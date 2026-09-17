Allaria pone el foco en cinco obligaciones negociables del sector energético y detalla sus tasas en dólares, vencimientos y modalidades de pago

Las obligaciones negociables (ONs) ofrecen distintas alternativas para quienes buscan cobrar intereses en dólares, con diferencias que van más allá del nombre de la empresa. El precio de compra, el vencimiento y las condiciones de cada emisión pueden cambiar considerablemente el resultado de una inversión, incluso cuando se comparan dos bonos del mismo emisor. Con septiembre en marcha, Allaria actualizó sus recomendaciones de deuda corporativa argentina y destacó cinco títulos.

La selección reúne instrumentos de YPF, Tecpetrol y Vista, todos vinculados con la actividad petrolera y gasífera. Las tasas informadas van desde 5,30% hasta 7,09% anual en dólares, con vencimientos entre enero de 2028 y noviembre de 2030. Dentro de ese conjunto conviven emisiones bajo legislación argentina y de Nueva York, además de diferencias en la modalidad de pago.

Cuáles son las cinco obligaciones negociables elegidas

Allaria divide sus recomendaciones según la legislación de los títulos. Dentro del grupo regido por ley de Nueva York incluye una emisión de Tecpetrol y otra de YPF, mientras que entre las alternativas bajo ley argentina aparecen dos bonos de Vista y uno adicional de Tecpetrol.

Los datos de la sección de recomendaciones del informe son los siguientes:

Tecpetrol TTCDO, con vencimiento en noviembre de 2030, rendimiento de 6,99% anual y paridad de 102,1%, bajo ley de Nueva York.

con vencimiento en noviembre de 2030, rendimiento de y paridad de bajo ley de YPF YMC1O, con vencimiento en junio de 2029, rendimiento de 7,09% anual y paridad de 103,4%, también bajo ley de Nueva York.

con vencimiento en junio de 2029, rendimiento de y paridad de también bajo ley de Vista VSCYO, con vencimiento en enero de 2028, rendimiento de 6,65% anual y paridad de 96,4%, bajo ley argentina y con pago en dólar cable.

con vencimiento en enero de 2028, rendimiento de y paridad de bajo y con pago en Vista VSCZO, con vencimiento en julio de 2029, rendimiento de 5,30% anual y paridad de 99,4%, bajo ley argentina y con pago en dólar MEP.

con vencimiento en julio de 2029, rendimiento de y paridad de bajo y con pago en Tecpetrol TTCEO, con vencimiento en mayo de 2029, rendimiento de 5,59% anual y paridad de 100%, bajo ley argentina y con pago en dólar MEP.

Estos rendimientos corresponden a las referencias utilizadas por Allaria al elaborar sus recomendaciones. La tasa "real" que obtiene cada inversor depende del precio efectivo de compra, además de las comisiones y los gastos, por lo que puede diferir de los porcentajes publicados.

La paridad, por su parte, permite identificar si el bono cotiza por encima o por debajo de su valor técnico. En esta selección, VSCYO presenta el mayor descuento, mientras que las dos emisiones recomendadas bajo legislación de Nueva York se ubican sobre el 100%.

Tecpetrol

Tecpetrol ocupa dos lugares dentro de las recomendaciones, con instrumentos que permiten comparar plazos, legislación y rendimientos dentro de una misma empresa. La emisión TTCDO, que vence en noviembre de 2030, ofrece una tasa de 6,99%, frente al 5,59% de TTCEO, cuyo vencimiento está previsto para mayo de 2029.

La diferencia equivale a 1,40 puntos porcentuales anuales, con condiciones contractuales distintas y un plazo más extenso en el primer caso. Para TTCDO, Allaria agrega una comparación con su comportamiento reciente. "En las últimas semanas, el rendimiento se encuentra por encima del promedio de los últimos 6 meses", señala el documento, un dato que aporta contexto sobre el nivel de tasa observado por la sociedad de bolsa.

En los fundamentos de la empresa, el informe destaca su participación en Vaca Muerta y una composición de ventas en la que el gas representa el 56% y el petróleo, el 44%. Además, indica que el 80% de lo producido se destina al mercado interno y el 20% se exporta, por lo que la demanda local mantiene un peso relevante dentro del negocio.

Durante el primer semestre de 2026, las ventas totales de Tecpetrol aumentaron 57,7% interanual en términos nominales y 18,1% en términos reales. Allaria también informa una deuda financiera neta de $1,9 billones, equivalente a 1,6 veces el EBITDA, y señala que la deuda financiera está instrumentada en obligaciones negociables en dólares.

