción", resalta el experto.

Y concluye: "El único producto que es inmune a este hecho es lo premium, ya que en este segmento el valor de venta no tiene tanta relación con los costos, o la relación es menor".