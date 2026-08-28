El ministro Luis Caputo no le suelta la mano al dólar. Mucho se habló en estos días sobre supuestos cambios de prioridad, sólo por permitir que rompiera el virtual techo de $1.500. Lo cierto es que la paz cambiaria y la desinflación siguen firme entre las prioridades. Así lo demuestran las fuertes intervenciones indirectas. El objetivo es que la cotización no se escape mucho más allá de los niveles actuales y avance en tono moderado. A cortísimo plazo, durante el cambio de mes, en el mercado prevén que seguirá la presión sobre la moneda, pero aflojaría después.

Los volúmenes operados en el mercado secundario de dólar linked hablan por sí solos: este jueves se negociaron u$s173 millones en la letra que vence en septiembre (D30S6), luego del récord de u$s583 millones en la jornada anterior, día del fixing de la Lelink de este mes. Los números de ambas ruedas contrastan con los del martes, cuando se operaron u$s47 millones en este título. La semana pasada, los montos fueron de apenas entre u$s10 millones y u$s22 millones. Contundente.

La oferta de cobertura cambiaria a los inversores es una de las principales cartas de Caputo para mantener al dólar a raya. De acuerdo con cálculos de PPI, la entrega de instrumentos dólar linked y futuros de dólar del sector público consolidado (Tesoro y BCRA) a los inversores privados ronda el equivalente a u$s13.000 millones, teniendo en cuenta las operaciones tanto en el mercado primario como en el secundario. Fuerte aceleración desde los u$s3.200 millones en mayo.

A todo esto, el mercado identifica una buena señal: pese a la presión por el fixing de la Lelink de agosto y la cercanía de fin de mes el BCRA no detiene la compra de dólares, aunque lo haga en bajas cantidades. Incluso, en los últimos días pisó el acelerador: este jueves se quedó con u$s93 millones en el mercado de cambios, la mayor compra del mes. A pocas ruedas para terminar agosto, acumula u$s640 millones en el mes y ya son casi u$s14.000 millones en el año. Se trata de un muy buen número, impensado hasta para el más optimista cuando arrancó el programa de compras en enero.

Qué pasará con el precio del dólar de acá a fin de año

El avance del tipo de cambio en las últimas ruedas, por encima del virtual techo de $1.500, dejó en algunas personas la sensación de una aceleración hacia adelante. Si bien en el mercado estiman que la calma total quedó atrás y a partir de ahora seguirá avanzando, por ahora descartan una aceleración o un salto abrupto. Lo ven más o menos en línea con la inflación. El consenso del mercado (REM) proyecta al oficial mayorista en $1.652 a fin de año. La variación sería apenas superior a la inflación proyectada. En el mercado de futuros, lo proyectan a $1.624, en línea con el IPC esperado.

"Vemos un tipo de cambio relativamente tranquilo hasta fin de año, con una evolución gradual mes a mes. Nuestra proyección para diciembre se ubica en un rango de entre $1.650 y $1.700. Puede ocurrir que en diciembre haya una suba un poco mayor al promedio de los meses anteriores por estacionalidad, pero seguimos viendo $1.700 como el límite superior de nuestro escenario base", afirma Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

La tranquilidad que se prevé hacia los próximos meses no quita que en estos días se mantenga la presión. Uno de los mayores desafíos, ya superado, fue el fixing (fijación del tipo de cambio de referencia que se utiliza para determinar el monto en pesos a pagar a los inversores) de la letra dólar linked D31G6, realizado el miércoles. Habitualmente, los grandes inversores fuerzan una suba del tipo de cambio para recibir más pesos. Esta vez, además, se trataba del vencimiento más abultado del año, equivalente a u$s2.600 millones.

Por qué hay presión sobre el dólar al cierre de agosto

Ahora, falta enfrentar el cierre de posiciones de fin de mes por parte de los grandes jugadores en el mercado mayorista. La próxima semana se viene la presión minorista, típica de cada arranque de mes tras el cobro de salarios. La presión forzará a Caputo a actuar para evitar que la cotización se escape mucho más allá de los niveles actuales. Una vez pasados estos eventos, más los flujos que se prevén para septiembre, la presión debería aflojar y el tipo de cambio seguiría avanzando en tono moderado, de acuerdo con los operadores.

El economista Gustavo Ber estima que de acá a fin de año el tipo de cambio transitará una etapa de "deslizamiento" más cercano al ritmo de la inflación. Desestima que Caputo permita sobresaltos o una aceleración de la cotización que pueda poner en riesgo el objetivo de desinflación.

El analista Martín Genero también prevé que el tipo de cambio seguirá relativamente tranquilo en los próximos meses. Descarta una crisis cambiaria en lo que resta del año. Estima que Caputo seguirá "gestionando" la cotización como lo ha estado haciendo últimamente, de manera directa e indirecta con la entrega de cobertura cambiaria a los inversores en los mercados de dólar linked y futuros de dólar. Si bien prevé que en el mercado habrá menos dólares de lo que se observó durante la primera mitad del año, descarta una crisis de oferta.