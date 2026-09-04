Casi 50 economistas le ponen precio al dólar a lo largo de los próximos 6 meses

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) indica que el precio del dólar mayorista para septiembre será de $1.530 y la inflación de 1,8%

En momentos en que las compras de reservas por parte del Banco Central disminuyeron al menor nivel del año, la entidad monetaria publicó su nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde consultó a 47 economistas locales, en el que se confirman las expectativas a la baja de las inflación y de precio de dólar para fin de año.

En concreto, el tipo de cambio mayorista esperado por el REM para septiembre es de $1.530, dato que representa un alza para todo este mes de 1,4%.

Y para diciembre que vienem el precio estipulado por los economistas encuestados llega a ser de $1.630, por lo que en todo el 2026 ascendería 12%.

Estas proyecciones se enmarcan en un contexto en que el Gobierno se encuentra controlando al valor del tipo de cambio en el mercado de futuros y también con la venta de bonos dólar linked, que siguen al movimiento del billete oficial, para que el mayorista no se aleje, en estos momentos, mucho más allá de los $1.500. Una cifra en la que se mantiene desde hace unos dos meses, tras la "inquietud" que hubo en la City por el salto de la cotización del 5% en todo junio pasado.

En este sentido, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo había minimizado este nivel cambiario, cuando dijo en ese momento que "Si en $1.400 te van a militar atraso cambiario, no te pueden militar preocupación en $1.500″. Incluso, ya en octubre del año pasado el funcionario sostenía que se sentía cómodo con este nivel cambiario.

Igualmente, en todo el 2026, el billete estadounidense asciende 3,5%, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período se ubica en torno al 22%.

En este sentido, el índice de precios al consumidor (IPC) registró uno de los niveles más bajos de los últimos 12 meses, ya que, según el REM, en agosto fue de 1,7%, tras haber registrado el INDEC en julio un incremento de 2,1%, por los aumentos estacionales de vacaciones de invierno.

Por lo que los expertos consideran que habrá una "normalización" de esta referencia para los próximos meses, en un rango de entre 1,5% a 2%.

Para potenciar el crédito e impulsar la economía, Osvaldo Giordano, economista de Fundación Mediterránea, menciona: "Es imprescindible tomar acciones tendientes a que baje el nivel y la volatilidad de la tasa de interés, aun cuando esto impacte en el tipo de cambio y eventualmente en los índices de precios. En otras palabras, adoptar una política financiera que priorice la estabilidad y moderación de las tasas de interés por sobre el objetivo de mantener bajo control el tipo de cambio".

A continuación, el ritmo que esperan expertos para el dólar a lo largo de los próximos meses:

El precio de dólar mayorista estimado para los próximos meses por economistas.

En base al nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mediana de tipo de cambio nominal proyectado es de $1.530 por dólar para el promedio de septiembre, lo que representa una baja de 15,8 pesos comparado con el REM anterior.

En tanto, para diciembre de 2026, el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.630, lo que arroja una baja de 22 pesos frente al informe previo y una variación interanual esperada de 12,6% respecto de diciembre de 2025.

Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.626.

Más allá de que actualmente el precio del dólar ronda los $1.500, esta cifra se ubica en un nivel intermedio de la banda de flotación cambiaria, rango establecido por el Banco Central en el que no interviene en el mercado, que se actualiza de manera mensual en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2), y cuya banda máxima permitida hoy se ubica en los $1.885. Es decir, 25% (unos 377 pesos más) por encima del valor de la City.

En el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3), el precio de dólar mayorista negociado para fines de diciembre es de $1.608,5, que equivale unos 21,5 pesos por debajo de las estimaciones del REM.

La inflación mensual se mantendría en un rango entre 1,6% a 1,8%.

Inflación: pronósticos de economistas

En cuanto a las proyecciones de inflación publicadas por el REM para los próximos meses, la tendencia es que se mantendrá dentro del rango de 1,6% a 1,8% mensual hasta febrero que viene.

En el octavo relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 1,7% para agosto, que representa un descenso de 0,1 punto porcentual frente al REM anterior.

"Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) también reportaron una inflación de 1,7% mensual para agosto, que es la misma cifra que el relevamiento previo", indicaron desde el Banco Central.

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para agosto en 1,7%, también el mismo valor que la encuesta previa.

En tanto, el Top 10 de mejores pronósticos estimó una inflación núcleo de 1,6% mensual para agosto pasado, lo que representa un descenso de 0,1 punto porcentual en relación con el REM anterior.

Por lo pronto, para todo el 2026 prevé un índice de precios al consumidor de 30%, apenas 0,2 puntos porcentuales más respecto a los previsto por el informe publicado el mes pasado.

En el mes a mes, para el corriente septiembre se espera una leve suba de la inflación y que alcance un 1,8%. En cambio, para octubre se prevé que vuelva a ser de 1,7% y en noviembre 1,6%.

Los datos publicados por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) fueron recopilados entre el 27 y 31 de agosto pasados, en una encuesta realizada a 47 participantes, entre 35 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina