El Gobierno intervino fuerte para contener al dólar futuro en una jornada tensa en el mercado

El mercado cambiario operó el miércoles con fuerte tensión entre oferta y demanda por cierre de mes y vencimiento del lunes que viene de Letra dólar linked

El BCRA vendió futuros por u$s3.571 millones para contener el tipo de cambio y acumula u$s547M de reservas en agosto.

Demanda de fin de mes y vencimiento de la letra LELINK D31G6 ($1.514,16) tensionaron la plaza, con volumen récord en futuros.

El precio del dólar minorista subió a $1.535 y el mayorista a $1.514. El BCRA intervino fuertemente ante alta demanda.

Más allá del leve avance que tuvo el precio del dólar en el mercado este miércoles, el detrás de escena en la City fue de una fuerte tensión, donde hubo "mucha venta" del Banco Central para tranquilizar la gran demanda registrada durante la jornada tanto por la estacionalidad de fin de mes como también por la licitación de un título dólar linked, que fijaba su valor en la jornada para dicha fecha. Por eso, la entidad monetaria además intervino en la plaza de futuros para calmar las expectativas del valor de tipo de cambio para los próximos meses, donde se negoció uno de los volumenes más altos del año, con una venta importante de dicho papel.

En concreto, el precio del dólar oficial minorista subió 5 pesos para ubicarse a una nueva referencia máxima histórica, que fue de $1.535 a la venta en Banco Nación, por lo que en todo agosto asciende 1,7%, pero en el acumulado de todo el corriente año avanza apenas 3,7%.

En tanto, en la plaza mayorista, el billete estadounidense cerró a $1.514, lo que implica una suba de 2,5 pesos, un incremento que alcanza un 2% en todo el mes.

"Desde el comienzo de la rueda se notó una presión compradora que no le permitió aflojar. En parte, continúa observándose la demanda genuina que se viene registrando durante toda la semana tras superar los $1.510, pero también hubo un factor adicional que explicó la presión sobre el mayorista: el vencimiento de la LELINK D31G6, que se paga en pesos al tipo de cambio de referencia de hoy, de $1.514,16. Esto generó una demanda adicional de cobertura y contribuyó a sostener al tipo de cambio en niveles elevados durante la rueda", resume Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

De esta manera, el volumen negociado este miércoles en el mercado spot se ubicó 62% por encima del registrado en la rueda anterior, totalizando u$s685 millones.

Es decir, a la mayor presión compradora de divisas para cobertura de empresas y personas para pagar compromisos y deudas de fin de mes, se le sumó el vencimiento de una letra dólar linked, que ajusta en base al movimiento del precio del tipo de cambio oficial, y que vence el lunes 31 de agosto que viene, denominado LELINK D31G6.

"Hubo mucha cobertura por la letra dólar linked, que vence el lunes y que se paga con el tipo de cambio de referencia de este miércoles, por lo que los inversores en este título quisieron asegurarse que el lunes puedan comprar los dólares. Entonces, hubo mucha venta del Banco Central, que estuvo vendiendo futuros de forma fuerte", destaca Francisco Díaz Mayer, analista de ABC Mercado de Cambios.

En ello coincide Gustavo Quintana, analista de PR Cambios: "El movimiento de esta rueda fue por la demanda de fin de mes y por el fin del bono dólar linked que estimula desarme de posiciones y renovaciones de posiciones en el mercado de futuros".

Precio de dólar futuro "controlado"

Al mismo tiempo, los futuros operaron un volumen equivalente a u$s3.571 millones, uno de los más altos del año, de los cuales u$s1.276 millones correspondieron únicamente a fin de agosto.

"En este plazo también se observó intervención del BCRA, evitando una suba más pronunciada. De hecho, fue el único contrato que cerró con una leve suba, de 0,17%, quedando en $1.516,50 para fines de agosto", detalla Merino.

Además, en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3) se negoció un tipo de cambio mayorista de $1.541,5 para fin de septiembre, un peso más que lo operado en la jornada previa.

El resto de los plazos operados cerró en baja. Así, se convalidó $1.626 para fines de diciembre, lo que equivale a un incremento en torno al 12% para todo 2026.

Y para fines de julio del año que viene, que es el último período operado en los futuros, y a muy poco tiempo previo de las elecciones, se convalida en la City un dólar mayorista de $1.841, que representa un salto de 22% desde ahora hasta entonces.

La suba del tipo de cambio impacta en las liquidaciones del vencimiento del lunes que viene de la Letra dólar linked (LELINK D31G6), debido a que los inversores que no canjearon estos títulos por otros similares con fechas posteriores, buscarán adquirir las divisas para recuperar su capital y ganancias.

Como dato, el Palacio de Hacienda ejecutó la semana pasada el canje de estos títulos, con una aceptación del 34% (unos $2,2 billones) al 30 de septiembre y al 30 de octubre que viene, y prevé reabrir la licitación de los Bonares en dólares al 2029 para captar divisas adicionales.

Cabe recordar que, esta semana, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, afronta un desafío crucial al buscar renovar $16,6 billones en deuda en moneda local durante la segunda licitación de agosto, dominados por instrumentos TAMAR ($7,2 billones), opciones dólar linked ($4,4 billones) y títulos a tasa fija ($2,8 billones).

Compra de reservas

Por el lado de las reservas del Banco Central, este miércoles la entidad monetaria compró u$s61 millones, para totalizar reservas brutas por u$s50.783 millones.

En los primeros 26 días de agosto el BCRA adquirió u$s547 millones, un volumen que es 4 veces inferior al mismo período de compras mensuales de julio y junio.

El Banco Central compró desde inicios de año hasta la actualidad un total de u$s13.876 millones.