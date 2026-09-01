Las acciones sorpresa de agosto: una ganó 34,6% y dejó atrás a los papeles más conocidos

Agosto fue un mes claramente negativo para las acciones de compañías argentinas, pero hubo un pequeño grupo que se destacó claramente sobre el resto

Su sorpresivo rendimiento en un mes volátil sugiere que inversores buscan oportunidades individuales más allá de grandes firmas.

Boldt (34,6%), Ledesma (19,6%) e IEB Construcciones (17,3%) lideraron las acciones con mayores subas en la Bolsa argentina en agosto.

Agosto no fue un mes sencillo para la Bolsa argentina, pues la volatilidad financiera, las dudas políticas y la creciente cautela de los inversores provocaron movimientos bruscos en buena parte de las acciones locales. Los grandes bancos, las energéticas y otras compañías que habitualmente concentran la atención de la City atravesaron jornadas de fuertes subas y bajas.

Pero mientras el mercado miraba a los nombres de siempre, hubo tres acciones que avanzaron casi en silencio para convertirse en las grandes sorpresas del mes. Se trata de Boldt, que encabezó el ranking con una suba de 34,6%, Ledesma, que avanzó 19,6% e IEB Construcciones, con una suba del 17,3%.

Las tres compañías tienen algo en común: no suelen ocupar los primeros lugares en las recomendaciones de los analistas ni protagonizan las conversaciones cotidianas de los inversores. Desde ya que no son YPF, Grupo Galicia, Pampa Energía o Banco Macro.

Se trata de empresas con menor visibilidad, negocios muy diferentes entre sí y, en algunos casos, menor volumen de operaciones. Precisamente por eso, sus fuertes avances durante agosto llamaron la atención. La pregunta ahora es qué hay detrás de estas tres acciones, qué hace cada empresa y si las subas pueden tener continuidad.

Boldt: la empresa de casinos que avanzó 34,6% y sorprendió al mercado

La acción registró una impresionante suba de 34,6% durante agosto, convirtiéndose en uno de los papeles de mejor desempeño del mercado argentino. Para muchos pequeños inversores, Boldt sigue siendo una compañía relativamente desconocida.

Su nombre estuvo históricamente asociado al negocio de los casinos y el entretenimiento, pero sin embargo, la empresa desarrolló a lo largo de los años una estructura de negocios mucho más amplia, pues participa en actividades vinculadas con:

Tecnología y desarrollo de sistemas

Comunicaciones

Impresión

Administración de operaciones complejas

Su estructura combina distintos negocios, algo que puede generar interés entre inversores que buscan historias diferentes dentro de un mercado dominado habitualmente por bancos, petroleras y compañías energéticas.

La fuerte suba de agosto también vuelve a poner sobre la mesa una característica importante de este tipo de acciones: su menor liquidez, ya que cuando aparecen compradores, los movimientos pueden ser muy importantes, pero el riesgo funciona también en sentido contrario. Una acción con menor volumen puede registrar fuertes avances en poco tiempo, pero también sufrir correcciones abruptas cuando cambia el humor del mercado.

Por eso, el 34,6% de ganancia de agosto convierte a Boldt en una de las grandes historias bursátiles del mes, pero también obliga a analizar cuidadosamente qué puede ocurrir después de semejante avance.

Ledesma volvió a entrar en el radar con una suba de 19,6%

La compañía avanzó 19,6% durante agosto, una suba significativa para una empresa tradicional de la economía argentina que, sin embargo, suele quedar relegada frente a las acciones más populares del mercado.

La compañía tiene más de un siglo de historia y es uno de los principales grupos agroindustriales del país. Su negocio más conocido es la producción de azúcar, pero tiene una estructura mucho más diversificada.

Ledesma participa en:

Producción de azúcar

Papel y productos derivados de la celulosa

Frutas, jugos y aceites cítricos

Alcohol y bioetanol

Actividades vinculadas con la producción agropecuaria

Precisamente, esta diversidad puede ser una de sus principales fortalezas, por lo que para un inversor, comprar Ledesma no significa apostar exclusivamente a un único producto o mercado, sino por el contrario, significa tomar posición en un grupo empresario con presencia en distintas actividades.

