Relevamiento de precios de alarmas en Argentina. El abono mensual promedio parte desde 45.400 pesos mas IVA y la instalacion llega a 350.000 pesos

En un contexto donde la seguridad se transformó en una prioridad ineludible y el gasto del hogar se analiza al milímetro, el mercado de las alarmas residenciales atraviesa su propia reconversión, ya que de los viejos sistemas cableados que dependían de la línea telefónica fija y una sirena estridente que solo molestaba a los vecinos, pasamos a ecosistemas de autoprotección inteligente, inteligencia artificial perimetral, verificación por video HD y redes de comunicación dual M2M.

Para el usuario argentino —ya sea el dueño de una casa en el Gran Buenos Aires o el inquilino de un dos ambientes en CABA—, la oferta actual se divide en un dilema fundamental: contratar un abono mensual con una central de monitoreo profesional o invertir en un sistema autoinstalable y autogestionado mediante el celular.

Casas vs. Departamentos: dos arquitecturas de riesgo diferentes

Proteger una vivienda no es una cuestión de metros cuadrados, sino de superficie de vulnerabilidad. La elección del equipo depende directamente de las características del inmueble:

Departamentos (foco en accesos y alturas): En un piso intermedio, el 90% de las intrusiones se producen por la puerta principal. El sistema ideal se compone de una central compacta, detectores magnéticos de apertura y vibración en puerta de entrada y balcón, junto con un detector de movimiento en el hall distribuidor.

(foco en accesos y alturas): En un piso intermedio, El sistema ideal se compone de una central compacta, detectores magnéticos de apertura y vibración en puerta de entrada y balcón, junto con un detector de movimiento en el hall distribuidor. Riesgo en planta baja o primer piso : Requiere reforzar los ventanales con sensores de rotura de cristal y fotodetectores para evitar la modalidad de "escaladores".

: Requiere y fotodetectores para evitar la modalidad de "escaladores". Casas y PHs (foco en el perímetro y disuasión exterior): Aquí el objetivo no es detectar al intruso cuando ya está adentro del living, sino antes de que cruce la línea edilicia. Requiere barreras infrarrojas perimetrales, sensores de exterior inmunes a mascotas, cercos eléctricos monitoreados y sirenas de alto impacto sonoro.

El mapa de las empresas: jugadores, tecnología y costos

En la Argentina convivieron históricamente las grandes multinacionales de la seguridad privada con empresas locales y tecnológicas emergentes. A nivel de costos, el mercado se divide entre el desembolso inicial de equipamiento/instalación y el abono mensual de monitoreo.

De acuerdo con los datos de la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina (CEMARA) y relevamientos de mercado del sector, el costo de instalación / equipamiento en comodato oscila entre los $50.000 y $350.000 ARS (en muchos casos bonificado parcialmente bajo contratos de permanencia de 12 a 36 meses), en tanto que el abono mensual promedio de monitoreo se ubica entre los $45.400 y $90.000 ARS + IVA (según el nivel de cobertura, inclusión de videovigilancia e intervención directa de patrullas).

Entre las principales compañías del mercado local se pueden mencionar las siguientes:

Verisure: apuesta por su ecosistema propietario PreSense y fotodetectores. Su diferencial es la verificación por imagen y su dispositivo ZeroVision, que genera una cortina de humo denso e inofensivo en segundos para cegar al intruso mientras acude la policía. Su modelo comercial se basa en equipos en comodato con un abono mensual elevado que se sitúa en la franja superior del mercado (partiendo de una base publicada en torno a los $69.999 + IVA).

apuesta por su Su diferencial es la verificación por imagen y su dispositivo ZeroVision, que genera una cortina de humo denso e inofensivo en segundos para cegar al intruso mientras acude la policía. Su modelo comercial se basa en equipos en comodato con un abono mensual elevado que se sitúa en la franja superior del mercado (partiendo de una base publicada en torno a los $69.999 + IVA). ADT / Tyco: La firma más tradicional del mercado internacional. Ofrece el servicio ADT Smart Security, que integra la alarma monitoreada con domótica (control de luces y cerraduras desde la app). El modelo comercial se basa en contratos de permanencia con abonos mensuales de rango medio-alto. Destaca por su infraestructura de respuesta y su red de patrullas propias en áreas de alta densidad.

