Nuevos 18 CEDEARs: en cuáles conviene invertir, según expertos de la City

Se incorporan al mercado 18 nuevos CEDEARs, de los cuales 13 corresponden a acciones de empresas internacionales y 5 a índices sectoriales (ETF), que se pueden adquirir en pesos y es una forma de brindarles a los inversores más alternativas para posicionarse en el exterior. Al respecto, iProfesional consultó a diferentes expertos de la City, que recomiendan cuáles de estos lanzamientos son los preferidos para sumar a las carteras. En especial, se destacan oportunidades para volcarse a las materias primas agrícolas, que son los más nombrados por los analistas, y en los pools inmobiliarios.

Los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) representan una fracción de acciones de compañías e índices (ETF) que cotizan en el extranjero, por lo que son una forma de diversificar posiciones por su menor costo de acceso. Y también permiten dolarizarse, debido a que además de moverse por la variación del precio del activo original, su valor cambia en base al dólar contado con liquidación.

Entre los 18 nuevos CEDEARs que acaban de ser presentados en la Comisión Nacional de Valores (CNV) por Banco Comafi, que es el emisor local de estos instrumentos, se encuentran firmas de los rubros tecnología, IA e infraestructura digital, donde se encuentra, por ejemplo, la reconocida marca de hardware Dell Technologies (DELL).

También se suman empresas financieras, como Morgan Stanley (MS), y de sectores de infraestructura eléctrica y energía.

Además, se contabilizan compañías de real estate, industria y salud. Incluso, se encuentra allí la firma mundial de pinturas Sherwin-Williams (SHW).

Para finalizar, un grupo de índices sectoriales, donde se destacan dos vinculados al campo, a los cultivos de soja y maíz.

CEDEARs recomendados, por expertos

De todas estas nuevas propuestas de 18 CEDEARs, la coincidencia en las recomendaciones de la mayoría de los analistas consultados por iProfesional, es invertir en los vinculados a los REIT inmobiliarios, a puntuales firmas tecnológicas con foco en inteligencia artificial y energía. Y, sobre todo, en los dos ETF agrícolas, vinculados a la soja y el maíz.

"Los más interesantes me parece que son Welltower (WELL) y Prologis (PLD), que son dos REITs, que son tipos de activos que normalmente no se consiguen localmente, y son la combinación perfecta de todo lo que le gusta a los argentinos: ladrillos y dólares, porque representan a inversiones inmobiliarias. Y estos CEDEARs representan al negocio de los REITs, que tienen propiedades inmobiliarias y los ponen en alquiler, por lo que el ahorrista cobra un poco por el alquiler de eso. Entonces es un negocio súper estándar y muy poco volátil", resume José Bano, economista y analista financiero, a iProfesional.

El concepto de REIT (Real Estate Investment Trust) es de un vehículo que permite acceder al negocio inmobiliario de manera indirecta, con una inversión mínima y la posibilidad de obtener ingresos periódicos provenientes de alquileres, además de capturar la eventual apreciación de los inmuebles. En sí, es un fondo de estructura cerrada que agrupa capital para adquirir y gestionar propiedades (residenciales, oficinas y comerciales), distribuyendo trimestralmente renta proveniente de alquileres a sus inversores.

"En especial, Welltower (WELL) es una empresa que tiene propiedades para alojar gente de la tercera edad, que, por como viene la pirámide poblacional, es un negocio que está creciendo cada vez más. De hecho, el precio de la compañía sube todo el tiempo, donde escaló casi por cuatro veces en apenas 5 años, y aparte casi sin volatilidad. Entonces eso me parece muy atractivo", puntualiza Bano.

Por su parte, Andrés Repetto, analista de mercados y fundador de Andy Stop Loss, detalla que de los 18 CEDEARs, tanto los de KLA Corporation (KLAC) como SK Hynix (SKHY) "permiten posicionarse en dos de los principales cuellos de botella de la inteligencia artificial: equipamiento para fabricar chips avanzados y memorias HBM".

En ello coincide Damián Vlassich, líder de equipo de Estrategias de Inversión en IOL: "El CEDEAR de SK Hynix (SKHY) permite una exposición directa al auge de memorias para IA. En pleno auge global por la infraestructura de cómputo, la llegada de la gigante surcoreana permite incorporar un pilar de la cadena de suministros tecnológica. Esta firma lidera la producción de memorias de alto ancho de banda (HBM), un insumo crítico e insustituible para los procesadores de inteligencia artificial. Su inclusión ofrece al mercado local una vía directa para posicionarse en el segmento de hardware avanzado más allá de los diseñadores tradicionales de chips".

También Repetto selecciona a GE Vernova (GEV), compañía nacida de la escisión del negocio energético de General Electric, porque "ofrece exposición a otro cuello de botella que cada vez toma más relevancia: la enorme demanda eléctrica de los centros de datos", detalla.

Y agrega a Interactive Brokers (IBKR), plataforma pionera en corretaje y trading automatizado de alcance global, porque "combina crecimiento de cuentas y activos de clientes con un modelo altamente escalable".

