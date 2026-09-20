Sociedad de bolsa IEB revela su estrategia para invertir $1 millón en 13 acciones

YPF y Pampa Energía se quedan con los lugares más importantes de la cartera que presentó IEB. Entre ambas reúnen el 30% del portafolio

Con el último cuatrimestre del año en marcha, el nuevo portafolio del millón con acciones propone un ejercicio práctico para quienes buscan invertir en la Bolsa argentina, al mostrar cómo distribuir $1 millón entre las empresas que la sociedad de bolsa, IEB, elige para esta primera etapa de septiembre.

De acuerdo con el broker de la City, YPF y Pampa Energía se quedan con los lugares más importantes de la cartera que IEB presenta para septiembre. Entre ambas reúnen el 30% del portafolio, dentro de una selección de 13 empresas que combina petróleo y gas, empresas reguladas, bancos y una participación menor en negocios inmobiliarios y materiales para la construcción.

La propuesta llega después de semanas de fuertes diferencias entre sectores, con los bancos entre los más castigados y las compañías inmobiliarias mostrando mayor resistencia. En su informe Argentina Weekly, IEB sostiene una estrategia defensiva para las acciones argentinas, ante un escenario en el que las expectativas políticas locales y las condiciones financieras internacionales pueden seguir moviendo los precios.

Para un inversor con $1 millón, replicar esas ponderaciones supone destinar $150.000 a YPF y otros $150.000 a Pampa. El resto se distribuye entre posiciones de $30.000 a $100.000, con pesos diferentes según la empresa y una concentración importante en actividades vinculadas con la energía.

Por qué IEB sostiene una estrategia defensiva

"Optamos por mantener una estrategia defensiva en nuestra cartera de acciones argentinas, de manera de reducir la volatilidad del portafolio", explican desde IEB. La definición apunta a moderar las oscilaciones de una inversión que conserva exposición al riesgo argentino y puede registrar pérdidas ante una caída del mercado.

El diagnóstico parte de un comportamiento desparejo de las acciones ya que, según el informe, la corrección del índice local durante la semana estuvo explicada principalmente por el retroceso del sector bancario, mientras las empresas de petróleo y gas encontraron apoyo en un precio elevado del Brent, asociado a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El gráfico sectorial del permite dimensionar esas diferencias debido a que desde comienzos de agosto hasta el corte del informe, con valores ajustados por el dólar contado con liquidación, los bancos acumularon una caída cercana al 13,9%, frente a una baja de aproximadamente 7,8% del S&P Merval. El sector inmobiliario avanzó alrededor de 2,3% y petróleo y gas quedó prácticamente estable, con una mejora de 0,3%.

Hacia adelante, el equipo considera que los factores propios del mercado argentino siguen predominando en las valuaciones. A esa dinámica se agrega el riesgo de una política monetaria internacional más restrictiva, capaz de aumentar la volatilidad de los activos locales por su sensibilidad a los cambios en el contexto externo.

Cómo distribuir $1 millón en la cartera de IEB

El bloque de petróleo y gas representa 46%, las empresas reguladas reúnen 25%, los bancos concentran 20%, el sector inmobiliario participa con 6% y materiales completa el 3% restante. Sobre un capital de $1 millón, el reparto por empresa queda de la siguiente manera:

Estrategia del millón de pesos de IEB

Los importes son orientativos y están calculados antes de comisiones y gastos . Al llevar la cartera a una cuenta de inversión, la cantidad de títulos dependerá de sus cotizaciones y de la compra de unidades enteras, por lo que pueden quedar pequeñas diferencias frente al reparto teórico.

Por ejemplo, con una cotización hipotética de $48.000 por acción de YPF, los $150.000 asignados permitirían comprar tres acciones por $144.000, dejando $6.000 antes de descontar comisiones y gastos. Una cuarta acción llevaría el desembolso a $192.000, por encima del presupuesto destinado a esa empresa.

