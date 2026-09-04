La emisión de bonos en dólares no para. Desde el triunfo de Javier Milei en las legislativas de octubre, evento que disparó el apetito de los inversores por los activos argentinos, entre empresas y provincias ya acumulan casi u$s20.000 millones emitidos. Y se viene un septiembre intenso: San Juan planea captar hasta u$s600 millones en Nueva York y varias energéticas tienen en agenda conseguir dólares acá y afuera. La seguidilla anticipa más oferta de divisas en el mercado de cambios, lo que juega a favor de la estabilidad del tipo de cambio y abre camino para que el BCRA compre más reservas.

Por el lado corporativo, Tecpetrol, la energética del Grupo Techint, buscará fondos en el mercado de Obligaciones Negociables y tratará de captar hasta u$s300 millones adicionales en Wall Street a tasa de 7,6%. En la City comentan que otros grandes jugadores del rubro energético también tienen en carpeta salir a captar dólares antes de fin de año, previo a que escale el temor por la incertidumbre electoral de 2027.

Del lado provincial, la colocación de San Juan sería inminente: según trascendidos, apunta a realizarla entre mediados de este mes y principios del próximo. Busca el momento propicio para minimizar el costo financiero, ahora con riesgo país nuevamente por debajo de 500 puntos. Desde hace más de un mes gestiona el lanzamiento de este título que vence en 2035. El objetivo es financiar proyectos de infraestructura. Sería la primera emisión de deuda internacional de esta provincia, que ahora muestra un perfil más atractivo por el boom minero.

Otra que está en la lista es Santa Cruz: también quiere salir a Wall Street a conseguir el mismo monto (u$s600 millones) y con el mismo objetivo de San Juan (financiar obras). Pero esta operación está empantanada por temas políticos: el gobernador no ha logrado que el proyecto de ley obtenga el aval de dos tercios de la Legislatura provincial, requisito para avanzar con la toma de deuda en moneda extranjera. La provincia patagónica también se muestra sólida ante inversores: exhibe los dólares que recibe de las crecientes exportaciones de energía.

Casi u$s20.000 millones en bonos emitidos desde octubre

El shock de confianza que generó el triunfo de Milei en las legislativas de octubre se refleja en el apetito de los inversores por la deuda argentina. Desde entonces, entre empresas y provincias han emitido u$s19.425 millones, según cálculos de PPI. La cifra contempla tanto emisiones locales como externas. Del lado corporativo, gran parte lo acaparan las energéticas, cada vez más atractivas por el auge exportador de gas y petróleo. Por el lado subsoberano, hasta ahora son seis provincias, aunque las operaciones ascienden a siete por la doble participación de Ciudad de Buenos Aires.

Por segmento y legislación, los casi u$s20.000 millones emitidos desde las legislativas de octubre del año pasado están conformados de la siguiente manera:

Mercado local: u$s5.749 millones .

. Mercado internacional: u$s13.676 millones .

. Empresas: u$s15.275 millones .

. Provincias: u$s4.150 millones.

De concretarse las operaciones de San Juan y Santa Cruz, sería un debut histórico para ambas provincias en Nueva York: en la historia reciente, no han emitido deuda afuera. Extenderían así la racha de emisiones provinciales que se desató desde finales de octubre. Hasta ahora, en orden cronológico, se realizaron de la siguiente manera:

Ciudad de Buenos Aires: En noviembre de 2025, captó u$s600 millones con tasa de 7,8% y plazo promedio de 7 años

captó y plazo promedio de 7 años Santa Fe: En diciembre de 2025, colocó u$s800 millones con tasa de 8,1% y plazo de 9 años

y plazo de 9 años Córdoba: En enero de 2026, consiguió el mismo monto y plazo de Santa Fe, pero con tasa de 8,6%

Entre Ríos: En febrero de 2026, captó u$s300 millones a 7 años y tasa de 9,87%

Chubut: En abril de 2026, emitió u$s650 millones con tasa de 9,45% y vencimiento a 10 años

y vencimiento a 10 años Ciudad de Buenos Aires: En mayo de 2026, captó u$s500 millones con tasa de 7,37% y duración de 10 años

y duración de 10 años Neuquén: En julio de 2026, consiguió u$s500 millones con rendimiento de 7,65% y plazo promedio de 7 años

El BCRA celebra la seguidilla de emisiones y espera los dólares

El Banco Central celebra el boom de emisiones de deuda de provincias y empresas y espera con ansias el ingreso de los dólares al mercado de cambios. Estas operaciones juegan a favor de la estabilidad cambiaria y de las reservas porque gran parte de los fondos ingresan y se liquidan en la plaza cambiaria. Esta oferta de divisas, que se suma a la de los exportadores, compensa parte de la demanda tanto del sector privado como del propio Banco Central. De hecho, gran parte de la buena performance del peso y de las reservas se explica por estas operaciones.

El analista Pedro Siaba prevé menor demanda de dólares en septiembre por parte de los importadores, lo que le daría espacio al BCRA para incrementar las compras de reservas en el mercado. A la vez, más empresas se preparan para retomar las emisiones de deuda en dólares de hasta fin de año, lo que volverá a aumentar los flujos de la cuenta financiera.

En el mercado no prevén grandes compras de reservas como las que se observaron durante la primera mitad del año. Si bien se espera un buen flujo de divisas, la mejora en las compras diarias que informa el Central sería moderada. Sobre todo, en la medida en que transcurran los meses, se acerque 2027 y el mercado empiece a dolarizar carteras por cautela electoral. De todas maneras, la autoridad monetaria posee un abultado colchón: más de u$s14.100 millones en compras acumuladas desde enero, muy por encima de la meta pautada para 2026 y superior a las expectativas iniciales de hasta el más optimista.