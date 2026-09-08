El calendario de 84 CEDEARs que reparten dólares a inversores en septiembre

Microsoft, Visa, Chevron, McDonald’s y decenas de empresas pagan dividendos durante septiembre, con desembolsos de hasta US$5 por acción

Septiembre llega con un calendario cargado para quienes buscan generar una renta en dólares mediante acciones extranjeras o Certificados de Depósito Argentinos, más conocidos como CEDEARs. El relevamiento ampliado reúne 85 pagos correspondientes a 84 empresas, distribuidos a lo largo de 21 ruedas y con presencia de algunos de los nombres más importantes de Wall Street.

Entre las empresas incluidas aparecen Microsoft, Visa, Chevron, Exxon Mobil, IBM, McDonald’s, PepsiCo, Johnson & Johnson, Walmart, Alphabet, Pfizer y Goldman Sachs. La variedad permite encontrar pagos dentro de sectores defensivos, bancos, energía, minería, tecnología, salud y consumo, un punto relevante para quienes buscan diversificar el origen de los ingresos.

De acuerdo con el calendario difundido por Adcap, los montos más elevados entre las empresas detalladas corresponden a Goldman Sachs, McDonald’s, Chevron, Eli Lilly, IBM y PepsiCo. Los valores están expresados por cada acción original, por lo que el importe recibido mediante CEDEARs dependerá del ratio de conversión, la cantidad de certificados y las deducciones aplicables.

Las empresas que pagan durante la primera semana

El calendario comienzó el martes 1 de septiembre con 6 empresas.

Pfizer distribuyó US$0,43 por acción

distribuyó por acción Wells Fargo pagó US$0,50

Fargo pagó Visa repartió US$0,67

repartió Target entregó US$1,16.

Durante esa misma jornada también apareció Bunge y Phillips 66.

El miércoles 2 fue el turno de Hasbro, con un dividendo de US$0,70, e Invesco, con US$0,22 por acción. A estas compañías se suman Paccar y GeoPark, dos nombres vinculados respectivamente con la fabricación de camiones y la producción de hidrocarburos.

Para el jueves 3 figuran TJX Companies, RTX Corporation y Kinross Gold. El grupo ofrece exposición a tres actividades diferentes, ya que incluye consumo minorista, industria aeroespacial y defensa, y producción de oro.

El viernes 4 concentrará los pagos de Moody’s, Constellation Energy, Pan American Silver y Honeywell International. Adcap detalló que Moody’s distribuirá US$1,03 por acción, Constellation Energy pagará US$0,43 y Pan American Silver entregará US$0,18.

Johnson & Johnson, Microsoft y las petroleras toman protagonismo

La actividad se retomará el martes 8 de septiembre con Johnson & Johnson, que pagará US$1,34 por acción, y Walmart, que distribuirá US$0,25. También aparecen AstraZeneca, con un desembolso informado de £0,80 por acción, Itaú Unibanco y Pitney Bowes.

Itaú volverá a figurar el miércoles 9, acompañado por Banco Bradesco. Los dos bancos brasileños suelen estar entre las alternativas seguidas por inversores argentinos que buscan exposición al sistema financiero de Brasil a través de acciones o CEDEARs.

El jueves 10 será la jornada con mayor cantidad de pagos y es aquí donde Microsoft distribuirá US$0,83 por acción, Chevron pagará US$1,78, IBM entregará US$1,69, Eli Lilly repartirá US$1,73 y Exxon Mobil abonará US$1,03. Vale agregará US$0,40 por acción, mientras Corporación América Airports distribuirá US$0,91.

La lista de esa rueda se completa con Snap-on, Applied Materials, Hecla Mining, S&P Global y T-Mobile US.

La concentración de empresas convierte al 10 de septiembre en una de las fechas principales del mes, con presencia de tecnología, energía, minería, telecomunicaciones, aeropuertos y servicios financieros.

El viernes 11 pagarán 3M, con US$0,78 por acción, Dow, con US$0,35, y eBay, con US$0,31. Amgen completa la jornada y agrega exposición al sector biotecnológico.

Qué compañías distribuyen dividendos a mitad de mes

El lunes 14 será el turno de Alphabet, controlante de Google, con un dividendo de US$0,21 por acción. También figura Ultrapar Participações, empresa brasileña con operaciones en distribución de combustibles, energía e infraestructura.