YPF y Pampa encabezan la fuerte apuesta por la energía

El peso de YPF y Pampa convierte a ambas empresas en las principales determinantes del resultado de la cartera. Cada una tiene una participación equivalente a cinco veces la de Loma Negra, la posición más pequeña, por lo que una misma variación porcentual de sus acciones produce efectos muy distintos sobre el capital total.

Vista y Transportadora de Gas del Sur completan el bloque que IEB clasifica como petróleo y gas, con $460.000 por cada millón invertido. El agrupamiento reúne negocios diferentes dentro de la cadena energética y refleja la clasificación utilizada por el bróker, que incluye allí tanto a Pampa como a TGS.

A ese monto se agregan los $250.000 asignados a reguladas, donde Metrogas tiene el mayor peso, seguida por Edenor, Transportadora de Gas del Norte y Ecogas. Sumados ambos bloques, $710.000 quedan vinculados con actividades energéticas, una concentración que conviene tener presente al evaluar cuánto diversifica la selección de 13 compañías.

Banco Macro y Loma Negra

La cautela de IEB convive con una presencia bancaria equivalente a una quinta parte del portafolio. Banco Macro recibe $100.000, mientras BBVA Argentina y Grupo Supervielle se reparten otros $100.000 en partes iguales, de manera que Macro representa la mitad de la inversión destinada al sector financiero.

El retroceso de los bancos durante el período analizado ayuda a entender la importancia de esa ponderación. Con 20% del capital asignado, una recuperación del sector tendría incidencia en el resultado conjunto, del mismo modo que una nueva baja podría afectar el desempeño de la cartera.

Por su parte, Loma Negra incorpora exposición al negocio de materiales para la construcción mediante una participación del 3%. Traducido al portafolio del millón, son $30.000, el monto más acotado de la propuesta y una contribución bastante limitada al comportamiento de la inversión total.

Qué encuentra IEB en IRSA para reservarle un lugar

IRSA concentra toda la participación inmobiliaria de la cartera, con 6% del total. El informe destaca que este sector mostró la mayor resistencia durante agosto y recuerda su comportamiento frente a episodios de incertidumbre política, un antecedente que el equipo utiliza para analizar sus perspectivas.

Al evaluar el negocio de centros comerciales, IEB ubica la ocupación alrededor de 97,8% y destaca el aumento de la superficie alquilable. Parte de los alquileres depende de las ventas de los locatarios, que, según el documento, retrocedían aproximadamente 10% en el acumulado de nueve meses, lo que condicionaba los ingresos del segmento.

La compensación llegó desde otras fuentes, entre ellas estacionamientos y publicidad. De acuerdo con el análisis, esos aportes permitieron que el EBITDA del segmento, una medida del resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, creciera 2% interanual durante los nueve meses considerados.

En oficinas y hotelería, el bróker identifica una expansión de alquileres y tarifas en dólares con ocupación estable. Para oficinas, señala un nivel cercano a 97%, que alcanza el 100% en las categorías A y A+, mientras que en hoteles se mantiene alrededor de 70%.

"A futuro, vemos mayores avances en los proyectos de Ramblas del Plata y el Polo Dot", sostienen desde IEB, y agregan que esos desarrollos ya generan ingresos mediante contratos de permuta. Esa expectativa complementa el seguimiento de los negocios que actualmente aportan resultados a la compañía.

El último tramo del año

Por todo esto, encaramos el último cuatrimestre con fuertes diferencias entre sectores y un mercado sensible a las expectativas económicas y políticas, por lo que necesitamos mirar tanto las empresas elegidas como el peso que les damos.

Al llevar la cartera de IEB al portafolio del millón, vemos que el 71% del capital queda vinculado con actividades energéticas, una concentración decisiva para su resultado.

Si tomamos esta selección como referencia, debemos evaluar esa exposición junto con nuestro horizonte de inversión, teniendo presente que la búsqueda de una menor volatilidad también requiere estar preparados para atravesar caídas propias del mercado argentino.