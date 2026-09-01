Cuánto se gana con un plazo fijo en Banco Nación con nueva tasas si se invierten $2 millones

Los depósitos en pesos ofrecen una mejor tasa de interés y le dan pelea a la inflación. Cuánto se gana con una colocación de $2 M a 30 días

La inversión en pesos se vuelve atractiva al superar el 1.3% de dólar y 1.6% de inflación de agosto, según expertos.

El plazo fijo digital del Banco Nación recuperó atractivo, ofreciendo una renta positiva que supera la inflación y el dólar.

El plazo fijo recuperó su atractivo en los últimos días, de la mano de las mejores tasas en pesos, de un nivel de inflación más bajo a lo esperado y al precio contenido del dólar. En resumidas cuentas, los depósitos están ofreciendo una renta positiva respecto al resto de las variables analizadas. De esta manera, conocé cuánto está rindiendo hoy una colocación en Banco Nación, la entidad pública que representa unas 20 millones de cajas de ahorro en Argentina.

En este marco, el caso de ejemplo tomado en cuenta es una colocación de capital inicial de $2 millones durante 30 días, que es el tiempo mínimo requerido por el sistema financiero para el encaje de los fondos para esta herramienta.

El Banco Nación, junto al Banco Provincia, se encuentran en el podio de las entidades líderes que están ofreciendo la mayor tasa nominal anual (TNA) para un plazo fijo tradicional.

En el caso de BNA, después de encontrarse el interés ofrecido sin cambios durante unos 4 meses, desde hace unos días aumentó un punto porcentual en el canal digital, para ubicarse ahora en 20% anual para personas humanas, en el caso de los depósitos realizados en un lapso de entre 30 a 59 días.

De esta manera, un plazo fijo tradicional en Banco Nación brinda una renta de 1,64% en 30 días, en los canales electrónicos.

Y para lapsos más prolongados, en una colocación de entre 60 a 89 días, para personas humanas constituidos de manera virtual, propone 20,25% de TNA.

En tanto, las constituciones establecidas a través de la presencia en una sucursal, mantienen el rendimiento de los últimos meses de 15,5% de tasa nominal anual. Por ende, amplía la brecha y es menor a la de los otros canales ya que busca incentivar las transacciones digitales. Por eso paga 1,27% en 30 días, donde el monto mínimo de pesos que se solicita como requisito para poder invertir de manera física, es de $1.500.

Plazo fijo con la mirada en inflación y dólar

El plazo fijo tradicional está mostrando rendimientos atractivos, en estos momentos, para los ahorristas, debido a que por los datos registrados en agosto, están superando al dólar y, en varios casos, a la inflación.

En el caso del dólar minorista oficial, en todo el mes pasado su precio tuvo una variación de 1,3%.

En tanto, por el lado de la inflación, según algunos economistas privados, como C&T Asesores, en agosto fue de 1,6%. Un nivel que se encuentra por debajo de los datos medidos para julio (2,1%) y junio (1,9%) por el INDEC, el menor registro desde agosto del año pasado.

"Vale notar que es necesario remontarse a 2020, en plena pandemia, para encontrar registros similares", afirma Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores.

Para justificar que el menor ritmo de suba de precios al consumidor "estuvo, principalmente, explicado por la baja de varios componentes estacionales, sobre todo, los vinculados al turismo, que dejaron atrás el pico debido a las vacaciones de invierno. Indumentaria jugó en igual sentido, no así frutas y verduras, que volvieron a registrar subas significativas".

Por ende, el 1,64% que hoy brinda cada 30 días un plazo fijo tradicional en Banco Nación, está superando tanto al movimiento del dólar como a la inflación.

El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el Banco Central en su encuesta entre 45 economistas privados, estimó que tanto para agosto como para septiembre, se espera suba de precios de 1,8% mensual.

Plazo fijo Banco Nación : cuánto ganás con $2 millones

En resumen, el ahorrista que confeccione un plazo fijo tradicional en Banco Nación con un monto inicial de $2 millones en el canal digital, durante un período mínimo de 30 días, ganará un total de $2.032.877 en ese lapso.

Es decir, el inversor minorista obtendrá 32.877 pesos extras con este instrumento en apenas un mes, que equivale a generar una renta de 1,64% mensual, o una tasa de 20% de TNA.

El Banco Nación es una de las principales entidades financieras argentinas en cantidad de usuarios en todo el país, por su presencia federal. Además, es el canal financiero por el que cobran los haberes empleados estatales, jubilados y otros beneficiarios sociales.

Desde lo operativo, el plazo fijo tradicional se puede constituir por medio de los canales electrónicos de esta banca pública, como son la aplicación BNA+ y el sitio web.

Por el lado de los requisitos que se deben cumplir en el canal digital, se puede mencionar que la inversión mínima solicitada es de un monto simbólico de $500 en adelante. Asimismo, el horario habilitado para operar de manera virtual es los días hábiles, en una franja amplia entre las 5 a 22 horas.

El plazo fijo tradicional está volviendo a lucir atractivo para los ahorristas, sobre todo por la última suba de tasas, una inflación que volvió a mostrar una tendencia descendente y un precio de dólar controlado. Al menos, de continuar estas variables en esta sintonía, los depósitos en pesos ganarán la pelea en lo inmediato. Habrá que ver cómo empieza a impactar la incertidumbre electoral de cara a las presidenciales del año que viene.-