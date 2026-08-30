Los dólares van a sobrar en septiembre y es momento de aprovechar las tasas que ofrece el mercado

Mientras el mercado cambiario siga siendo positivo, no hay en el horizonte probabilidades de un salto de precios importante en el tipo de cambio

El mercado cambiario del Banco Central nos muestra el flujo de dólares del país con el resto del mundo, y nos llevamos una sorpresa muy positiva. En los últimos 12 meses, la cuenta corriente fue positiva en u$s2.549 millones, dado que el saldo de los cobros y pagos de importaciones sumó u$s28.209 millones, lo que permitió financiar el déficit de la balanza de servicios (u$s9.393 millones), el pago de intereses (u$s12.791 millones) y la remesa de dividendos y utilidades, que sumó u$s3.674 millones.

Esto nos dice que la cuenta corriente no necesita ser financiada por la cuenta financiera y que tiene un superávit genuino, ya que es producto de los ingresos por cobros de exportaciones que sumaron, en los últimos 12 meses, la friolera de u$s93.138 millones. Se trata de una variable que muchos jugadores del mercado no tuvieron en cuenta y terminaron apostando por una devaluación, con resultados poco satisfactorios hasta ahora. Al 31 de julio de 2025, el dólar MEP cotizaba en $1.359,8 y al 31 de julio de 2026 cotizaba en $1.517,7; claramente perdieron, ya que en el mismo período la inflación fue del 33,8%.

Comportamiento de la cuenta financiera y evolución de las reservas

La cuenta financiera del mercado cambiario del Banco Central para el período de 12 meses a julio de 2026 fue positiva en u$s3.219 millones. Este saldo positivo se produjo por un efecto combinado de fuerte ingreso de dólares del exterior y una masiva compra de divisas por parte de los particulares. Entre las partidas a destacar se encuentra el ingreso de dólares por préstamos a empresas y provincias, que sumó u$s18.051 millones; créditos del FMI más organismos financieros internacionales por u$s5.937 M; y la compra de dólares de personas físicas por u$s34.241 millones, entre otros conceptos.

Claramente el Gobierno soportó una corrida muy importante antes de las elecciones de octubre de 2025 y pudo doblegar sin problemas esa compra masiva de divisas: cayó la demanda de dinero y la tasa en pesos se espiralizó a la suba.

La variación de reservas en los últimos 12 meses fue positiva en u$s5.940 millones, lo que dejó un stock de reservas al 31 de julio de 2026 de u$s47.596 M.

Si a esto le sumamos que en los últimos 12 meses a julio de 2026 el resultado fiscal fue positivo en u$s250 M, llegamos a la conclusión de que tenemos superávit fiscal, superávit de la cuenta corriente cambiaria, superávit de la cuenta financiera cambiaria y variación positiva de reservas. En este escenario, todo haría indicar que el tipo de cambio no debería mostrar variaciones significativas.

Hay que destacar que Argentina está atravesando un período de mejora sustancial en los términos de intercambio, en donde los precios de las exportaciones aumentaron un 12,4% en los últimos 12 meses y las importaciones aumentaron un 8,4% en el mismo período. Al mismo tiempo, cabe resaltar que las exportaciones crecieron en cantidades un 1,5% y las importaciones cayeron un 9,2%. El saldo de la balanza comercial es muy positivo.

Van a sobrar dólares y las oportunidades están en las tasas

Sobran dólares y las oportunidades están en las tasas

Mientras el mercado cambiario siga siendo positivo, no hay en el horizonte probabilidades de un salto de precios importante en el tipo de cambio, aunque sí podríamos ver un deslizamiento de precios para que se vaya acomodando a la suba, buscando copiar a la inflación. El dólar mayorista en los últimos 12 meses no copió a la inflación, pero creemos que podría hacerlo desde aquí a fin de año.

Es fundamental que la demanda de pesos en la economía crezca; sin un aumento en la demanda de dinero, las tasas seguirán elevadas. Desde noviembre de 2023 no vemos una variación significativa en términos reales de la circulación monetaria, y menos aún del stock de depósitos en pesos, lo que nos invita a pensar que los argentinos continúan considerando al dólar como la moneda de ahorro, a pesar de que no les haya dado ninguna satisfacción en los últimos 12 meses. Raro, pero real.

No vemos una devaluación significativa en el horizonte mientras sigan ingresando flujos de dólares del exterior vía exportaciones y préstamos a empresas y provincias.

Los particulares podrían comprar hasta u$s50.000 millones y no ejercerían presión sobre el tipo de cambio, pero deberíamos convivir con una tasa de interés en pesos muy elevada. Ojalá esto no ocurra.

Sería deseable que los argentinos demanden pesos y aprovechen las tasas atractivas que ofrece el mercado. Por ejemplo:

La letra S30N6, que vence el 30 de noviembre de 2026, tiene una tasa interna de retorno (TIR) del 29,1% anual

Un bono que ajusta por tasa TAMAR (tasa de plazo fijo por más de $1.000 M) como el TMF27, que vence en febrero de 2027, rinde una TIR del 31,7% anual

Los bonos soberanos en dólares como el AL35 tienen una tasa interna de retorno del 10,4% anual, y bonos como el AO29 rinden el 10,1% anual

La inflación esperada a 12 meses según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) es del 21,2% anual, por lo que estos títulos dejan tasas muy atractivas en términos reales. El REM también evalúa una devaluación del 24,8% a 12 meses; por ende, estos títulos en pesos dejarían resultados positivos en dólares a futuro si las predicciones de la media de mercado se cumplen.

Estos precios son muy atractivos teniendo en cuenta la solidez financiera que muestra Argentina.

Septiembre es un mes en donde veremos una gran liquidación de dólares del campo: comienza la época de siembra y los precios de maíz, girasol y trigo son excepcionalmente altos, mientras que para la soja son atractivos. Veremos otro mes con suba de reservas, a lo que hay que sumar la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la inocencia fiscal con las reformas aprobadas (se espera una exteriorización de u$s50.000 millones). Van a sobrar dólares.