El nuevo techo de Caputo para el dólar es $1.515 y gestiona el precio con más intervención

Todo parece indicar que el ministro Luis Caputo trazó otro virtual techo para el precio del dólar a corto plazo y ratificó el límite que estaría dispuesto a tolerar por estos días que es de $1.515 en el segmento oficial mayorista. Así lo sugieren las intervenciones que realiza en los mercados de dólar linked y futuros de dólar para evitar que la cotización supere ese nivel, luego de permitir que quebrara el anterior techo de $1.500. El objetivo es administrarlo para que suba en tono moderado. En el mercado esperan que los próximos meses avance en torno a la inflación.

Mucho se habló en los últimos días sobre un supuesto cambio de prioridad de Caputo tras permitir que la cotización superara la línea de $1.500. Pero la desinflación y la paz cambiaria siguen firmes entre las prioridades. Permitir un leve deslizamiento de la moneda era necesario en un contexto de mayor presión sobre las tasas de interés. Además, el virtual techo de $1.500 no iba a ser para siempre. Incluso, había durado demasiado. Ahora, la nueva marca parece estar en $1.515, que tampoco será para siempre.

En algún momento, el virtual techo de $1.515 también se romperá. El tipo de cambio seguirá avanzando en los próximos meses, pero sin sobresaltos ni grandes presiones, de acuerdo con la expectativa de la City.

Para el promedio de los analistas de la City, el tipo de cambio oficial mayorista cerrará el año con nuevas proyecciones cambiarias para fin de año según el REM del BCRA. En el mercado de futuros, los contratos a diciembre se negocian a $1.610. Ambos pronósticos implican un avance de entre 6% y 8%, en línea con la inflación proyectada hasta fin de año.

Por qué se habla de un nuevo techo para el dólar

El nuevo máximo nominal del dólar en el segmento oficial mayorista es de $1.515, que tocó hace días atrás. Fue precisamente en ese precio que aparecieron ventas de dólares que lo hicieron retroceder. De acuerdo con la consultora Outlier, se sospecha que se trató de órdenes de ventas por parte del equipo económico del Gobierno. De este modo, habría marcado un límite a la cotización. Desde entonces, ha estado oscilando por debajo de ese nivel. Al cierre de la semana, quedó en $1.508.

"El Banco Central administra un techo de facto del tipo de cambio, que se corrió al rango de entre $1.500 y $1.515. Las ventas de dólares por cuenta y orden del Ministerio de Economía en el mercado de cambios refuerzan la administración del precio del dólar en ese rango", afirma Oulier.

Otro factor que sugiere que Caputo estableció un nuevo techo virtual en ese nivel son las intervenciones que realiza en los mercados de dólar linked y futuros de dólar cada vez que la cotización de la divisa avanza hasta esa zona. Por ejemplo, el volumen operado en la letra dólar linked más corta, la D30S6, que vence el 30 de septiembre, en la semana corta del 18 al 21 de agosto fue de entre u$s10 M y u$s22 M diarios. Los montos contrastan con los de varias jornadas siguientes:

26 de agosto: u$s583 M

27 de agosto: u$s174 M

28 de agosto: u$s132 M

1 de septiembre: u$s141 M

2 de septiembre: u$s118 M

En los últimos días habría mermado la intervención, a juzgar por los volúmenes operados: entre u$s59 M y u$s49 M al final de la semana. Al parecer, Caputo no necesitó meter mucho la mano el jueves y viernes. Pero queda claro que en ruedas de mayor presión, como el 26 de agosto, día del fixing de la D31G6, entrega toda la cobertura cambiaria que sea necesaria para calmar al mercado y evitar que el precio se escape del virtual techo. Los movimientos demuestran que el ministro no "dejó correr" al dólar, como se dijo en algunos medios. Nada de eso: lo sigue muy de cerca y administra el avance.

Cómo es la estrategia de pequeños escalones del Gobierno

"En las últimas semanas, el Gobierno parece haber recalibrado la estrategia cambiaria-monetaria. Después de defender con uñas y dientes al tipo de cambio por debajo de los $1.500, permitió que el oficial mayorista subiera un escalón y encontrara una nueva zona de estabilidad en torno a los $1.510. El movimiento, junto con la vuelta del 'punto anker' (rollover de vencimientos de deuda inferior al 100%) y un mayor ritmo de compra de reservas del BCRA, sumó liquidez al sistema, dando aire y reduciendo la volatilidad previa de las tasas de interés", afirma GMA.

Sin una regla de depreciación explícita, el bróker de bolsa se pregunta si el movimiento implica mayor flotación o un corrimiento del nivel que el Gobierno está dispuesto a defender. Por ahora, se inclina por la segunda lectura. Observa una dinámica de "pequeños escalones": cuando se produce mucha tensión en las tasas de interés por sostener cierto máximo en el tipo de cambio, el equipo económico permite una depreciación acotada y vuelve a buscar estabilidad un poco más arriba.

"Esta lectura también encuentra respaldo en el tipo de cambio real, que desde marzo se mantuvo relativamente estable. Esto sugiere que, más que defender un número nominal específico, la estrategia podría estar apuntando a preservar una determinada zona real. Bajo esta lógica, los $1.500 no eran un techo permanente, sino el nivel nominal compatible con ese equilibrio en ese momento", agrega.

La incógnita es cuál es la regla implícita hacia adelante, resalta el bróker. Una posibilidad, afirma, es que el Gobierno vuelva a convalidar una depreciación nominal del 2% mensual, como al inicio de la gestión. Otra es que busque acompañar la inflación para mantener estable el tipo de cambio real. Otra es que permita una mayor flexibilidad y deje que el precio suba gradualmente cuando las condiciones lo requieran. Por ahora, sostiene, la evidencia parece más consistente con una "administración por escalones" que con una flotación plena.

"La 'escalerita' cambiaria parece formar parte de una recalibración más amplia: tolerar un tipo de cambio algo más alto y mayor liquidez de pesos en el mercado para descomprimir las tasas de interés, pero sin abandonar las principales anclas del programa económico. Y ahí aparece la pregunta que empieza a dominar la discusión hacia adelante: cuánto margen tiene el Gobierno para darle aire a una actividad económica que perdió impulso sin resignar los equilibrios que construyó hasta acá. Especialmente, a medida que se acerca el calendario electoral", afirma.