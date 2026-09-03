Analistas coinciden en que el escenario base todavía no es de crisis sino de vigilancia. La clave estará menos en la política que en la economía real

Hay números que importan, y empiezan a revalorizarse a medida que avanzan las semanas y se acerca el calendario electoral.

El mercado financiero ya empezó a tomar nota de esas variables, algunas claves para medir las chances del actual Gobierno en las próximas elecciones presidenciales.

No se trata exclusivamente de mirar las encuestas, que en general vinieron fallando a la hora de acertar los escenarios tras el conteo de votos en las urnas.

Tampoco es cuestión de acertar en las proyecciones en el tipo de cambio, muy expuesto a las volatilidades propias de la campaña.

Hay números más a la mano, si se quiere más confiables a la vista de los inversores, a la hora de evaluar las señales que "bajan" al mercado.

El calendario del mercado rumbo a las elecciones

Un reciente informe elaborado por la consultora MAP Latam puso énfasis en las variables que los financistas van a monitorear, de cara a las elecciones.

El reporte da cuenta de que aunque faltan algo más de un año para las presidenciales, los inversores ya empezaron a mirar tres variables claves, que pueden anticipar cuándo el riesgo político se meterá de lleno en los precios de los bonos, el dólar y las tasas.

"La clave será cuándo el riesgo político empiece a modificar decisiones de cartera, encarecer el financiamiento y aumentar la demanda de cobertura", enfatizó el informe.

"El calendario dice octubre de 2027. Pero el mercado financiero tiene su propio reloj", completó.

La experiencia argentina muestra que las elecciones no empiezan cuando se abren las urnas sino bastante antes: cuando los inversores modifican sus carteras, acortan plazos, exigen mayores rendimientos y vuelven a comprar dólares como cobertura.

"La pregunta es cuánto antes y con qué intensidad. No será lo mismo que la incertidumbre electoral empiece a dominar las decisiones de cartera en octubre de este año que en febrero de 2027: cuanto más temprano ocurra, más largo será el período de mayor demanda de cobertura, tasas más altas y menor disponibilidad de financiamiento, y también el tiempo durante el cual la política económica deberá operar bajo la lógica de "llegar", administrando esas tensiones sin desarmar los equilibrios construidos", enfatizó el informe de la consultora financiera.

La buena noticia para Javier Milei es que algunas de las variables económicas llegan a esta etapa con una macro bastante más robusta que la que tenía un año atrás.

El Banco Central compró más de u$s14.000 millones, fortaleció las reservas, redujo casi por completo su posición vendida en futuros y el Tesoro corrió vencimientos de deuda más allá de las elecciones mediante el "repo" y la renovación del swap con China.

Sin embargo, los financistas saben que ese blindaje no elimina el riesgo político. Apenas compra tiempo.

Dolarización, bonos y brecha: 3 variables determinantes para el mercado

Justamente por eso hay tres números que desde ahora vale la pena mirar casi todos los días:

El 14,8%: cuánto cuesta atravesar la elección. El dato más sofisticado —y probablemente el más importante— no está en el dólar sino en la curva de bonos. Hoy el mercado exige una "tasa forward" implícita del 14,8% para prestarle dinero al Estado entre octubre de 2027 y octubre de 2028 . Traducido: los inversores piden un premio extra simplemente por el hecho de cruzar el período electoral

El dato más sofisticado —y probablemente el más importante— no está en el dólar sino en la curva de bonos. Hoy el mercado exige una "tasa forward" implícita del . Traducido: los inversores piden un premio extra simplemente por el hecho de cruzar el período electoral Los u$s3.300 millones de agosto: la dolarización de los ahorristas. Este número es mucho más fácil de entender porque refleja el comportamiento de la clase media. El mes pasado, las personas humanas compraron u$s3.300 millones (brutos) para dolarizarse . Es un monto muy elevado, aunque todavía claramente inferior al frenesí previo a las legislativas de 2025, cuando la demanda llegó a escalar hasta u$s6.600 millones mensuales

Este número es mucho más fácil de entender porque refleja el comportamiento de la clase media. El mes pasado, las personas humanas compraron . Es un monto muy elevado, aunque todavía claramente inferior al frenesí previo a las legislativas de 2025, cuando la demanda llegó a escalar hasta El 6%: la brecha que todavía sigue dormida. Paradójicamente, el indicador más tranquilizador es la brecha cambiaria. Después de varias semanas con el dólar oficial moviéndose alrededor de los $1.500, el Gobierno permitió un deslizamiento hasta la zona de $1.510 sin perder el control del mercado. Al mismo tiempo, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los dólares financieros permanece cerca del 6%, un nivel históricamente muy bajo para un país que ya entró en clima preelectoral

Ese premio había llegado a rozar el 16%, luego se comprimió y volvió a repuntar durante agosto. Todavía no es una señal de alarma, pero sí un termómetro muy fino del humor financiero.

Si ese diferencial empieza a ampliarse otra vez, significará que el mercado comenzó a ponerle precio a la incertidumbre política mucho antes de que empiece oficialmente la campaña. En la práctica, será la primera luz amarilla.

Si esa cifra vuelve a acelerarse durante los próximos meses, el mensaje será inequívoco: los ahorristas empezaron a cubrirse antes de tiempo.

Y en Argentina ese movimiento suele contagiar muy rápido al resto del mercado.

Esa estabilidad sugiere que, por ahora, las presiones cambiarias siguen contenidas.

Pero también es una variable extremadamente sensible: una ampliación persistente de la brecha sería probablemente la señal más visible de que la cobertura empezó a trasladarse desde los bonos hacia los dólares financieros.

El verdadero riesgo empieza en febrero

Los analistas coinciden en que el escenario base todavía no es de crisis sino de vigilancia.

La clave estará menos en la política que en la economía real. El consumo, el empleo y la recuperación del salario aparecen como las variables con mayor capacidad para sostener el apoyo al oficialismo, mientras las encuestas irán definiendo la probabilidad de continuidad del programa económico.

Por eso febrero de 2027 aparece como un mes especialmente delicado.

Históricamente, durante ese mes cae la demanda estacional de dinero y suelen reaparecer las tensiones cambiarias. Si además las encuestas muestran una elección competitiva, ese podría ser el momento en que el mercado decida adelantar definitivamente su propio calendario electoral.

Hasta entonces, el tablero es claro: 14,8%, u$s3.300 millones y 6%. Tres números que hoy dicen mucho más sobre el futuro financiero de la Argentina que cualquier discurso de campaña.