La firma más tradicional del mercado internacional. Ofrece el que integra la alarma monitoreada con domótica (control de luces y cerraduras desde la app). El modelo comercial se basa en contratos de permanencia con abonos mensuales de rango medio-alto. Destaca por su infraestructura de respuesta y su red de patrullas propias en áreas de alta densidad. Prosegur Alertas: se destaca por sus soluciones integradas de videovigilancia (Prosegur Eye), combinando inteligencia artificial en cámaras para la verificación en tiempo real antes de enviar fuerzas públicas o de acuda. Se contrata a través de abonos corporativos y residenciales competitivos, ofreciendo habitualmente bonificaciones en el costo de alta para contratos a largo plazo.

se destaca por sus soluciones integradas de videovigilancia combinando inteligencia artificial en cámaras para la verificación en tiempo real antes de enviar fuerzas públicas o de acuda. Se contrata a través de abonos corporativos y residenciales competitivos, ofreciendo habitualmente bonificaciones en el costo de alta para contratos a largo plazo. 099 Monitoreo y pymes regionales de CEMARA: utilizan centrales multipropósito (Garnet, DSC, Intelbras) comunicadas por placas 4G e IP. Suelen ofrecer abonos iniciales más accesibles (arrancando en torno a los $45.400 + IVA) con contratos de permanencia flexibles.

La alternativa sin abono: alarms DIY y automonitoreo

La proliferación de tecnologías IoT (Internet de las Cosas) dio lugar a una sólida categoría: los kits autoinstalables sin costo mensual. Para aquellos usuarios que no desean atarse a un abono o que residen en departamentos alquilados donde no pueden realizar cableados ni contratos a largo plazo, la compra de un kit propio es la opción predilecta.

A manera de ejemplo se pueden enumerar la alarma Inalámbrica Garnet KIT PC-1000G-2PW, diseñada para quienes buscan máxima confiabilidad en automonitoreo gracias a su comunicación dual (Wi-Fi + 4G) y sensores inmunes a mascotas o Hikvision Kit de Alarma Ax Pro Red, para propiedades medianas y grandes. Este ecosistema destaca por su capacidad de expansión hasta 64 zonas y su integración nativa con cámaras de videovigilancia. A los anteriores se suma el Kit Sistema Integral de Alarma Domiciliaria Smart Wifi Tbcin, que es una solución de entrada altamente económica y Plug & Play, ideal para departamentos pequeños que requieren protección básica sin contratos ni cuotas.

Comparativa de modelos: monitoreado vs. automonitoreo

En el caso de las alarmas monitoreadas, tienen respuesta ante un salto 24/7, con operadores que verifican e informan a la policía. Tieneh costo a largo plazo alto, pero cuentan con continuidad operativa alta, incluyendo baterías de respaldo y canal 4G supervisado por la central. La instalación y modificaciones en la misma requieren respaldo técnico de la empresa. En algunos casos, se obtienen descuentos en las pólizas de seguro.

Por su parte las alarmas autosustentables no tienen abono, la responsabilidad de usuario se basa en la notificación push o SMS al celular. El costo es bajo, pues es único al momento de la compra de los equipos y la continuidad operativa es variable, dependiendo de la conexión Wi-Fi y la batería del modem. En cuanto a la instalación se desinstala y traslada en caso de mudanzas.

Ventajas y desventajas: ¿cuál elegir?

Si se elige una empresa con monitoreo:

Ventajas: Tranquilidad total ante ausencia por viajes prolongados, intervención de la policía mediante verificación profesional, mantenimiento preventivo de baterías a cargo de la empresa y protección contra sabotajes.

Tranquilidad total ante ausencia por viajes prolongados, intervención de la policía mediante verificación profesional, mantenimiento preventivo de baterías a cargo de la empresa y protección contra sabotajes. Desventajas: Cuota mensual sujeta a reajustes por inflación, contratos de permanencia con penalidades y la posibilidad de falsas alarmas que generen cobros por desplazamiento de acuda.

Si se elige un sistema propio autogestionado:

Ventajas : Control total desde la app del teléfono, costo recurrente cero, escalabilidad a tu ritmo sumando sensores y portabilidad ideal para inquilinos.

: Control total desde la app del teléfono, costo recurrente cero, escalabilidad a tu ritmo sumando sensores y portabilidad ideal para inquilinos. Desventajas: Si no tenés señal en el celular, estás en una reunión o durmiendo, nadie responderá a la alerta de intrusión. Dependencia de la infraestructura de internet del hogar.

En definitiva, según los conocedores del tema, para departamentos en pisos medios/altos, un kit de automonitoreo de calidad (con canal 4G de respaldo o batería propia) ofrece una relación costo-beneficio óptima sin necesidad de comprometer un presupuesto mensual elevado.

Por el contrario, para casas con jardín, PHs con accesos por azotea o plantas bajas, el nivel de exposición exige la velocidad de respuesta, el soporte perimetral y la verificación profesional que solo una central de monitoreo 24/7 puede garantizar.