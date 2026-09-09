Banco Nación baja las tasas de sus préstamos: cuánto se paga por $10 millones

El Banco Nación redujo hasta 10 puntos las tasas de sus préstamos personales para clientes que cobran allí. Cuánto baja la cuota

El Banco Nación redujo entre 6 y 10 puntos porcentuales las tasas de sus préstamos personales para clientes que cobran sus haberes o beneficios previsionales en la entidad. El cambio permite acceder a una cuota inicial más baja y también reduce el ingreso mínimo requerido para solicitar el financiamiento.

Según la entidad, para un crédito de $10 millones a 72 meses, la cuota inicial para un cliente que cobra sus haberes en el BNA baja de $582.839 a $518.328. Esto equivale a $64.511 menos por mes, una reducción del 11,1%.

De esta forma también se modifica uno de los requisitos económicos de acceso. Para ese mismo préstamo, el ingreso mínimo requerido pasa de $1.665.252 a $1.480.938, una diferencia de $184.314.

De esta forma, el recorte de tasas no solamente disminuye el valor de la cuota, sino que también permite que personas con menores ingresos acreditados puedan quedar dentro del rango de calificación de la línea.

Quiénes pueden acceder a las nuevas tasas del Banco Nación

El beneficio no alcanza a todos los solicitantes de préstamos personales del banco. La reducción está dirigida a quienes perciben sus haberes o beneficios previsionales en el Banco Nación, que acceden a condiciones preferenciales frente a otros perfiles de clientes.

El BNA viene utilizando las cuentas sueldo y previsionales como uno de los principales canales para ofrecer condiciones diferenciadas en sus líneas de financiamiento.

La entidad ya contaba con una cartera amplia de préstamos personales destinados a quienes cobran sus ingresos en el banco. Según la entidad financiera, durante 2025 colocó $3,27 billones en préstamos personales, mientras que el 89% de las solicitudes se recibió a través de BNA+ Personas y el 76% del monto total del capital otorgado se canalizó mediante esa billetera.

Cuánto baja la cuota de un préstamo de $10 millones

El caso difundido por el BNA permite hacer una comparación directa. Antes de la modificación, un cliente que cobraba sus haberes en el banco necesitaba afrontar una cuota inicial de $582.839 por un préstamo de $10 millones a 72 meses.

Con la nueva tasa, ese mismo financiamiento parte de $518.328. La diferencia es de $64.511 mensuales al inicio del préstamo. En términos porcentuales, representa una caída del 11,1% respecto de la cuota anterior.

El dato es especialmente relevante porque la reducción de la cuota también modifica la relación entre ingresos y financiamiento. En el ejemplo oficial, el ingreso mínimo necesario para solicitar el préstamo cae de $1.665.252 a $1.480.938.

La diferencia llega así a $184.314 de ingresos mensuales, lo que amplía el universo de personas que pueden cumplir con el requisito de capacidad de pago establecido para la operación.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que se trata de una cuota inicial y de un ejemplo publicado por el banco. El monto efectivo de la cuota, el costo financiero y las condiciones finales dependen de la línea elegida, el perfil del solicitante y la evaluación crediticia correspondiente.

El cambio llega mientras crece la mora de los hogares

La decisión del Banco Nación se da en un contexto en el que las familias enfrentan mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Según estimaciones de la consultora 1816, elaboradas a partir de datos de la Central de Deudores del BCRA, la morosidad de los hogares volvió a subir en julio.Los atrasos de más de 90 días pasaron del 12,77% en junio al 12,94% en julio. La mora total del sector privado no financiero también aumentó, del 7,63% al 7,73%.El problema también se ve reflejado en el volumen de refinanciaciones. De acuerdo con el mismo relevamiento, las familias ya reestructuraron deudas por $2,6 billones, un nivel récord, equivalente al 3,7% del crédito total otorgado a los hogares.Si bien la situación no implica que todo ese monto corresponda a personas en mora grave, muestra el peso creciente de las operaciones de reestructuración dentro del financiamiento de las familias.

El "kit de soluciones" que ofrece Banco Nación para las deudas

La baja de tasas de los préstamos personales se agrega a un conjunto de herramientas que el Banco Nación lanzó durante el año para que sus clientes puedan reordenar obligaciones financieras.

A fines de mayo, el banco presentó un "kit de soluciones" que incluye alternativas para consolidar deudas, refinanciar saldos de tarjetas y reorganizar préstamos. A fines de julio, la entidad informó que ya había concretado más de 62.000 refinanciaciones por más de $310.000 millones.

Una de las opciones es la consolidación de deudas, destinada a personas que perciben sus haberes en el BNA. Permite reunir obligaciones financieras contraídas tanto en el propio banco como en otras entidades en un único préstamo, con tasa fija, un plazo de hasta 72 meses, una TNA del 65% y un monto máximo de $100 millones.

Otra alternativa está dirigida a clientes que tienen saldos de tarjetas de crédito con hasta 90 días de atraso. En este caso, el banco permite reestructurar saldos de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35%.

Dentro del plan se contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el siguiente resumen y una adecuación temporal en los límites de compras. En paralelo, para atrasos superiores a 90 días existen otras alternativas que pueden extender el plazo hasta 96 meses, aunque están sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes.

El Banco Nación suma un plan de refinanciación que abarca a todo el ecosistema financiero

El banco también incorporó una herramienta diferente para clientes que ya tienen cuotas vencidas e impagas tanto con el propio BNA como con otras instituciones financieras y se encuentran en determinadas categorías de la Central de Deudores.

Se trata de un préstamo personal de unificación de deudas, expresado en UVA, que permite reunir obligaciones en una sola cuota. La línea puede alcanzar hasta $100 millones, tiene un plazo máximo de 120 meses y admite una cobertura CER-CVS, mediante la cual el cliente puede optar por que la cuota quede ajustada por la evolución de los salarios bajo las condiciones previstas.

Para esta modalidad, el banco estableció una relación cuota-ingreso de hasta 25% de los ingresos netos. El dinero no se entrega directamente al cliente, sino que se usa para cancelar las deudas incluidas en la consolidación.

En las condiciones difundidas por el BNA, la tasa es de UVA + 12% TNA para deudas en situación regular y de UVA + 14% TNA para deudas en situación irregular, con la posibilidad de sumar la cobertura CER-CVS mediante una prima adicional de 1 punto porcentual anual.

De esta forma, el banco actua sobre dos frentes. Por un lado, busca captar clientes con una tasa de interés más atractiva. Por otro lado, obtiene beneficios de la refinanciación de pagos tanto con deudas propias como las asumidas por sus clientes con terceros, brindando una solución integral.