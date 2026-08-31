El petróleo vuelve a superar los u$s90 y complica la baja de los combustibles en Argentina

El Brent trepó hasta US$91,2 por barril tras el reinicio de las acciones bélicas en Medio Oriente y crecen las alertas por el Estrecho de Ormuz

El mercado petrolero reaccionó con una fuerte suba al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. El precio del crudo avanzó alrededor de 5% este lunes y llevó al barril de Brent nuevamente por encima de los u$s90.

Durante la jornada, la referencia internacional llegó a ubicarse en u$s91,2 por barril en un escenario marcado por la renovada incertidumbre sobre el abastecimiento global de petróleo.

La principal preocupación de los operadores está puesta en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas para el transporte internacional de hidrocarburos. Con el final del período de "alto el fuego" sin avances que permitan sostener la tregua, el tránsito por esa vía marítima se vio afectado y volvieron a crecer los temores a eventuales interrupciones en el suministro.

Por ese corredor circula aproximadamente una cuarta parte del petróleo que se transporta por vía marítima a nivel mundial. Cualquier dificultad para mantener el flujo habitual puede generar presión sobre los precios internacionales, debido al impacto que tendría sobre la oferta disponible.

El petróleo Brent alcanzó los US$91,2 durante las operaciones de este lunes

Ante este escenario, los inversores volvieron a privilegiar posiciones vinculadas al crudo y el petróleo recuperó protagonismo en los mercados. El salto del Brent refleja así el aumento de la prima de riesgo asociada al conflicto y a la posibilidad de que la tensión termine afectando el comercio energético.

La suba internacional se produce mientras la Argentina atraviesa un momento de fuerte crecimiento de su producción petrolera. En julio, la extracción nacional alcanzó los 916.200 barriles diarios, un 17,2% más que en el mismo mes de 2025, impulsada principalmente por Vaca Muerta, que aportó 643.100 barriles diarios, un 26,4% más interanual.

Qué implica para los combustibles en Argentina

La escalada internacional también tiene una consecuencia para el mercado local. La recuperación del precio del petróleo reduce las posibilidades de una baja de los combustibles en Argentina en el corto plazo.

De esta manera, el repunte del Brent introduce un nuevo factor de presión sobre las expectativas de precios en las estaciones de servicio, justo cuando se evaluaba un eventual descenso de los valores de las naftas y el gasoil.

A esto se suma que el mercado local atraviesa un período de menor demanda. En julio, las ventas de combustibles cayeron 6,4% interanual, hasta 1.368.722 metros cúbicos, y acumularon seis meses consecutivos de retroceso. El dato muestra el escenario en el que se encuentra el sector justo cuando el precio internacional del petróleo vuelve a tomar impulso.

El comportamiento del crudo internacional será, por lo tanto, uno de los elementos a seguir para determinar si esa posible reducción puede concretarse o si deberá postergarse mientras persista la incertidumbre en Medio Oriente.