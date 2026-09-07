Los bonos en dólares se recuperan. Consecuencia: cede el riesgo país y vuelve a perforar el piso de los 500 puntos. La sobretasa que paga Argentina respecto a Estados Unidos por tomar deuda podría seguir en baja, de la mano de recompras por oportunidad de títulos de deuda. En la City prevén un piso de 400 puntos. Si fuera por fundamentals, bajaría mucho más, pero la "cercanía" de las elecciones, con el pánico de un eventual regreso del kirchnerismo, impide una compresión mayor. Calculan ganancias de hasta 7% en dólares en caso de que el indicador caiga hasta el piso previsto para este semestre.

Retroceder a 400 puntos significaría volver a los niveles a los que cayó a principios de julio, tras el pago de cupones y celebración de los inversores por las recalificaciones de la deuda argentina. Se trataría, además, del nivel más bajo desde principios de 2018, según la tendencia observada. Mejores momentos de la gestión de Mauricio Macri, previo a la crisis de aquel momento.

La baja de unos 100 puntos respecto al nivel actual implicaría ganancias de hasta 7% en los bonos en dólares, calculan en la City. Los más beneficiados serían los de vencimientos medio y largo. Los cortos arrojarían retornos moderados. Pero la mejora sería a corto plazo y transitoria: en la medida en que se aproxime 2027 y el proceso electoral se sienta cada vez más cerca, los inversores desarmarán posiciones por temor al peor escenario (un regreso de los K). Después de elecciones, en caso de un triunfo de Javier Milei o de algún candidato market-friendly, el riesgo país bajaría aún más.

Lo que esta vez podría ayudar a moderar un poco la reacción del mercado es Vaca Muerta: las crecientes exportaciones de energía anticipan que el ingreso de dólares seguirá firme durante los próximos años. Es un alivio parcial para los temores del mercado: habría menor probabilidad de default de la deuda y de crisis de oferta de divisas. De todas maneras, un regreso del kirchnerismo generaría pánico en todo el mercado y la reacción negativa sería contundente, por lo que los inversores preferirán tomar recaudos con anticipación. Es decir, reducir la exposición al riesgo argentino.

La City ve un piso de 400 puntos en el riesgo país

"Para lo que queda del año, el mínimo que esperamos para el riesgo país es de 400 puntos. Me parece que un riesgo país por debajo de ese nivel para este año es prácticamente imposible. Ya quedó claro que el solo testimonio de los opositores es considerado por el mercado como un factor de riesgo. Que aparezcan Máximo Kirchner, Agustín Rossi o el gobernador de La Rioja (Ricardo Quintela) diciendo que si ganan no van a pagar la deuda, es riesgo país", afirma el asesor financiero Gastón Lentini.

Las visiones de los principales analistas de la City coinciden en un rango similar para lo que resta del año:

El analista Gustavo Ber proyecta una compresión hasta 400 puntos antes de fin de año, con ganancias de hasta 6% en dólares en los bonos de duration media y larga (2035, 2038 y 2041). Para después de las elecciones, en caso de un resultado amigable para el mercado, proyecta una baja de hasta 250 puntos de riesgo país y ganancias que se extenderían hasta 18% en dólares

proyecta una compresión hasta 400 puntos antes de fin de año, con ganancias de hasta en los bonos de duration media y larga (2035, 2038 y 2041). Para después de las elecciones, en caso de un resultado amigable para el mercado, proyecta una baja de hasta y ganancias que se extenderían hasta Tomás Sisto Bourel , de Fortress Capital, es un poco más optimista: estima que en lo que resta del año la sobretasa de riesgo soberano podría retroceder incluso por debajo de los 400 puntos . Una baja hasta alrededor de 400 puntos desde los 500 actuales, según su cálculo, implicaría ganancias de hasta 7% en dólares en los bonos

, de Fortress Capital, es un poco más optimista: estima que en lo que resta del año la sobretasa de riesgo soberano podría retroceder incluso . Una baja hasta alrededor de 400 puntos desde los 500 actuales, según su cálculo, implicaría ganancias de hasta en los bonos Para caer de manera sostenida, coinciden los expertos, será necesaria una mejora en las condiciones internacionales y en los fundamentos locales

Prevén suba de bonos a corto plazo, pero advierten cautela

Pese a las ganancias que prometen los bonos en dólares, la City advierte cautela. Sobre todo, porque desde los niveles actuales el margen de ganancia es significativamente menor al de pérdida. Si bien proyectan subas de hasta 7% en dólares en lo que resta del año (ganancia nada despreciable en tan poco tiempo), algún ruido externo o local, como una caída importante en la imagen pública de Milei y un avance contundente en alguno de los candidatos del kirchnerismo, generaría pérdidas muy fuertes e incalculables en este momento (dependerá de lo que ocurra y la magnitud).

De todas maneras, Lentini considera que los inversores arriesgados podrían animarse a los bonos en dólares para capturar buenas ganancias. Resalta que el precio internacional de la soja y el récord de exportaciones de energía aseguran buenos ingresos de dólares durante los próximos años, lo que reduce (pero no elimina) la probabilidad de default aún con mandatos "populistas".

"El potencial de suba de corto y mediano plazo en los bonos en dólares nos parece bastante más acotado que meses atrás. Para conservadores y moderados, preferimos reducir exposición de manera gradual. Para agresivos, todavía puede tener sentido mantener algo de posición y buscar un último rebote si el riesgo país logra acercarse a la zona de 350-400", afirma Sisto Bourel.