Para el martes 15 aparece uno de los grupos más diversos del calendario y, ese día, pagarán Barclays, Hershey, International Paper, Barrick Gold, DuPont de Nemours, Equifax, Agnico Eagle Mines y Analog Devices. El conjunto abarca bancos, alimentos, minería, químicos, semiconductores y servicios de información crediticia.

El miércoles 16 McDonald’s distribuirá US$1,86 por acción, uno de los importes más elevados del mes. Duke Energy pagará US$1,09, mientras Avery Dennison también realizará su distribución.

General Motors, que abonará US$0,18 por acción, y Home Depot aparecen en el calendario del jueves 17. Al día siguiente pagarán BP, con US$0,52, junto con Unilever, Gerdau y NetEase.

Los pagos previstos para la segunda mitad de septiembre

Shell abrirá la última parte del calendario el lunes 21, seguida por UnitedHealth Group el martes 22. El miércoles 23 llegará el turno de Halliburton y BHP Group, dos empresas expuestas al ciclo de materias primas y a la inversión energética.

El jueves 24 Qualcomm pagará US$0,92 por acción, acompañada por Rio Tinto y Aegon. La tecnológica estadounidense combina el pago de dividendos con exposición al mercado de semiconductores, mientras Rio Tinto suma participación en minería y Aegon en servicios financieros.

Para el viernes 25 está previsto un dividendo de US$0,14 por acción de PayPal y otro de US$0,32 de Bank of America. La fecha también incluye a Lloyds Banking Group, HSBC, Lockheed Martin, Garmin y Arcos Dorados.

Petrobras y Newmont realizarán sus pagos el lunes 28. El martes 29 sobresale Goldman Sachs, que distribuirá US$5 por acción, el mayor importe nominal entre los montos informados por Adcap. Ese día también figuran Corning y Gilead Sciences.

El calendario cerrará el miércoles 30 con PepsiCo, que pagará US$1,48 por acción, acompañada por Union Pacific, Ross Stores, Booking Holdings, AIG, PagSeguro Digital y Vistra. De esta manera, la última rueda reúne consumo, transporte ferroviario, turismo, seguros, pagos digitales y energía.

Cuáles son los dividendos más altos del calendario

Goldman Sachs encabeza el ranking nominal con US$5 por acción, seguida por McDonald’s con US$1,86, Chevron con US$1,78, Eli Lilly con US$1,73 e IBM con US$1,69. Más atrás aparecen PepsiCo con US$1,48, Johnson & Johnson con US$1,34, Target con US$1,16 y Duke Energy con US$1,09.

También superan el dólar por acción Exxon Mobil y Moody’s, ambas con US$1,03. Qualcomm queda cerca con US$0,92, Corporación América Airports distribuye US$0,91 y Microsoft paga US$0,83.

Para establecer cuánto representa realmente el pago hay que dividir el dividendo anual esperado por el precio de la acción. Una empresa que reparte US$1 puede ofrecer una tasa más atractiva que otra que paga US$5 si su acción cotiza a un valor considerablemente menor.

También debe observarse la regularidad, dado que, algunas empresas distribuyen ganancias cada tres meses, mientras otras modifican los importes según los resultados, el precio de las materias primas o las decisiones de su directorio. El historial, la generación de caja y la capacidad de sostener el pago aportan más información que un desembolso puntual.

Tres empresas argentinas también preparan pagos

Además del calendario en moneda extranjera, Transener, Naturgy BAN y Grupo Financiero Galicia aparecen con distribuciones en pesos todavía sin fecha definitiva. Los valores informados son $570 por acción para Transener, $149,90 para Naturgy BAN y $8,30 para Galicia.

En el caso de Galicia, el desembolso corresponde a la tercera cuota y está previsto para la primera mitad de septiembre. Estos pagos quedan fuera del grupo de dividendos en dólares, dado que se acreditan en moneda local, y pueden ampliar las alternativas para quienes priorizan renta dentro del mercado argentino.

Por esto, el calendario de septiembre ofrece así una combinación extensa de sectores, monedas y fechas. Para construir una cartera orientada a dividendos, el monto anunciado es solamente uno de los elementos a evaluar junto con el rendimiento porcentual, la frecuencia de los pagos, la evolución de las ganancias, el endeudamiento y la sustentabilidad de cada distribución.