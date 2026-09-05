Distintas firmas y analistas de la City analizaron la renta fija y definieron sus bonos favoritos para septiembre, tanto en pesos como en dólares

La deuda argentina comenzó septiembre con oportunidades cada vez más puntuales. Los precios ya incorporaron parte de la mejora macroeconómica, los bonos corporativos comprimieron sus rendimientos y la proximidad del calendario electoral de 2027 obliga a mirar con mayor cuidado los vencimientos largos. En este escenario, las principales mesas de la City volvieron a ordenar sus preferencias entre títulos en dólares, instrumentos en pesos, provinciales y alternativas duales.

Los informes de Facimex y Balanz, junto con las opiniones de Rocco Abalsamo, asesor financiero y Martín de la Fuente, estratega de BAVSA, permiten construir un nuevo semáforo de bonos para septiembre. El color verde reúne los bonos con una relación favorable entre rendimiento y riesgo, el amarillo concentra posiciones que requieren mayor selectividad y el rojo incluye aquellos instrumentos cuyas valuaciones ofrecen poco margen frente a un escenario adverso.

El AE38 y el AO29 aparecen entre las alternativas con mayor respaldo, mientras los provinciales de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba también consiguen un lugar destacado. En pesos, los duales largos TXMD9 y TXMJ0 ganan atractivo por su capacidad para pagar según la evolución del CER o la tasa TAMAR. En la vereda opuesta quedan la tasa fija larga y, para una parte del mercado, los Bopreales 2027.

Bonos en verde para septiembre

El AE38 es uno de los bonos que reúne mayor consenso entre las fuentes consultadas. Facimex lo incluye entre sus preferidos dentro de la deuda soberana en dólares, junto con el AL35, mientras Balanz considera que la diferencia de rendimiento entre los títulos bajo legislación argentina y sus equivalentes emitidos bajo ley extranjera continúa siendo demasiado amplia.

Según Balanz, el diferencial por legislación del AE38 llegó a 149 puntos básicos, frente a una estimación de valor razonable cercana a 70 puntos. Esa distancia abre la posibilidad de una compresión y explica por qué la sociedad de bolsa mantiene una recomendación positiva. La firma también propone rotar desde GD30 y GD29 hacia AL30 y AL29, respectivamente, para aprovechar la brecha entre ambas curvas.

Facimex coincide en priorizar los Bonares frente a los Globales, dado que, su escenario base contempla que la relación entre el spread EMBI de Argentina y el correspondiente a la deuda emergente de alto rendimiento converja hacia 1,25 veces, un movimiento que favorecería especialmente al tramo largo. Dentro de una cartera de renta fija en dólares, la firma asignaría 25% a soberanos, 40% a provinciales y 35% a corporativos.

Rocco Abalsamo también ubica en verde al AO28, AO29 y AE38, apoyado en la posibilidad de que el Banco Central fortalezca la compra de reservas durante septiembre y octubre. Un mayor ingreso de divisas por el repunte de los productos agropecuarios y el comienzo de la cosecha fina podría mejorar el frente cambiario y respaldar las valuaciones de la deuda.

"En principio, nosotros estamos positivos en cuanto a los hard dollar 2028, 2029 y 2038", sostuvo Abalsamo. Traducido a instrumentos concretos, la preferencia alcanza al AO28, AO29 y AE38, todos bajo legislación argentina. La apuesta combina el rendimiento de los nuevos Bonar cortos con la oportunidad de compresión que todavía conservaría el AE38.

El AO29 también encabeza las preferencias del estrega de BAVSA, Martín de la Fuente. El título fue colocado en verde debido a la diferencia de rendimiento que mantiene respecto del AO28, una brecha que permitiría extender el vencimiento sin resignar la búsqueda de retorno.

"El AO29 tiene una tasa forward cercana al 12% y un diferencial de 90 puntos básicos respecto del AO28. Para quienes ya tienen AO28, consideramos atractiva la rotación hacia AO29", explicó el estratega de BAVSA.

Las recomendaciones positivas no terminan en la deuda soberana ya que Balanz conserva su preferencia por los bonos provinciales BA37, SFD34 y CO32D, mientras Facimex destaca al CO35 y SFD34. El punto de coincidencia aparece en Santa Fe y Córdoba, provincias que combinan fundamentos fiscales sólidos con rendimientos todavía atractivos frente a la deuda nacional.

Dentro de los instrumentos en pesos, Abalsamo incorpora al verde los duales largos TXMD9 y TXMJ0. Ambos títulos pagan según el mejor resultado entre la variación del CER y la tasa TAMAR, una estructura que permite conservar exposición a tasas reales y, al mismo tiempo, cubrirse frente a una eventual aceleración inflacionaria.

"Lo que nosotros creemos que mejor retorno total tiene son los bonos largos, como por ejemplo el TXMD9 y el TXMJ0, que tienen un margen TAMAR por encima del 9,5%", afirmó. La oportunidad dependerá también del resultado de las próximas licitaciones y de la capacidad del Tesoro para reconstruir la demanda por vencimientos largos.

El amarillo reúne cobertura y mayor cautela

El TMVE8 es uno de los casos más interesantes del semáforo porque las valuaciones generan opiniones diferentes. Facimex lo ubica entre sus mejores alternativas de cobertura, debido a que ajusta por dólar oficial o TAMAR. Esta combinación puede resultar favorable frente a episodios de volatilidad, ya que permite capturar una eventual suba cambiaria o continuar devengando una tasa variable positiva en términos reales.