YPF

La obligación negociable YMC1O de YPF, con vencimiento en junio de 2029, presenta el mayor rendimiento entre las cinco elegidas, con 7,09% anual en dólares. Su paridad de 103,4% muestra que cotiza por encima de su valor técnico, una característica que debe analizarse junto con los intereses que paga y el capital que devolverá.

El informe consigna para esta emisión un cupón de 8,50% anual, superior al rendimiento indicado en las recomendaciones. La diferencia ayuda a entender dos conceptos que suelen confundirse, porque el cupón determina los intereses contractuales sobre el capital correspondiente, mientras que el rendimiento incorpora el precio al que se compra el bono y sus flujos de pagos.

Allaria fundamenta su elección con el alcance del negocio de YPF, que participa en la exploración y producción de hidrocarburos, el transporte, la refinación y la comercialización. Según los datos incluidos en el documento, durante el primer semestre sus ventas crecieron 25% interanual, hasta US$11.520 millones, y el EBITDA alcanzó US$4.398 millones, con un incremento de 168%.

La producción de crudo aumentó 4% interanual y la de gas natural retrocedió 9%, mientras que la deuda financiera neta al cierre de junio fue de US$8.436 millones, equivalente a 1,1 veces el EBITDA, según el cálculo presentado por Allaria.

A diferencia de lo observado en TTCDO, la firma indica que el rendimiento de YMC1O se encontraba por debajo del promedio de los últimos meses.

Vista

Las dos emisiones de Vista incluidas en las recomendaciones muestran que un plazo más largo no necesariamente viene acompañado de un rendimiento mayor. VSCYO vence en enero de 2028 y rinde 6,65% anual, mientras que VSCZO se extiende hasta julio de 2029 y ofrece 5,30%, de acuerdo con los valores destacados por Allaria.

Además del vencimiento y del precio, existe una diferencia en la modalidad de cobro. VSCYO paga en dólar cable y VSCZO en dólar MEP, una distinción vinculada con la plaza de liquidación de los dólares, en el exterior o en el mercado local, respectivamente. Ambas emisiones están regidas por legislación argentina, lo que muestra que la ley aplicable y la modalidad de pago son características diferentes.

La sociedad de Bolsa describe a Vista como un "operador shale independiente con destino de exportación" y destaca una composición de actividad concentrada en el crudo. Para el primer semestre, informa ventas por US$1.849 millones, con un crecimiento interanual de 76%, y un EBITDA de US$1.256 millones, que aumentó 85%.

La deuda financiera neta a junio ascendía a US$3.057 millones, equivalente a 1,41 veces el EBITDA.

Este indicador relaciona el endeudamiento neto con una medida del resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, y ayuda a dimensionar la carga financiera de la empresa, sin reemplazar el análisis de sus vencimientos y necesidades de inversión.

Qué mirar además de la tasa en dólares

Las recomendaciones también incluyen referencias a fechas de call, la posibilidad de rescate anticipado prevista en las condiciones de una emisión. Este punto importa porque el vencimiento final puede no coincidir con el tiempo durante el cual el inversor termina manteniendo el bono, si la empresa ejerce esa facultad conforme a las cláusulas correspondientes.

La selección deja así un mapa concreto de alternativas dentro de la deuda energética argentina, con tasas, plazos y modalidades de cobro diferentes. YPF ofrece el mayor rendimiento del grupo, Vista aporta el vencimiento más cercano y Tecpetrol suma opciones bajo ambas legislaciones.

Por esto mismo, dentro de la selección de Allaria, para un perfil más conservador y con un horizonte corto, priorizaríamos analizar la ON de Vista VSCYO, por su vencimiento en enero de 2028, siempre que el cobro en dólar cable resulte adecuado y se revisen sus condiciones de rescate anticipado. Si buscamos cobrar en dólares en el mercado local (dólar MEP) y podemos mantener la inversión hasta 2029, compararíamos Tecpetrol TTCEO y Vista VSCZO, con rendimientos de referencia de 5,59% y 5,30%, respectivamente.

Para quienes aceptamos mayores fluctuaciones de precio en busca de una tasa superior, pondríamos el foco en YPF YMC1O, que ofrece 7,09% con vencimiento en 2029, y Tecpetrol TTCDO, que rinde 6,99% y vence en 2030.