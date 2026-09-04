Uber o Cabify: cuál se usa más, qué app conviene y por qué pasajeros y conductores eligen una u otra

Uber y Cabify compiten todos los días por millones de viajes en las ciudades argentinas. Pero ambas ofrecen diferencias importantes

Uber y Cabify compiten todos los días por millones de viajes en las ciudades argentinas. Pero, aunque ambas prometen una experiencia similar, la realidad muestra diferencias importantes: disponibilidad de autos, precios, atención al cliente, seguridad y oportunidades de trabajo para los conductores. ¿Cuál termina ganando la batalla?

Pedir un auto desde el celular se convirtió hace tiempo en una costumbre para millones de argentinos. La discusión ya no pasa solamente por elegir entre taxi o remis. Ahora, antes de confirmar un viaje, muchos usuarios abren dos o tres aplicaciones y comparan cuánto cuesta llegar al mismo destino.

En esa competencia, Uber y Cabify ocupan lugares centrales. Las dos plataformas ofrecen viajes solicitados mediante una aplicación, permiten conocer datos del conductor y del vehículo y muestran información sobre el recorrido. Sin embargo, tienen modelos diferentes y eso termina influyendo en la experiencia del pasajero. La pregunta que se hacen muchos usuarios es sencilla: ¿qué conviene más, Uber o Cabify?

La respuesta depende de qué se esté buscando. Si la prioridad es conseguir rápidamente un auto, Uber suele tener una ventaja. Si el usuario privilegia conocer el precio antes de viajar y busca una experiencia más controlada, Cabify tiene argumentos fuertes.

Uber parece ganar la batalla por cantidad de usuarios y disponibilidad

Aunque no existen estadísticas públicas y homogéneas que permitan conocer con precisión cuántos viajes realiza cada plataforma en la Argentina, la percepción del mercado y la presencia de ambas aplicaciones muestran una diferencia importante. Uber tiene una mayor penetración y una disponibilidad generalmente superior de conductores, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La principal ventaja para el usuario aparece cuando necesita un auto rápidamente.

En muchas zonas, abrir Uber significa encontrar varias alternativas disponibles y tiempos de espera reducidos. Esa amplitud de la red también permite que la plataforma tenga una presencia importante fuera de los principales corredores urbanos.

La propia Uber Argentina ofrece viajes y oportunidades para socios conductores en distintas ciudades del país, mientras que su escala y cantidad de personas conectadas a la plataforma se transforman en una ventaja competitiva directa: cuantos más conductores están disponibles, más posibilidades tiene el pasajero de conseguir un viaje. Para muchos usuarios, esa es la razón principal para tener Uber como primera aplicación.

No importa tanto si otra plataforma puede ofrecer un precio algo menor. Cuando hay apuro, lluvia o una zona con poca oferta de autos, conseguir vehículo puede valer más que ahorrar algunos pesos.

Cabify apuesta a otra experiencia: precio claro y mayor control

Cabify intenta diferenciarse con un modelo más orientado a la previsibilidad del servicio. La plataforma destaca entre sus principales características la identificación de conductores, los viajes geolocalizados, herramientas de seguridad y la posibilidad de conocer el precio antes de aceptar el viaje. Esa previsibilidad es uno de los argumentos más valorados por sus usuarios.

En Uber también se informa el valor estimado o la tarifa correspondiente antes de confirmar el viaje, pero el sistema de precios puede variar considerablemente según la demanda, ya que cuando llueve, hay un recital, termina un partido o miles de personas intentan conseguir un auto al mismo tiempo, el precio puede subir. Ese es uno de los grandes puntos de discusión entre los usuarios. Un viaje que parecía económico puede dejar de serlo precisamente en el momento en que más se necesita.

Cabify, en cambio, construyó buena parte de su posicionamiento alrededor de la transparencia y previsibilidad de las tarifas. La empresa además mantiene una fuerte presencia en el segmento corporativo, donde las compañías utilizan la plataforma para administrar los viajes de empleados y clientes.

¿Cuál es más barato: Uber o Cabify?

Esta es probablemente la pregunta más difícil de responder, porque la respuesta puede cambiar varias veces en un mismo día y no existe una aplicación que sea permanentemente más barata.

Uber trabaja con un sistema donde la demanda tiene una influencia importante sobre el precio. Cuando hay muchos pasajeros solicitando autos y pocos conductores disponibles, las tarifas pueden aumentar. Eso significa que Uber puede ser una excelente alternativa en horarios tranquilos, pero dejar de serlo durante las horas pico.

Cabify también modifica sus tarifas según diferentes condiciones, pero muchos usuarios perciben una mayor estabilidad o previsibilidad, por lo que la estrategia más inteligente para ahorrar es abrir ambas aplicaciones antes de pedir el auto y la diferencia puede ser significativa.

Un relevamiento orientativo sobre tarifas en Buenos Aires muestra justamente que el resultado cambia según el horario y el nivel de demanda: Uber puede resultar más competitiva fuera de los picos, mientras que Cabify puede reducir la diferencia cuando aumenta la demanda.

La conclusión para el pasajero es clara: no conviene casarse con una sola aplicación, por lo que tener Uber y Cabify instaladas permite comparar antes de confirmar. En un contexto en el que las tarifas cambian permanentemente, esa simple comparación puede representar un ahorro importante para quienes utilizan aplicaciones con frecuencia.