La fuerte suba de agosto puede interpretarse como una señal de que algunos inversores comenzaron a volver a mirar compañías tradicionales que habían quedado fuera del radar.

IEB Construcciones: la apuesta a infraestructura que subió 17,3%

IEB Construcciones, que avanzó un 17,3% en el mes que acaba de concluir, es una empresa con una larga historia dentro del mercado argentino, ya que es la continuadora de DYCASA y cuenta con décadas de experiencia en proyectos de infraestructura y construcción.

La empresa participa en proyectos de:

Edificación y desarrollos inmobiliarios

Concesiones viales y obras viales

Obras hidráulicas y de saneamiento

Subterráneos, túneles y ferrocarriles

Obras portuarias

Minería y proyectos nucleares

Oil & gas e infraestructura

La diversidad de estas actividades convierte a IEB Construcciones en una acción directamente relacionada con una posible recuperación futura de la inversión en infraestructura, lo cual puede ser uno de los principales argumentos que comienzan a mirar algunos inversores.

Qué dicen los expertos: el mercado exige ser más selectivo

El fenómeno de estas tres acciones se produjo en un contexto en el que los analistas comenzaron a recomendar una mayor selectividad, pues ya no alcanza con apostar de manera general a cualquier activo argentino.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, viene señalando que los inversores deben seguir de cerca tanto los factores locales como el escenario internacional y político, ya que la volatilidad obliga a analizar cada empresa en forma individual.

Marcos Montero, responsable de operaciones de Mesa IFA en Balanz, había resumido esa estrategia con claridad al analizar las oportunidades de inversión para agosto: "Para agosto, seguimos viendo oportunidades en el mercado argentino, siendo más cuidadosos en la selección que meses atrás". De hecho, la frase describe exactamente lo que ocurrió.

Mientras las grandes acciones concentraban la atención, algunos inversores comenzaron a buscar oportunidades en papeles con historias particulares. La prueba de ello es que Boldt, Ledesma e IEB Construcciones representan tres negocios completamente diferentes, pero pueden haber despertado interés precisamente porque cada una tiene catalizadores propios.

Las tres tienen algo en común: estaban fuera del radar

Boldt representa una historia empresarial diversificada entre tecnología, sistemas y entretenimiento. Ledesma, por su parte, combina agroindustria, consumo masivo, papel y bioenergía, en tanto que IEB Construcciones es una apuesta vinculada con infraestructura y una eventual recuperación de la inversión.

De lo anterior surge que no hay un único factor que explique las tres subas y eso es, precisamente, lo interesante, ya que el mercado no compró un sector. Compró empresas, lo cual puede ser una de las principales conclusiones de agosto.

En un escenario de incertidumbre, los inversores dejaron de mirar solamente las grandes tendencias macroeconómicas y comenzaron a buscar historias individuales.

¿Conviene comprar después de estas subas?

Una fuerte suba no significa necesariamente que una acción haya llegado a su techo, pero tampoco garantiza que vaya a seguir avanzando. Entonces, el riesgo aparece cuando los inversores compran simplemente porque ven un papel subir. Después de un avance del 34,6%, Boldt ya no es la misma oportunidad que era al comienzo de agosto, ya que su precio cambió y, por lo tanto, también debe cambiar el análisis.

Los inversores deberían preguntarse qué factores explicaron el avance y si esos factores pueden mantenerse, lo cual en el caso de las acciones de menor liquidez, además, hay que tener especial cuidado, ya que los movimientos pueden ser más violentos. Una orden importante de compra puede impulsar rápidamente el precio, pero una salida masiva también puede generar una caída pronunciada.

En definitiva, el ranking de agosto dejó una conclusión que puede resultar especialmente interesante para los inversores y es que las mejores oportunidades no siempre están entre las acciones más conocidas. Ahora llega la parte más difícil y es tratar de determinar si estas acciones tienen fundamentos para sostener la suba o si agosto fue simplemente un mes excepcional.

La respuesta dependerá de la evolución de los negocios de cada empresa, del contexto macroeconómico y del interés que mantengan los inversores. Pero una cosa ya quedó clara; mientras el mercado miraba a las acciones de siempre, estas tres empresas fueron las tres grandes tapadas de la Bolsa argentina.