Dos CEDEARs de ETF de materias primas, los más nombrados

La coincidencia de casi todos los analistas relevados por iProfesional pertenece a la recomendación por los dos CEDEARs de ETF (índices) que replican los valores de productos agrícolas específicos. En especial, el ETF del Maíz (CORN) y el ETF de la Soja (SOYB).

Asimismo, algunos expertos suman al CEDEAR de ETF de Materias Primas (GSG), que es un fondo indexado que sigue una diversa gama de materias primas globales en un contexto donde el inversor vigila la intervención del Gobierno sobre el dólar futuro por sus efectos cambiarios directos

"Vemos más valor es en los ETFs de materias primas. Esperamos un ciclo largo de debilidad del dólar estadounidense, y a eso se le suma la subinversión de las compañías productoras de commodities en los últimos años. Con GSG el inversor accede a una canasta diversificada de los principales commodities, y con CORN y SOYB, a maíz y soja de manera directa, dos cultivos que, además, pueden verse favorecidos por El Niño. Son activos que ya vienen mostrando un buen desempeño, pero entendemos que todavía tienen recorrido por delante", reflexiona Paula Bujia, analista de mercados y co fundadora de Buda partners.

Al respecto, destaca que el "punto de fondo es el acceso", debido a que hasta hace poco tiempo "el inversor solo podía posicionarse en las productoras agrícolas vía CEDEARs, asumiendo el riesgo propio de cada compañía. Hoy puede comprar la materia prima directamente".

También Bano selecciona a CORN y SOYB: "Ante la expectativa de una debilidad del dólar, los commodities agrícolas como la soja y el maíz emergen como opciones de inversión sumamente atractivas. La depreciación de la divisa estadounidense suele impulsar el valor de las materias primas, a diferencia de los metales que contemplan otros factores. A esto se suma el impacto del fenómeno de El Niño, cuyas previsiones climáticas podrían presionar aún más al alza los precios. En este escenario, el sector se posiciona como una alternativa oportuna para optimizar los portafolios financieros".

Al respecto, Repetto se suma y acota: "los considero instrumentos más tácticos que inversiones estructurales y solo en ciclos favorables a los commodities".

Finalmente, Vlassich concluye sobre los ETF Maíz (CORN) y ETF de la Soja (SOYB): "Son una cobertura y posicionamiento en 'commodities' agrícolas, ya que frente a un escenario de reacomodamiento en los mercados de materias primas y las expectativas de un nuevo ciclo alcista en los granos, la disponibilidad de estos dos ETFs de futuros de maíz y soja es un hito para la plaza doméstica. Permiten tanto a inversores institucionales como minoristas tomar cobertura directa sobre los precios internacionales del complejo agropecuario en pesos de forma transparente y regulada".

Los 18 nuevos CEDEARs de acciones e índices sectoriales (ETF)

Todos los nuevos 18 CEDEARs

El detalle de los 18 nuevos CEDEARs, los cuales son 13 de acciones y 5 de ETF (índices), según IOL inversiones, es el siguiente:

1. KLA Corporation (KLAC)

Es uno de los líderes globales en la fabricación de equipos de inspección y metrología para la industria de semiconductores. Su tecnología es indispensable para detectar defectos de fabricación a escala nanométrica, asegurando el rendimiento en la producción de los procesadores más avanzados del mundo. Ofrece una vía de exposición clave al crecimiento de la inteligencia artificial desde el equipamiento industrial básico.

2. SK Hynix (SKHY)

Compañía surcoreana posicionada como uno de los mayores productores mundiales de memorias DRAM y NAND. Se destaca por su liderazgo en memorias de ancho de banda elevado (HBM), un componente esencial para potenciar los centros de datos e infraestructura de aprendizaje profundo que alimentan los modelos de IA generativa. Es un pilar estratégico en la cadena de suministros tecnológica global.

3. Dell Technologies (DELL)

Empresa global de infraestructura IT especializada en el diseño y suministro de servidores de alto rendimiento, sistemas de almacenamiento masivo y soluciones informáticas corporativas. Su negocio tradicional de PCs se complementa con una creciente demanda de equipamiento informático para centros de datos, consolidándose como un proveedor integral para la transformación digital empresarial.

4. Western Digital (WDC)

Compañía tecnológica enfocada en el desarrollo y fabricación de soluciones de almacenamiento de datos mediante discos rígidos (HDD) y memorias flash (SSD). El aumento exponencial en el volumen de información generada por aplicaciones de inteligencia artificial y servicios en la nube impulsa de forma directa la demanda de sus arquitecturas de almacenamiento de gran escala.

5. GE Vernova (GEV)

El CEDEAR de GE Vernova (GEV) representa a una compañía nacida de la escisión del negocio energético de General Electric. Ofrece un portafolio diversificado que abarca equipamiento para generación de energía eléctrica, redes de transmisión y tecnología para la transición energética. Su posicionamiento la convierte en un jugador central para abastecer el acelerado consumo eléctrico que demandan los nuevos centros de datos.

