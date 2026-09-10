Qué plataformas pagan más por Bitcoin, Ethereum, Solana y USDT

Bitcoin, Ethereum, Solana y USDT pueden generar intereses sin venderlos. El ranking de plataformas y las tasas que ofrece Binance

Comprar criptomonedas y esperar una suba de precio dejó de ser la única forma de buscar una ganancia. Distintas billeteras y exchanges permiten colocar los activos en productos de rendimiento y recibir pagos diarios, una alternativa que ganó espacio entre quienes planean conservar Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) o dólares digitales durante varios meses.

La diferencia entre plataformas es amplia y las tasas parten desde 0,10% anual para Bitcoin y alcanzan 18% para Tether (USDT), mientras algunas opciones bloqueadas superan esos niveles. Cada empresa utiliza mecanismos distintos y puede exigir inmovilizar los fondos, mantener determinada categoría de cliente o aceptar un riesgo adicional.

Los datos ubican a Lune.fi y Nexo en los primeros lugares de varios rankings, seguidos por alternativas conocidas en la Argentina como Belo, Ripio, Fiwind, Lemon y SatoshiTango. A esa lista se agrega Binance, que ofrece productos flexibles, colocaciones a plazo y staking, con porcentajes diferentes según el activo y promociones que tienen fecha de vencimiento.

USDT, la pelea por el rendimiento del dólar cripto

Entre las monedas analizadas, USDT presenta la mayor variedad de opciones. Lune.fi encabeza la comparación con 18% anual para su alternativa de un día y pago diario, mientras Nexo publica hasta 11,50%. Más atrás aparecen Fiwind con 4%, Belo con 3,75%, Lemon con 3,02%, Ripio con 2,83%, LB Finanzas con 1,26% y SatoshiTango con 0, 50%.

Lune.fi también ofrece colocaciones que elevan el porcentaje a medida que aumenta el compromiso. Su página de inversiones publica 19,5% para siete días, 24% para 30 días, 25,5% para 60, 26,5% para 90, 28% para 180 y 29,5% para 360 días.

Binance se suma con hasta 7% de tasa anual para USDT flexible, a través de una campaña promocional del exchange que comenzó el 25 de agosto y finaliza el 7 de septiembre. El beneficio combina cerca de 3% de tasa en tiempo real con cuatro puntos adicionales y alcanza solamente a los primeros 500 USDT. Por encima de ese monto se mantiene el 3% aproximado, mientras una vez finalizada la promoción queda vigente la tasa en tiempo real que determine la plataforma.

Bitcoin en la mira

Para Bitcoin, Lune.fi lidera con 14% anual, seguido por Nexo con 6,20%. La distancia con el resto es marcada, ya que Fiwind ofrece 0,50%, Ripio 0,21% y Belo 0,10%. Si los porcentajes permanecieran sin cambios durante un año, mantener 1 BTC al 14% sumaría 0,14 BTC, mientras una colocación al 0,50% incorporaría 0,005 BTC. La ganancia se acredita en la criptomoneda y su valor final en pesos o dólares dependerá de la cotización de cada moneda.

Bitcoin funciona con prueba de trabajo y no posee staking nativo. Esto quiere decir que, cuando una empresa paga intereses por BTC, normalmente presta esas monedas, las destina a provisión de liquidez o desarrolla otra estrategia financiera. Por ese motivo, un porcentaje elevado sobre Bitcoin exige mirar de dónde proviene el retorno, quién conserva la custodia y qué sucede si una gran cantidad de clientes solicita retirar al mismo tiempo.

Binance muestra para BTC una alternativa de Dual Investment con 15% anual o más, con distintas fechas de liquidación. Ese producto no es equivalente a una colocación flexible de bajo riesgo. Se trata de una operación estructurada en la que el resultado depende de un precio pactado y el ahorrista puede terminar recibiendo otra moneda a una cotización menos conveniente que la de mercado. Por esa razón, no debe ubicarse el 15% por encima del 14% de Lune.fi como si ambos porcentajes remuneraran el mismo riesgo.

Cómo quedan Ethereum y Solana

En Ethereum vuelve a quedar primera Lune.fi con 14% anual, mientras Nexo se ubica segunda con 6,25%. Belo paga 2,23%, Ripio 1,61%, SatoshiTango 1% y Fiwind 0,50%, de acuerdo con la última actualización del comparador de tasas de exchanges de criptomonedas. El abanico responde tanto a decisiones comerciales de cada empresa como al mecanismo utilizado para generar el ingreso.

Binance publica dos caminos, aquí si aparece su producto flexible, en donde, ofrece cerca de 1,45% en tiempo real y agrega 0,10% para los primeros 0,2 ETH, mientras el staking de Ethereum llega hasta 2,30%. La segunda opción se vincula con la validación de la red y queda por debajo de Lune.fi y Nexo, al tiempo que supera a varias propuestas locales.

