Rockhopper y Navitas aseguraron que mantienen sus permisos y que las medidas argentinas no alterarían el cronograma del proyecto

Las nuevas medidas anunciadas por Javier Milei para frenar la explotación de petróleo en las islas Malvinas generaron una respuesta de las empresas a cargo de Sea Lion. Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum sostuvieron que las decisiones del Gobierno argentino no afectarían el desarrollo del proyecto.

Las dos firmas, una británica y otra israelí, emitieron un comunicado conjunto luego del discurso presidencial. Allí defendieron la validez de las autorizaciones que poseen para operar en el área y remarcaron que fueron "legalmente otorgadas" por el gobierno local de las islas.

La posición de las petroleras fue tajante respecto del futuro de Sea Lion. En su evaluación, los últimos acontecimientos no deberían modificar el desarrollo previsto ni los plazos establecidos.

En particular, indicaron que "no esperan que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto".

Las empresas explicaron que la comunicación surgió a partir de "informes en prensa y en conexión con el discurso pronunciado anoche por el presidente argentino". Además, remarcaron que las autorizaciones para explorar el área cuentan con "apoyo total y continuo del gobierno británico".

Malvinas: las acciones de las petroleras de Sea Lion cayeron hasta 10% tras el anuncio de Milei

El anuncio argentino tuvo también una repercusión inmediata en el mercado londinense. Antes de que Rockhopper y Navitas difundieran su posición conjunta, los papeles de ambas compañías habían registrado una fuerte baja.

Durante la jornada, las acciones llegaron a retroceder 10%, aunque posteriormente recuperaron parte del terreno perdido y la caída se redujo a aproximadamente 5%.

El movimiento bursátil se produjo mientras el mercado evaluaba las posibles consecuencias de las medidas anunciadas por Milei para las empresas que participen de actividades relacionadas con recursos naturales en territorios que la Argentina considera bajo ocupación británica.

Cuánto prevé invertir Sea Lion

El proyecto ya superó una de sus principales etapas corporativas. En diciembre de 2025, Rockhopper y Navitas tomaron la decisión final de inversión, luego de años de estudios sobre la viabilidad del desarrollo.

De acuerdo con la información difundida por Navitas, Sea Lion dispone de 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.

La puesta en producción requiere un desembolso inicial estimado en u$s1.800 millones, monto previsto hasta alcanzar la obtención del primer crudo. Para las etapas posteriores del desarrollo están contemplados otros u$s2.100 millones. El esquema de explotación proyectado tiene una duración de 30 años.

Dónde se encuentra el yacimiento y quiénes lo desarrollan

Sea Lion está localizado en el Atlántico Sur, a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas. El área se encuentra a una profundidad aproximada de 450 metros.

El emprendimiento todavía se encuentra en fase de exploración. De avanzar las distintas etapas previstas, podría convertirse en un proyecto de extracción petrolera en las proximidades del archipiélago.

La participación está repartida entre Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Esta última compañía fue la que descubrió petróleo en la zona en 2010.

La decisión final de inversión adoptada en 2025 significó para las empresas la confirmación de que el desarrollo podía avanzar bajo criterios de viabilidad técnica y económica.

Qué sostienen las empresas sobre sus permisos

Más allá de las medidas anunciadas por el Gobierno argentino, Rockhopper y Navitas sostienen que las autorizaciones que recibieron permanecen vigentes.

Las compañías volvieron a destacar que esos permisos fueron emitidos por las autoridades locales de las islas y cuentan con respaldo británico. Sobre esa base, consideran que el desarrollo de Sea Lion puede continuar de acuerdo con el calendario establecido.

El proyecto se encuentra así en medio de una disputa que combina la cuestión de la soberanía sobre las Malvinas con el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos existentes en el área.

Qué otras empresas exploran en Malvinas

El mapa petrolero de las islas no se limita a Sea Lion. Además de Rockhopper y Navitas, existen otras compañías con autorizaciones para realizar tareas exploratorias.

Entre ellas se encuentran la británica Borders & Southern y la canadiense JHI, que también cuentan con licencias exploratorias en el área.

La situación coloca a Sea Lion como uno de los proyectos centrales dentro de la actividad petrolera vinculada con las islas, mientras el Gobierno de Milei busca limitar la participación de empresas que desarrollen actividades sobre recursos que la Argentina reivindica como propios.