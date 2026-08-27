El Banco Central compró 93 millones de dólares este jueves, la mayor cifra de agosto

La autoridad monetaria compró u$s93 millones este jueves, la cifra más alta de agosto, y encadenó 21 ruedas consecutivas con saldo positivo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este jueves la mayor compra de dólares de agosto, al adquirir u$s93 millones en una sola rueda.

Con esta operación, el organismo que conduce Santiago Bausili encadenó 21 jornadas consecutivas con saldo comprador. En lo que va de 2026, acumula casi u$s14.000 millones.

La cifra exacta desde el inicio del año es de u$s13.967 millones incorporados a las reservas. El objetivo central de esta acumulación es respaldar el programa financiero que encabeza Luis Caputo, sobre todo de cara a los vencimientos de deuda de 2026 y 2027, y contar con margen ante posibles presiones cambiarias antes de las elecciones.

Sin embargo, agosto muestra un ritmo más lento que meses anteriores. En lo que va del mes, el BCRA sumó apenas u$s640 millones.

La meta de reservas que el Central ya cumplió en junio

El programa monetario para 2026 estableció una meta de acumulación entre 10.000 y 17.000 millones de dólares. El Banco Central alcanzó el piso de ese rango a comienzos de junio.

Durante el primer trimestre del año, la prioridad fue otra. El BCRA debió cubrir las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía. Esa tarea limitó su capacidad para sumar divisas en ese período.

La estrategia del Central para intervenir en el mercado cambiario implicó aumentar la emisión de pesos. A diferencia de otros momentos, no utilizó mecanismos de esterilización para retirar esos pesos del sistema, lo que permitió mantener liquidez y sostener la intervención compradora en el mercado de cambios.

El Tesoro jugó un rol complementario. Colocó deuda en moneda local para absorber parte del excedente de liquidez. El objetivo: proteger el valor del peso y controlar la inflación.

Las reservas rozan el récord de la era Milei

Las reservas internacionales brutas del BCRA alcanzaron este jueves los u$s50.860 millones. Eso representa un incremento diario de u$s77 millones.

La cifra se acerca al máximo registrado durante la gestión de Javier Milei. El martes pasado, las reservas tocaron los u$s50.912 millones.

El avance en la cotización del oro contribuyó al incremento. El metal precioso forma parte de los activos que el Banco Central contabiliza en sus reservas.

Aunque la meta anual ya se cumplió, el equipo económico apunta más alto. Considera posible llegar a los u$s17.000 millones antes de que termine 2026.

Por qué el Gobierno busca seguir sumando dólares

El fortalecimiento de las reservas se posiciona como un elemento estratégico. Sumados a los acuerdos de swap con Estados Unidos y China, el colchón de divisas busca atenuar posibles presiones sobre el dólar, especialmente ante escenarios de volatilidad similares a los observados antes de las elecciones legislativas de 2025.

Los vencimientos de deuda para 2026 y 2027 exigen respaldo. Un nivel elevado de reservas da señales de fortaleza a los mercados.

Además, ante eventuales movimientos en el mercado de cambios previos a los comicios, contar con u$s17.000 millones proporcionaría un margen de maniobra significativo.

Los inversores siguen de cerca dos variables que volvieron a ganar protagonismo. Una es el dólar, que se mantiene por encima de los $1.500. La otra, las tasas de interés.

El fondeo siguió normalizándose en las últimas ruedas. La caución opera en torno al 20,2%. Ese nivel refleja cierta estabilidad en el mercado monetario mientras el Central sigue acumulando divisas.