Rocco Abalsamo y Martín de la Fuente adoptan una posición más moderada y colocan al instrumento en amarillo. De la Fuente reconoce su atractivo, especialmente para inversores dispuestos a tolerar oscilaciones de precios, mientras evita convertirlo en una recomendación general para perfiles conservadores.

"El TMVE8 ofrece un retorno mensual de 2,7% y cobertura cambiaria. Es una alternativa que puede funcionar para un inversor moderado o agresivo", señaló el estratega de BAVSA.

El amarillo también alcanza a los bonos CER de plazo medio y largo, Facimex observa que la suba de las tasas reales generó mejores puntos de entrada en el tramo corto y medio, donde destaca al TZXD6 y TZXM7. Para los vencimientos largos, la sociedad de bolsa reconoce que existen tasas reales elevadas y margen para una compresión, con una protección menos completa que la ofrecida por los duales.

De la Fuente mantiene su preferencia por bonos CER con vencimientos en noviembre y diciembre de 2026, apoyado en una proyección de inflación mensual de entre 1,6% y 1,7%. La cautela aumenta al avanzar hacia 2027, debido a que esos precios podrían sufrir ante un endurecimiento monetario o un aumento de la incertidumbre electoral.

"Los CER de noviembre y diciembre todavía nos gustan, con una inflación esperada entre 1,6% y 1,7%, mientras a partir de ahí preferimos ser más selectivos", planteó.

Abalsamo parte de un escenario cambiario semejante: "Tal vez es de esperar en el tipo de cambio una suba administrada del 2% mensual", estimó. Si el dólar oficial avanzara cerca de ese ritmo y la inflación continuara desacelerándose, las posiciones cortas en pesos conservarían capacidad para generar rendimiento real. La ecuación resulta más exigente en los plazos largos, donde cualquier cambio en las expectativas puede provocar movimientos de precios más pronunciados.

Balanz también coloca en amarillo su estrategia de tasas locales. La firma sostiene que el carry trade perdió atractivo general, pero encuentra valor en TZX27 y TXMJ9. El primero permitiría capturar una eventual compresión de tasas reales en el tramo medio CER, mientras el segundo agrega una opción de cobertura -TAMAR- que la sociedad de bolsa considera barata.

Los bonos que quedaron en rojo

La principal coincidencia negativa aparece en la tasa fija larga -LECAPs y/o BONCAPs-. Abalsamo considera que instrumentos como el T30J7 ya reflejan buena parte del escenario de estabilidad, dado que ofrecen una tasa efectiva mensual cercana al 2,1% o 2,2%, un nivel muy próximo al avance cambiario que proyecta para los próximos meses.

"Nos parece que está dentro de precio y hasta podría estar levemente caro. No hay tantas expectativas para que continúe una compresión -suba de precio-", sostuvo. La mayor duración expone al inversor a una eventual corrección si el mercado vuelve a exigir tasas más altas hacia 2027, por lo que la relación entre retorno esperado y volatilidad resulta menos favorable.

Facimex llega a una conclusión parecida para los Bontam con vencimiento en 2028, como TMF28 y TMG28. La firma observa que quedaron caros respecto de los duales, que ofrecen márgenes similares sobre TAMAR e incorporan una protección adicional por CER o dólar oficial. En esta comparación, el inversor recibiría una cobertura más amplia sin pagar una diferencia significativa de valuación.

De la Fuente incorpora en rojo al BPOD7, debido a que su rendimiento resulta reducido frente al AO27. "El BPOD7 quedó caro y preferimos el AO27, que ofrece una posición defensiva más clara, con menor duración y sin extenderse al período electoral de 2027", explicó.

La mayor divergencia aparece en los soberanos hard dollar largos ya que, el analista los coloca en rojo por el aumento de los rendimientos internacionales y el riesgo de que una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos reduzca el apetito por deuda emergente. Esta postura contrasta con Facimex y Balanz, que todavía encuentran oportunidades en AL35, AE38 y GD41.

La diferencia muestra que el color no depende únicamente del bono, también está determinado por el escenario utilizado. Un descenso del riesgo país y una reapertura del financiamiento internacional beneficiarían a los títulos largos. Un deterioro externo o una nueva ampliación de spreads podría golpear con mayor intensidad a esos mismos instrumentos.

Así quedó el semáforo de la City

Por todo esto, el nuevo mapa de septiembre deja al AE38 y AO29 entre los bonos soberanos con mayor respaldo -color verde-, acompañados por AL29, AL30, AO28 y GD41 según la estrategia de cada sociedad de bolsa. Entre los provinciales sobresalen SFD34, CO32D, CO35 y BA37, mientras los duales TXMD9 y TXMJ0 aparecen como las apuestas más agresivas dentro de la deuda en pesos.

En amarillo quedan TMVE8, los CER medios y largos, los corporativos y determinadas estrategias con futuros de dólar. Son instrumentos que todavía pueden ofrecer rendimiento, pero requieren controlar el precio de entrada, el plazo y el grado de cobertura incorporado.

El rojo concentra la tasa fija larga, los Bontam de 2028 y el BPOD7. Los soberanos hard dollar largos también ingresan en esta categoría para el estratega de BAVSA, pese a conservar recomendaciones positivas de Facimex y Balanz.

De esta forma, septiembre encuentra un mercado sin una apuesta única, donde el mayor consenso está en aprovechar diferencias de valuación concretas y evitar pagar de más por instrumentos que ya descontaron buena parte del escenario favorable.