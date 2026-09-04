Las compras en Shein y Temu pueden ingresar por courier con un régimen simplificado que permite traer productos de hasta u$s3.000, con límites específicos

Las compras en plataformas internacionales como Shein y Temu pueden ingresar a la Argentina mediante el régimen de courier, una modalidad que permite recibir mercadería del exterior a través de prestadores privados de servicios postales, con una operatoria aduanera simplificada.

Para los consumidores, el sistema establece límites de valor, peso, cantidad de productos y frecuencia de los envíos. Además, existe una franquicia que permite que los primeros u$s400 de valor FOB por envío queden exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque pueden corresponder otros impuestos.

El régimen fue modificado durante 2026 y actualmente permite realizar hasta cinco envíos por año y por persona, con un límite de u$s3.000 de valor FOB por envío, siempre que se trate de mercadería destinada al uso o consumo personal y se respeten las demás condiciones establecidas por la normativa.

Qué es el courier y cómo se usa para comprar en Shein y Temu

El régimen courier permite que una persona reciba en Argentina productos adquiridos en el exterior mediante un Prestador de Servicios Postales (PSP/Courier) habilitado.

En la práctica, el comprador realiza la operación en la plataforma internacional, informa sus datos y selecciona el método de entrega disponible. La empresa de logística se encarga luego del traslado internacional y de la gestión correspondiente ante la Aduana.

La normativa de ARCA contempla un régimen específico de pequeños envíos, pensado para operaciones que cumplen determinados requisitos. El objetivo es simplificar el ingreso de mercadería de uso personal y reducir los trámites asociados a una importación tradicional.

Cuánto se puede comprar por courier

El régimen de pequeños envíos establece un límite de hasta u$s3.000 de valor FOB por envío, un máximo de 50 kilos por paquete y hasta tres unidades de la misma especie por envío.

A su vez, una misma persona puede utilizar el régimen hasta cinco veces por año calendario. La mercadería debe estar destinada al uso o consumo personal y no tener finalidad comercial.

Estos parámetros son especialmente importantes para quienes compran en Shein o Temu, ya que una misma orden puede incluir numerosos productos. No alcanza con que el valor total esté dentro del límite: también hay que controlar el peso y la cantidad de unidades iguales.

Qué impuestos se pagan por una compra de hasta u$s400

Uno de los principales beneficios del régimen es la franquicia de u$s400 FOB por envío. Dentro de ese monto, la mercadería queda exenta de derechos de importación y tasa de estadística.

Esto no significa que la compra quede necesariamente libre de todos los impuestos. El IVA y, cuando corresponda, otros tributos internos pueden seguir aplicándose. Además, el beneficio está limitado a cinco envíos por año y por persona.

Qué pasa si la compra supera los u$s400

Superar los u$s400 no impide necesariamente utilizar el régimen de pequeños envíos. Si la operación continúa dentro de los parámetros establecidos, puede ingresar por courier.

En ese caso, la franquicia deja de cubrir la totalidad del valor y los derechos de importación y la tasa de estadística que correspondan se calculan sobre el excedente de u$s400, según las condiciones del régimen.

Por eso, una compra de u$s500 no queda automáticamente fuera del sistema. Lo importante es que también respete el límite de u$s3.000, el peso máximo, la cantidad de unidades y el resto de los requisitos.

Qué significa el valor FOB

El límite de u$s3.000 y la franquicia de u$s400 se expresan en valor FOB. En términos generales, se trata del valor de la mercadería en el punto de salida, antes de determinados costos vinculados al transporte internacional.

Por eso, el precio que muestra una plataforma como Shein o Temu no necesariamente coincide con el valor FOB utilizado para determinar el tratamiento aduanero.

El comprador también debe tener en cuenta el costo del envío, los servicios logísticos y los impuestos o cargos que puedan aparecer durante el proceso de compra.

Qué cambió con las nuevas reglas de 2026

Durante 2026, el Gobierno modificó el esquema de envíos internacionales y avanzó en una mayor simplificación de los procedimientos.

El Decreto 604/2026 y la Resolución General 5884/2026 de ARCA equipararon buena parte del tratamiento de los envíos postales con el régimen courier. En paralelo, la Resolución General 5883/2026 simplificó procedimientos vinculados con los pequeños envíos realizados mediante courier.

Para el consumidor que compra en Shein o Temu, lo más relevante es que se mantiene un esquema de hasta u$s3.000 FOB por envío, hasta cinco envíos anuales y una franquicia de u$s400 para derechos de importación y tasa de estadística.

Qué pasa cuando el paquete llega a la Aduana

Utilizar un courier no significa que la compra quede fuera de los controles aduaneros. El prestador presenta la información correspondiente y la Aduana mantiene sus facultades de control sobre la mercadería. El régimen simplifica la operatoria para los pequeños envíos, pero no elimina los controles.

La mercadería también debe cumplir con las condiciones del régimen y estar destinada al uso o consumo personal, sin finalidad comercial.

Qué productos se pueden comprar

El régimen permite ingresar mercadería destinada al uso o consumo personal, siempre que se cumplan sus condiciones. En plataformas como Shein y Temu, esto puede incluir ropa, calzado, accesorios, artículos para el hogar, productos electrónicos y otros bienes.

El punto clave es que la compra no tenga finalidad comercial y que respete las condiciones de cantidad, peso, valor y frecuencia establecidas para los pequeños envíos.

Qué conviene revisar antes de comprar en Shein o Temu

Antes de confirmar el pedido, es recomendable controlar:

El valor de los productos.

El costo del envío.

Los impuestos y cargos informados por la plataforma.

El peso estimado del paquete.

La cantidad de unidades iguales.

La cantidad de envíos courier realizados durante el año.

El método de entrega y el operador logístico.

El costo final de la operación

La clave para el comprador es no quedarse solamente con el precio publicado. El costo final puede incluir envío, impuestos y otros cargos, por lo que conviene revisar todas las condiciones antes de confirmar la compra.

Por eso, la comparación debe hacerse sobre el precio total de la operación, incluyendo envío, impuestos y eventuales cargos asociados.