Cuánta plata se puede sacar en septiembre del cajero automático banco por banco

Cuánto efectivo se puede sacar por cajero automático en cada banco y a partir de qué monto vigila ARCA las billeteras virtuales

Pese al crecimiento exponencial de las billeteras virtuales y los medios de pago digitales en la Argentina, los cajeros automáticos siguen siendo usados por una parte de los usuarios. Ya sea para disponer de efectivo de forma rápida, operar fuera del horario bancario tradicional o resolver urgencias durante fines de semana y feriados, las terminales autoservicio son claves.

Sin embargo, a la hora de retirar dinero, los clientes se encuentran con límites diarios de extracción fijados por cada entidad bancaria.

Cuánta plata se puede extraer del cajero automático banco por banco

Los límites de extracción diaria no son uniformes para todo el sistema financiero. Cada entidad bancaria establece topes máximos en función del tipo de cuenta, el segmento comercial del cliente (cuentas sueldo, paquetes de servicios, clientes VIP) y su historial crediticio.

Además, la mayoría de los bancos permite ampliar estos montos de manera temporal o permanente a través de sus aplicaciones de banca móvil o homebanking. Actualmente, los topes diarios de extracción vigentes en las principales entidades bancarias del país son los siguientes:

Banco Nación: permite extraer hasta $1.000.000 por día. El usuario puede gestionar el incremento de dicho margen directamente desde la aplicación BNA+

Banco Provincia: mantiene un límite base de $400.000 diarios, con opción de ampliación a través de la aplicación BIP Móvil

Banco Ciudad: ofrece un tope estándar de $800.000 por día, con posibilidad de elevar el límite hasta un máximo final de $1.200.000

Banco Galicia: habilita extracciones de hasta $400.000 diarios en cajeros de redes de terceros, mientras que el tope se eleva hasta $4.000.000 en cajeros propios de la entidad

ICBC: dispone de un límite de extracción diario unificado de $800.000

Banco BBVA: ofrece márgenes de retiro de hasta $2.100.000 por día, condicionado al perfil patrimonial y segmento del cliente

Banco Macro: establece un límite de $1.000.000 para clientes iniciales y eleva el tope a $1.200.000 para la categoría Macro Selecta

Banco Santander: otorga un tope diario de $1.000.000 para cuentas base y extiende el beneficio hasta $1.700.000 para clientes de los segmentos Platinum y Black

Cuáles son los límites de control informativo ante ARCA

El uso de bancos y billeteras virtuales para canalizar ahorros y obtener rendimientos diarios a través de fondos comunes de inversión de mercado de dinero es masivo. En este marco, el Gobierno nacional impulsó flexibilizaciones y modificaciones en los umbrales de información obligatoria que las Fintech y los bancos deben remitir al organismo recaudador.

Bajo los parámetros fijados en las normativas relativas a la inocencia fiscal y la simplificación de trámites de ahorristas, ARCA establece topes a partir de los cuales las entidades financieras y plataformas de pago tienen la obligación de reportar las operaciones de los usuarios:

Monto total acumulado sujeto a información: las entidades deben reportar movimientos consolidados de usuarios cuando las operaciones superen umbrales de $30.000.000 a $50.000.000, dependiendo de la categoría operativa y del perfil del contribuyente, elevando sustancialmente los pisos previos que se ubicaban en torno a $1.000.000

Extracción de dinero en efectivo: se fijó un tope de control informativo de hasta $10.000.000, dejando atrás esquemas donde se notificaba cualquier monto sin importar su cuantía

Saldos bancarios y billeteras al último día del mes: el seguimiento automático por parte del fisco aplica a partir de saldos depositados que superen la franja de los $30.000.000 (personas jurídicas) a $50.000.000 (personas físicas)

Constitución de plazos fijos: el umbral a partir del cual los bancos reportan la imposición de plazos fijos tradicionales o UVA se posiciona entre los $30.000.000 (personas jurídicas) y $100.000.000 (personas físicas)

Transferencias enviadas y recibidas: las plataformas reportan acreditaciones o envíos acumulados que escalen por encima de los $30.000.000 (personas jurídicas) a $50.000.000 (personas físicas) mensuales

Tenencias en ALYCs (Sociedades de Bolsa): para cuentas de inversión en activos financieros (acciones, bonos, FCI), la obligación de reporte aplica desde los $30.000.000 (personas físicas) a $100.000.000 (personas jurídicas)

Compras como consumidor final: el piso para identificar al comprador en facturación electrónica se ubica en $10.000.000, independientemente de si el pago se realiza en efectivo o mediante instrumentos bancarizados

Qué exige ARCA si se superan los montos de control

Superar los límites informativos no implica de por sí la aplicación de una sanción ni la traba inmediata de los fondos, sino que habilita al organismo fiscal a solicitar una justificación del origen de los recursos en caso de detectar inconsistencias entre los ingresos declarados del contribuyente y sus consumos o acreditaciones.

En caso de que el fisco o la entidad financiera soliciten respaldar los movimientos de dinero, los documentos legalmente válidos para certificar los fondos son:

Recibos de sueldo, comprobantes de haberes jubilatorios o liquidación de pensiones

Declaraciones juradas anuales o mensuales de impuestos (Ganancias, Bienes Personales o IVA)

Comprobantes de facturación emitidos en el régimen de Monotributo o como Responsable Inscripto

Contratos de compraventa de bienes inmuebles, vehículos u otros activos registrables

Certificaciones de ingresos emitidas y selladas por contadores públicos nacionales matriculados

Extractos bancarios consolidados que acrediten la trazabilidad previa del dinero

Por lo tanto, conocer los márgenes de operación y mantener los documentos al día es clave para evitar sorpresas al retirar efectivo o mover montos elevados. En un contexto de constante actualización de topes y controles, lo ideal es revisar los límites previamente.