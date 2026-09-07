Caputo reforzó el poder de fuego del BCRA por u$s2.000 millones para contener al dólar

El Banco Central canejó una letra en pesos por instrumentos vinculados al dólar, con los que puede intervenir en el mercado sin vender reservas

La operación, formalizada por Luis Caputo, busca contener el tipo de cambio frente a eventuales presiones.

El Banco Central entregará una Lecap y recibirá Lelink para reforzar su capacidad de intervención cambiaria en el mercado.

El Ministerio de Economía aprobó un canje de deuda de hasta u$s2.000 millones para el BCRA, dándole títulos dólar linked.

El Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo aprobó un canje de deuda con el Banco Central (BCRA) que refuerza la capacidad de intervención cambiaria de la autoridad monetaria. La operación alcanza hasta u$s2.000 millones y le permite al Central ganar títulos vinculados al dólar para operar en el mercado. Así, podría contener una eventual suba del dólar sin necesidad de vender reservas.

El BCRA entregará una letra en pesos (Lecap) y recibirá a cambio instrumentos dólar linked. El objetivo es darle más herramientas al Central para contener el tipo de cambio en momentos de presión cambiaria, tal como hace cuando interviene en el mercado de futuros.

La medida fue formalizada este lunes mediante la Resolución Conjunta 53/2026. La publicación en el Boletín Oficial incluyó el detalle técnico de la operación y los títulos involucrados.

Para concretar el canje, el Tesoro dispuso ampliar dos Letras vinculadas al dólar estadounidense (Lelink). Ambos instrumentos tienen vencimientos en septiembre y octubre de este año.

Qué títulos intercambian el Tesoro y el BCRA

El Banco Central entregará tenencias de la Lecap S30O6, una Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos. Este título vence el 30 de octubre de 2026.

A cambio, recibirá dos Lelink: la D30S6 y la D30O6. La primera puede alcanzar hasta u$s800 millones de valor nominal y vence el 30 de septiembre. La segunda llega hasta u$s1.200 millones y vence el 30 de octubre.

Sumados, los títulos dólar linked involucrados en la conversión alcanzan los u$s2.000 millones. Se trata de los instrumentos que el BCRA utiliza para intervenir cuando hay presión sobre el tipo de cambio.

El Central opera con estos títulos en el mercado de valores, comprando o vendiendo según necesite contener o liberar presión cambiaria. Es una herramienta complementaria a su intervención en futuros.

Cómo funciona técnicamente el canje de deuda

La resolución establece que la fecha de realización es el 4 de septiembre y la de liquidación el 7 de septiembre. Ambas operaciones quedaron formalizadas este lunes.

Para determinar cuánto de cada título se intercambia, se tomarán los precios de mercado en pesos. Economía estableció que se considerarán las cotizaciones que figuraban inmediatamente antes de las 13.30 del 4 de septiembre en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), bajo la modalidad de liquidación a 24 horas.

A partir de esos valores se calculará la cantidad de valor nominal de la Lecap S30O6 que el Banco Central deberá transferir. El cálculo se hace por cada una de las Lelink recibidas.

La normativa establece fórmulas específicas para calcular las relaciones de conversión. Los resultados serán redondeados al entero más cercano que resulte múltiplo de la denominación mínima de la Lecap.

Qué características tienen las Lelink que recibe el BCRA

La primera es la Lelink D30S6. Se trata de una Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento el 30 de septiembre de 2026.

Economía autorizó ampliar su emisión hasta un máximo de u$s800 millones. Pero el monto definitivo dependerá de lo que efectivamente se canjee.

La segunda es la Lelink D30O6. También está vinculada al dólar y no paga cupones. Vence el 30 de octubre de 2026 y puede ampliarse hasta u$s1.200 millones.

Ambas ampliaciones se realizarán únicamente por el monto necesario para concretar la conversión con el BCRA. Los u$s2.000 millones constituyen un límite máximo, no necesariamente el monto final intercambiado.

Qué cambia en la práctica para el Banco Central

La operación implica un cambio en la composición de las tenencias de deuda del Banco Central: entrega un instrumento capitalizable denominado en pesos y recibe letras cuyo valor está atado a la evolución del dólar estadounidense.

Además, modifica parcialmente el calendario de vencimientos. La Lecap que entrega el Central vence íntegramente el 30 de octubre.

En cambio, hasta u$s800 millones de los instrumentos que recibirá tendrán vencimiento un mes antes, el 30 de septiembre. Los restantes hasta u$s1.200 millones vencerán el 30 de octubre.

La resolución se encuadra en la normativa que permite realizar suscripciones y conversiones de instrumentos de deuda pública. Pueden usarse otros títulos públicos, independientemente de su moneda de pago, con precios determinados a partir de valores de mercado.

La medida también aclara que las ampliaciones de las Lelink se encuentran dentro de los límites establecidos. El Presupuesto 2026 ya contemplaba estas emisiones de Letras del Tesoro destinadas al programa financiero.