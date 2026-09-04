Rockhopper y Navitas retrocedieron en sus mercados tras el anuncio de Milei, aunque ambas empresas ratificaron sus planes para Sea Lion

Las acciones de las petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion, frente a las Islas Malvinas, operan este viernes con fuertes bajas después de que el presidente Javier Milei anunciara nuevas sanciones para las compañías que exploten recursos naturales en el archipiélago.

La reacción fue diferente en cada mercado. Los títulos de la británica Rockhopper llegaron a retroceder 5,4% en la Bolsa de Londres, mientras que las acciones de la israelí Navitas Petroleum registraron una caída del 2,3% en Tel Aviv.

El movimiento se produjo luego del discurso que Milei brindó el jueves por cadena nacional, en el que anticipó cambios regulatorios y legales destinados a endurecer las medidas contra empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en una zona que la Argentina considera parte de su territorio.

Sin embargo, el retroceso de los papeles no estuvo acompañado por un cambio en la posición de las compañías. Rockhopper y Navitas comunicaron que continuarán adelante con Sea Lion y señalaron que las licencias que recibieron de las autoridades de las islas permanecen vigentes.

Rockhopper y Navitas ratificaron el proyecto en Malvinas pese a las sanciones de Milei

Las dos empresas difundieron una declaración conjunta en respuesta a las advertencias del Gobierno argentino. Allí descartaron que los anuncios realizados por Milei hayan modificado sus planes para el desarrollo del proyecto petrolero.

La postura de las compañías se contrapone con la estrategia anunciada por el Gobierno argentino, que busca incrementar las consecuencias para quienes intervengan en la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

De esta manera, mientras los inversores reaccionaron con ventas sobre las acciones de las empresas involucradas, Rockhopper y Navitas sostienen que el proyecto continúa bajo las condiciones establecidas por las licencias otorgadas por el gobierno local de las islas.

Qué anunció Milei y cómo busca sancionar a las empresas

El Presidente adelantó que firmará un decreto reglamentario para establecer un mecanismo mediante el cual los organismos estatales deberán comunicar a la Cancillería información sobre eventuales incumplimientos de las normas argentinas.

La medida apunta también a ordenar el procedimiento para que las sanciones puedan aplicarse con mayor coordinación y rapidez. Además, el Gobierno incorporará declaraciones juradas a los trámites relacionados con hidrocarburos y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Con ese esquema, el Ejecutivo pretende evitar que empresas que exploten recursos de la Plataforma Continental puedan participar de determinadas actividades sin reconocer la soberanía argentina.

Milei también anticipó modificaciones a la Ley 26.659, que contempla sanciones para quienes desconozcan la soberanía argentina y avancen sobre la explotación de recursos naturales.

El objetivo de la reforma será "endurecer sus sanciones y ampliar su alcance", de acuerdo con lo planteado por el Presidente. La intención es extender las consecuencias penales y administrativas a compañías que brinden servicios a firmas involucradas en explotaciones hidrocarburíferas en la zona.

Una nueva ley de soberanía y más recursos para Defensa

El paquete anunciado por Milei incluye además el envío al Congreso de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Entre sus propuestas figura la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendría como objetivo establecer una política de seguridad transversal. La iniciativa también contempla mecanismos para proteger infraestructuras críticas y un esquema de protección aeroespacial y marítima.

En paralelo, el Gobierno prevé aumentar los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

El plan también contempla fortalecer las capacidades argentinas en telecomunicaciones. Según explicó Milei, la meta es que el país pueda convertirse en "un polo logístico central del Atlántico Sur".

La disputa por el petróleo de Malvinas

El desarrollo de Sea Lion se convirtió así en uno de los principales puntos de tensión alrededor de la explotación de hidrocarburos en las islas.

Por un lado, el Gobierno argentino prepara nuevas herramientas legales para sancionar a las empresas que participen de esas actividades y busca ampliar el alcance de la legislación vigente.

Por otro, las compañías involucradas sostienen que las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las islas siguen vigentes y que continuarán con sus planes.

Milei también vinculó las nuevas medidas con el reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas y pidió mantener una posición común frente a la comunidad internacional. "Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional", sostuvo.

El Presidente agregó que la defensa de la soberanía "exige que los argentinos mostremos un frente unido ante el mundo", y dedicó parte de su mensaje a recordar a los argentinos fallecidos durante la guerra y a los veteranos.