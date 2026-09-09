Banco Nación y MODO lanzan nuevas promociones para la segunda semana de septiembre

El Banco Nación actualizó sus promociones y ofrece reintegros, descuentos y hasta 24 cuotas sin interés. Qué beneficios están vigentes y cómo acceder

El Banco Nación renovó sus beneficios para septiembre con descuentos, reintegros y planes de financiación en distintos rubros. Las promociones incluyen compras en supermercados, indumentaria y productos de tecnología, con propuestas que permiten acceder a hasta 24 cuotas sin interés y reintegros que, en algunos casos, llegan a $30.000 por compra.

Una de las claves para acceder a buena parte de estos beneficios es utilizar la aplicación BNA+ y, según la promoción, pagar mediante MODO con las tarjetas emitidas por el Banco Nación. Por eso, antes de hacer una compra conviene revisar las condiciones de cada campaña, ya que cambian según el comercio, el día y el medio de pago elegido.

Banco Nación ofrece 24 cuotas sin interés en electro y tecnología

Una de las promociones más importantes de esta semana está vinculada con las compras de electrodomésticos y tecnología. El Banco Nación lanzó una campaña especial de 24 cuotas sin interés en Tienda BNA+, vigente del 7 al 11 de septiembre.

El beneficio alcanza a productos seleccionados de categorías como heladeras, lavarropas, lavavajillas, aires acondicionados, estufas, Smart TV, notebooks, celulares, tablets y productos de gaming, entre otros.

Jueves de Shopping: 20% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés

Otra de las promociones vigentes durante septiembre es Jueves de Shopping, Pagá con BNA. La campaña alcanza a más de 90 shoppings de todo el país y permite obtener un 20% de descuento en indumentaria.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $30.000 por compra y permite financiar las compras en hasta 9 cuotas sin interés, utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación a través de BNA+.

La promoción se realiza todos los jueves hasta fines de septiembre en los comercios y centros comerciales adheridos. Para aprovechar el beneficio, es importante consultar previamente qué locales participan de la campaña.

Supermercados: qué descuento sigue vigente con Banco Nación

Entre las promociones que continúan activas en septiembre se encuentra el beneficio para comprar en Día. El Banco Nación ofrece un 20% de descuento los viernes y sábados, con un tope de reintegro de $20.000 por cliente durante el mes.

Para acceder, el pago debe realizarse exclusivamente mediante MODO desde BNA+, utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. En supermercados mayoristas, las promociones son:

ChangoMas (lunes): 20% de ahorro en compras desde $75.000, con un límite de devolución de $25.000

Supermercado El Nene (lunes): 25% de rebaja con un tope mensual de $20.000 por usuario

Coto (martes): 20% de descuento abonando con QR, sin límite de reintegro

Cooperativa Obrera: 20% de beneficio con un tope mensual de $15.000

ChangoMas (miércoles de julio): 35% de bonificación con un máximo semanal de $15.000 por usuario

Mayorista Nini (jueves): 20% de descuento sin monto mínimo de consumo y tope de reintegro de $20.000

Supermercados Día (viernes y sábados): 20% de ahorro a partir de $35.000 de compra, con un límite mensual de $20.000 por usuario

Disco y Vea (viernes, sábados y domingos): 20% de rebaja para compras desde $100.000, con un tope mensual de $25.000 por banco

ChangoMás online (domingos de septiembre): 20% de descuento en pedidos desde $30.000, con un límite de devolución de $20.000 al mes

Asimismo, los jubilados que cobren sus haberes a través del banco pueden acceder a un 5% de reintegro en Carrefour, disco, Vea, Chango Más y Coto. EL mismo requiem abonar con BNA+ MODO y son $5.000 semanales, con un tope de $20.000 por mes, de lunes a viernes.

Descuentos en viajes, entretenimiento y gourmet con Banco Nación

A su vez, el banco ofrece 3 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas. En paralelo, ofrece 9 cuotas sin interés en Despegar, como también 3, 6 o 12 cuotas en alquiler de autos, hoteles, agencias de viaje, pasajes nacionales y sombras.

En cuanto a la categoría gourmet, se puede obtener un 20% de descuento, con un tope de $10.000 por compra y con un máximo de 3 transacciones por mes en Bonafide, Atalaya, Antares, DelTurista, Churros El topo, Guapaletas, entre otros.

El listado completo de descuentos de Banco Nación

En el rubro veterinarias, los usuarios pueden obtener un 10% de ahorro y hasta 3 cuotas sin recargo los días lunes en locales adheridos. Para la carga de combustible, los viernes contás con un 20% de devolución en estaciones YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf (con un tope mensual de $10.000), sumado a un 5% de beneficio adicional si cargás en Shell, que tiene un límite de reintegro de $3.000 al mes.

En indumentaria se puede financiar las compras en 3 y 6 cuotas sin interés en marcas como Macowens, Open Sports y Desiderata, entre otras. En el caso de las librerías, los sábados hay un 10% de reembolso y 3 cuotas sin interés en Cúspide, El Ateneo y Yenny, con un máximo de $10.000 por operación.

Por su parte, las ópticas adheridas ofrecen los días jueves un 10% de rebaja sin límite de reintegro junto con 3 cuotas sin interés. Para los más chicos, los sábados hay opciones de 3 y 6 cuotas sin interés en jugueterías como El Mundo del Juguete y Hobby Toys.

En el sector de electrodomésticos se puede acceder hasta 20 cuotas sin interés en Frávega, On City, LG, Coppel, Tienda Newsan, Megatone, Naldo y Motorola, 12 cuotas sin interés en JBL y en la tienda oficial de Samsung, como tambien 6 cuotas sin interés para las compras en Arredo.

Finalmente, en neumáticos existen opciones de financiamiento de 3, 6 y 12 cuotas sin interés en la marca Pirelli (disponible en Neumen en La Plata), 12 cuotas sin interés en Bridgestone a través de Neumáticos Olmos, y 3 cuotas sin interés en locales Rosmi. Por último, es importante tener presente que los descuentos pueden variar según el comercio, día y método de pago.