Los bonos presentan subas y el riesgo país se ubica en 498 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 17 de agosto. Qué motivos ve el mercado

Elriesgo país argentino cae este miércoles en 498 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 17 de agosto último. El indicador que elabora JP Morgan perdió seis unidades en la jornada y acumula una baja de 71 puntos en 2026.

Los bonos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- acompañaron la tendencia positiva. Se negociaron con una suba promedio del 0,3%, en una jornada donde los activos domésticos esquivaron el clima adverso de los mercados emergentes.

La caída del riesgo país se da en un contexto particular. Por un lado, mejoraron varios indicadores locales que fortalecen la confianza inversora. Por otro, subieron las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU, lo que encarece la referencia contra la cual se mide el riesgo argentino.

"La acumulación de reservas dependerá de que se sostenga la oferta privada de divisas", indicó el equipo de Research de Puente. El informe agregó que las compras del Banco Central fueron moderadas, aunque con una aceleración en el último par de días.

Las reservas internacionales brutas volvieron a superar los u$s50.000 M en el tramo final de agosto. Ese rebote en el volumen de divisas que compra el BCRA en el mercado de contado reforzó el optimismo sobre los activos soberanos.

Por qué bajó el riesgo país: los 4 factores estructurales

Cuatro pilares sostienen la tendencia bajista del indicador de JP Morgan. El cumplimiento estricto de la meta de déficit cero genera confianza en los inversores sobre la capacidad de pago del Estado argentino, un factor que las calificadoras ponderan cada vez más.

La acumulación de divisas por parte del Banco Central fortalece las reservas internacionales. Ese colchón es clave para enfrentar los vencimientos de deuda a corto plazo sin sobresaltos.

Las agencias internacionales mejoraron sus calificaciones. Tanto Standard & Poor's como Fitch subieron la nota de los bonos argentinos en los últimos meses, lo que reduce la percepción de riesgo de default.

El financiamiento asegurado con organismos internacionales cierra el cuadro. Los anuncios sobre préstamos y garantías reducen la incertidumbre sobre los pagos que se avecinan.

"Al mismo tiempo, el avance de la agenda legislativa podría influir sobre la confianza y las expectativas", apuntó Puente. Si mejora el clima político, podría reducirse parte de la presión reciente sobre el peso y los activos locales.

El impacto de los bonos del Tesoro de EEUU en el riesgo argentino

Los Treasuries incrementaron sus rendimientos en las últimas semanas. Alcanzaron un rango entre 4,55% y 5,27% anual, el nivel más alto desde octubre de 2023.

Esa suba representa un desafío para la renta fija global. En especial para los países emergentes de mayor volatilidad, que pueden sufrir desarmes de posiciones cuando los inversores buscan refugio en activos de EEUU.

El economista Gustavo Ber consideró que "la suba de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU viene representando un serio desafío para la renta fija global, en especial aquella de países emergentes de mayor beta, ya que pueden ser víctimas de desarmes de apuestas".

Más allá de esa condición externa, Ber ponderó que los activos domésticos responden de manera positiva. "Los bonos en dólares no sólo mejor, sino también las acciones al intentar esquivar dicho clima", explicó.

El impulso del petróleo Brent favorece a las energéticas locales. Los bancos también atraen miradas después del fuerte castigo en valuaciones que sufrieron en las últimas semanas.

"Los Globales avanzaron a contramano de los emergentes, mientras la curva en pesos retrocedió, los dólares financieros bajaron y el BCRA volvió a comprar divisas", reseñaron desde Cohen Aliados Financieros. Las acciones cerraron al alza, con un mejor desempeño en Nueva York.

Qué esperan los analistas de cara a septiembre y cómo posicionarse

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, recomendó tomar ganancias en el tramo largo de la curva. "Para quien busca una devolución de capital más rápida sin resignar toda la exposición soberana, el AL30; para perfiles moderados que priorizan menor volatilidad, el Bopreal Serie 4; y para quien todavía quiere jugar fuerte al riesgo argentino a cambio de mejor tasa, el AL35", evaluó.

En el segmento corporativo, Lazzati se mantiene firme con ONs de empresas de energía para los perfiles que priorizan solidez.

Portfolio Personal Inversiones adoptó una postura más constructiva de cara a septiembre. "Una eventual compresión del riesgo país, sumada a los elevados diferenciales actuales, podría favorecer relativamente a los Bonares", indicó.

La estrategia incluye una rotación táctica dentro de la curva soberana hard dollar. Una reducción parcial del spread por legislación podría habilitar oportunidades en bonos que hoy cotizan con descuento.

El mercado mira con atención los próximos días. La estabilidad del tipo de cambio, la evolución de las reservas y las señales políticas marcarán si el riesgo país puede perforar la barrera de los 490 puntos o si encuentra resistencia en los niveles actuales.