6. Talen Energy (TLN)

Empresa generadora de electricidad en Estados Unidos que opera una matriz diversificada de activos nucleares y convencionales. Ha ganado protagonismo en los mercados financieros tras cerrar acuerdos estratégicos para suministrar energía de forma continua y a gran escala a infraestructuras informáticas y centros de datos dedicados al procesamiento masivo de inteligencia artificial.

7. Morgan Stanley (MS)

Morgan Stanley (MS) es uno de los bancos de inversión y gestores de patrimonio más influyentes del mundo. Su modelo de negocios abarca la asesoría en fusiones y adquisiciones, suscripción de títulos corporativos, intermediación en mercados de capitales y gestión de activos globales, ofreciendo una sólida alternativa para diversificar carteras dentro del sector financiero estadounidense e internacional, indican desde IOL.

8. Interactive Brokers (IBKR)

Plataforma pionera en corretaje y trading automatizado de alcance global. Permite a clientes individuales e institucionales operar una amplia gama de activos (acciones, opciones, futuros y divisas) en más de 150 mercados mundiales. Se beneficia de forma directa por el incremento del volumen negociado y la adopción de tecnologías de inversión digital a nivel internacional.

9. Welltower (WELL)

Fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) enfocado en la propiedad, desarrollo y administración de infraestructura vinculada con la salud. Su portafolio abarca residencias para adultos mayores, centros de cuidados especializados y complejos médicos en EE. UU., Canadá y el Reino Unido, capturando las tendencias demográficas asociadas al envejecimiento poblacional.

10. Prologis (PLD)

Líder mundial en inversión y gestión de activos inmobiliarios logísticos. Opera e invierte en depósitos de gran escala, centros de distribución estratégica y propiedades inmobiliarias clave para las cadenas de suministro de e-commerce y distribución global, posicionándose como un componente vital de la infraestructura del comercio internacional.

11. Linde (LIN)

La mayor compañía global de gases industriales y medicinales. Produce y distribuye oxígeno, nitrógeno, argón y gases de alta pureza indispensables para industrias que van desde la manufactura y la salud hasta la producción de alimentos y la fabricación de microchips, ofreciendo un perfil operativo defensivo con ingresos recurrentes a escala global.

12. Sherwin-Williams (SHW)

El CEDEAR de Sherwin-Williams (SHW) representa a una empresa centenaria y referente internacional en el desarrollo, fabricación y distribución de pinturas, recubrimientos industriales y acabados de construcción. Su desempeño financiero está vinculado con la actividad industrial, el mantenimiento de infraestructuras y los ciclos de construcción y remodelación de viviendas a nivel global.

13. Natera (NTRA)

Firma de biotecnología y diagnóstico médico especializada en el análisis genético sin invasión. Desarrolla pruebas avanzadas aplicadas a la salud prenatal, la oncología y la detección temprana de rechazo en trasplantes de órganos, ofreciendo exposición directa a la expansión de la medicina personalizada y el procesamiento genómico.

Nuevos CEDEAR de ETFs (Fondos Cotizados)

14. ETF Canadá (BBCA)

Fondo cotizado que replica el rendimiento de una canasta diversificada de empresas de gran y mediana capitalización del mercado canadiense. Por la estructura económica de dicho país, este vehículo financiero proporciona una exposición acentuada hacia el sector bancario, la producción de petróleo y gas, y la minería de recursos naturales.

15. ETF Asia Pacífico sin Japón (BBAX)

Este CEDEAR de ETF está diseñado para capturar el comportamiento accionario de los mercados desarrollados de la región Asia-Pacífico, excluyendo a Japón. Otorga acceso directo a corporaciones de primer nivel radicadas en plazas financieras clave como Australia, Hong Kong y Singapur, permitiendo diversificar el riesgo geográfico del portafolio.

16. ETF de Materias Primas (GSG)

Fondo indexado que rastrea el desempeño de una canasta amplia y diversificada de materias primas globales mediante contratos de futuros. Incluye una ponderación mayoritaria en recursos energéticos (petróleo y gas), complementada con exposición a metales industriales, metales preciosos y productos agrícolas.

17. ETF del Maíz (CORN)

El CEDEAR del ETF de Maíz (CORN) es especializado ya que busca replicar las variaciones diarias en el precio internacional del maíz a través de una cartera estructurada de contratos de futuros. Constituye una herramienta directa para que los inversores locales puedan posicionarse sobre el ciclo de precios del grano sin necesidad de operar directamente en mercados derivados internacionales.

18. ETF de la Soja (SOYB)

El CEDEAR del ETF de Soja (SOYB) es un fondo cotizado diseñado para seguir la evolución del valor de la soja en los mercados internacionales mediante la tenencia de contratos de futuros agrícolas. Permite al inversor local tomar cobertura o posicionarse estratégicamente frente a la dinámica global de oferta y demanda del complejo oleaginoso.