La gran ventaja de Uber: hay más autos disponibles

Para muchos pasajeros, la disponibilidad es la característica que termina definiendo la elección, ya que si una aplicación puede ofrecer una tarifa excelente, pero si no hay ningún conductor cerca, esa ventaja desaparece. En ese punto Uber suele ser especialmente fuerte, ya que su mayor escala permite, en términos generales, encontrar más vehículos y menores tiempos de espera, lo cual resulta particularmente importante fuera del centro de Buenos Aires. En determinadas zonas del Gran Buenos Aires, la diferencia entre encontrar un Uber y conseguir un Cabify puede ser considerable.

Cabify tiene presencia en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Corrientes, Tucumán y Bariloche, según la información de la propia empresa, sin embargo, la cantidad efectiva de vehículos disponibles depende de la ciudad, la zona y el horario y ahí Uber suele tener una ventaja de escala.

Qué dicen los pasajeros: precio contra calidad del servicio

Las opiniones de los usuarios muestran que no existe un ganador absoluto, ya que quienes prefieren Uber suelen destacar tres cuestiones:

Disponibilidad

Rapidez

Precios competitivos cuando la demanda es normal

Para muchos, Uber es la aplicación que se abre primero porque las probabilidades de conseguir un auto son mayores. Los usuarios de Cabify, en cambio, suelen valorar la sensación de mayor control, la previsibilidad y la calidad percibida del servicio.

En las discusiones de viajeros y usuarios aparecen opiniones muy diferentes, ya que algunos señalan haber encontrado mejores precios en Uber o en otras plataformas, mientras que otros prefieren Cabify por la experiencia con los conductores. También aparecen críticas hacia los sistemas automáticos de atención al cliente y problemas vinculados con objetos olvidados o cambios de conductor, lo cual demuestra algo importante: la experiencia puede cambiar de un viaje a otro y no depende solamente de la empresa, ya que también influye el conductor, el vehículo, el tránsito, el barrio y la cantidad de autos disponibles.

Para los conductores, la competencia también es fuerte

La pelea entre Uber y Cabify no se limita a conseguir pasajeros, pues las plataformas también compiten por los conductores. En tal sentido, para una persona que utiliza su auto como herramienta de trabajo, la principal pregunta es cuál aplicación permite generar mejores ingresos y, nuevamente, no hay una respuesta única.

Uber ofrece una ventaja evidente: su enorme cantidad de usuarios puede traducirse en mayor cantidad de pedidos, pero tener muchos viajes no significa automáticamente ganar más dinero, ya que el conductor debe calcular el costo del combustible, mantenimiento, seguro, desgaste del vehículo y tiempo que permanece conectado esperando un nuevo pedido.

Cabify, por su parte, ofrece características que buscan atraer a quienes trabajan profesionalmente con la plataforma. Entre sus ventajas para conductores, la empresa destaca los viajes corporativos, que pueden tener tarifas promedio superiores a las de los pasajeros particulares, además de programas de fidelización.

Según un relevamiento publicado en 2026, Cabify registró durante 2025 un crecimiento del 30% en la cantidad de conductores, en un mercado de trabajo mediante plataformas que continúa expandiéndose en la Argentina. El dato muestra que, aunque Uber tenga mayor reconocimiento masivo, Cabify continúa siendo una alternativa relevante para quienes buscan generar ingresos conduciendo.

¿Cuál prefieren los conductores?

Muchos conductores no eligen exclusivamente una plataforma, pues trabajan con varias aplicaciones, lo cual es una estrategia lógica. Cuando hay pocos viajes en Uber, pueden conectarse a Cabify y cuando aparece una mejor oportunidad en otra plataforma, cambian.

Es esta competencia la que permite reducir el tiempo que el vehículo permanece parado y para un conductor, el gran enemigo no es solamente una tarifa baja, sino también lo es el tiempo sin pasajeros, ya que un auto detenido durante media hora representa combustible, desgaste y tiempo de trabajo sin ingresos. Por eso, muchos trabajadores del sector utilizan simultáneamente Uber, Cabify y otras aplicaciones disponibles en el mercado.

La expansión del trabajo mediante plataformas también tiene otra característica: para una parte importante de los conductores, esta actividad no es su única ocupación. Un estudio citado por Chequeado indica que más del 60% de los conductores tiene otro trabajo en simultáneo.

Seguridad: un factor cada vez más importante

La seguridad se convirtió en uno de los principales elementos de competencia, por lo que las aplicaciones desarrollaron herramientas como:

Geolocalización de viajes

Identificación de conductores y pasajeros

Botones de emergencia

Posibilidad de compartir la ubicación

Cabify destaca especialmente estas funciones, incluyendo el seguimiento geolocalizado de los viajes y herramientas para compartir información del recorrido con personas de confianza. Uber también cuenta con sistemas de seguridad y verificación dentro de su plataforma.

Un análisis reciente sobre las aplicaciones de movilidad en la Argentina señaló que las principales plataformas implementan procesos de validación de documentación y antecedentes, además de sistemas de seguimiento y trazabilidad ante incidentes, sin embargo, ningún sistema elimina completamente los problemas.

Por eso, los pasajeros siguen valorando cuestiones básicas: verificar que coincidan la patente y el vehículo, revisar la identidad del conductor y utilizar las herramientas de seguridad disponibles.