Una persona que coloca 1 ETH al 6,25% podría sumar 0,0625 ETH en doce meses si la tasa permaneciera estable, mientras una caída de 20% en la cotización todavía dejaría una pérdida expresada en dólares.

Nexo ofrece hasta 8% anual por Solana y encabeza la lista, mientras Belo paga 4,31% y SatoshiTango 4%. Binance queda en una zona intermedia con tres alternativas, ya que informa cerca de 2,70% para el producto flexible, 4,32% para una colocación a 90 días y hasta 4,80% mediante staking flexible.

La opción de staking de Binance supera por poco a Belo y SatoshiTango, mientras permanece 3,2 puntos por debajo del máximo de Nexo. La colocación bloqueada funciona como un plazo fijo y exige mantener los fondos durante 90 días para capturar el 4,32%; un rescate anticipado puede implicar la pérdida de los intereses ya distribuidos.

Como se puede observar, el exchange que lideraba los rankings, Lune.fi, no ofrece ninguna rentabilidad sobre los SOL que se depositen en cuenta.

El ranking rápido para cada criptomoneda

Con las tasas publicadas al momento del relevamiento, la comparación queda ordenada de la siguiente manera.

USDT tiene a Lune.fi en 18%, Nexo en 11,50% y Binance en hasta 7% para los primeros 500 USDT durante la promoción, seguido por Fiwind, Belo, Lemon, Ripio, LB Finanzas y SatoshiTango.

tiene a en en y durante la promoción, seguido por Fiwind, Belo, Lemon, Ripio, LB Finanzas y SatoshiTango. Bitcoin encuentra su mayor porcentaje comparable en Lune.fi con 14%, seguido por Nexo con 6,20%, Fiwind con 0,50%, Ripio con 0,21% y Belo con 0,10%.

encuentra su mayor porcentaje comparable en con seguido por con con con y con Ethereum también queda encabezado por Lune.fi con 14% y Nexo con 6,25%, mientras Binance llega hasta 2,30% mediante staking y el resto de las opciones relevadas se mueve entre 0,50% y 2,23%.

también queda encabezado por con y con mientras llega hasta mediante staking y el resto de las opciones relevadas se mueve entre y Solana tiene a Nexo arriba con 8%, Binance alcanza hasta 4,80% mediante staking, Belo ofrece 4,31% y SatoshiTango paga 4%.

Hay, de todos modos, una pequeña trampa detrás del ranking ya que las tasas del comparador están expresadas en APY, que contempla la reinversión de los intereses, mientras Binance publica sus rendimientos en APR, sin ese efecto. Al llevar todos los porcentajes a la misma vara, el 7% promocional de USDT ofrecido por Binance se convierte en aproximadamente 7,25% APY para los primeros 500 USDT, mientras el 3% aplicado al excedente equivale a 3,05% APY.

Para quien coloque 1.000 USDT, la combinación de ambos tramos arrojaría cerca de 5,13% APY. Esa cuenta sirve únicamente para comparar tasas, ya que el beneficio vence el 7 de septiembre y no puede proyectarse durante doce meses. Una vez terminada la campaña, el rendimiento dependerá del porcentaje en tiempo real que mantenga Binance.

Naturalmente, las diferencias son más chicas en las otras monedas. El 2,30% APR del staking de Ethereum equivale a 2,33% APY, mientras en Solana el producto flexible pasa de 2,70% APR a 2,74% APY y el staking de 4,80% a 4,92% APY. La colocación de Solana a 90 días representaría cerca de 4,39% APY si pudiera renovarse durante todo el año con la misma tasa.

Las cuentas afinan la comparación, sin cambiar los ganadores. Lune.fi continúa al frente en USDT y Ethereum, mientras Nexo conserva el primer puesto en Solana.

Cómo poner a trabajar las criptomonedas

Si ya se tiene Bitcoin, Ethereum, Solana o USDT guardados con la intención de mantenerlos durante varios meses, se puede activar una fuente adicional de rendimiento sin necesidad de venderlos. El primer paso consiste en abrir y verificar una cuenta, comprar el activo o transferirlo desde otra billetera y comprobar que la red elegida sea compatible, ya que un error en este punto puede provocar la pérdida de los fondos.

Una vez acreditadas las monedas, hay que ingresar en la sección de rendimientos, Earn o staking, elegir entre una alternativa flexible y otra con plazo fijo, revisar cuánto paga realmente para el monto que pensamos colocar y confirmar la suscripción. Antes de enviar toda la posición, conviene comenzar con una cantidad pequeña, verificar la acreditación de los intereses y conocer las condiciones de rescate.

Al hacer las cuentas, no se debería elegir automáticamente la plataforma que muestra el porcentaje más alto. También hay que revisar quién custodia las monedas, de dónde surge el rendimiento, qué costos existen para retirar los fondos y cuánto se demorará en recuperarlos. Poner las criptomonedas a trabajar puede mejorar el resultado de una posición de largo plazo, al mismo tiempo que incorpora riesgos que deben estar justificados por la tasa ofrecida.