Banco Provincia financia casas modulares: cuánto presta y qué requisitos hay que cumplir

Banco Provincia ofrece una línea de crédito específica para la compra de casas modulares. El préstamo permite acceder a hasta $100 millones, con un plazo de hasta 96 meses y la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de la vivienda. Cómo funciona el sistema, qué empresas participan y cuáles son los pasos para acceder al financiamiento.

Las casas modulares se posicionan como una alternativa para quienes buscan acceder a una vivienda propia mediante un sistema de construcción diferente al tradicional. Se trata de unidades que se fabrican total o parcialmente fuera del terreno y luego son trasladadas para su montaje e instalación.

La modalidad permite industrializar buena parte del proceso constructivo y, según el modelo elegido, reducir los tiempos de obra. A la vez, ofrece una variedad de diseños y superficies que pueden adaptarse a diferentes necesidades.

Ahora, este tipo de viviendas también cuenta con una opción de financiamiento específica. Banco Provincia ofrece una línea de crédito destinada a la adquisición de casas modulares, con un monto máximo de $100 millones. La propuesta puede resultar especialmente atractiva para quienes ya cuentan con un terreno y necesitan financiar la compra de la vivienda.

Cómo es el proceso para comprar una casa modular con el crédito

El proceso comienza con la elección del modelo de vivienda en alguna de las empresas que participan del programa de Banco Provincia. Entre las firmas adheridas se encuentran DROP Arquitectura Modular, Ecosan, IDERO, LABO, Movilhauss y Unimod, que ofrecen distintas alternativas de casas modulares, con diferentes superficies, diseños y niveles de terminación. Es precisamente la existencia de diferentes proveedores permite acceder a una oferta variada de viviendas modulares.

Cada empresa puede contar con modelos propios, diferentes superficies y distintas alternativas de terminación y es por eso qu, una de las primeras decisiones del comprador será determinar qué tipo de vivienda necesita y comparar las opciones disponibles, ya que no se trata solamente de elegir la casa más barata: también es importante analizar la calidad de los materiales, las características del sistema constructivo, los plazos de fabricación, el traslado, el montaje y la garantía ofrecida.

Una vez seleccionado el modelo, el interesado debe avanzar con la empresa para conocer el precio y las características de la unidad. En esta etapa resulta importante consultar exactamente qué incluye el presupuesto y cuáles son los costos adicionales que deberá afrontar el comprador. Luego, el cliente puede avanzar con la solicitud del financiamiento ante Banco Provincia, siempre sujeto a la evaluación crediticia y a las condiciones establecidas para la línea. De esta manera, el circuito puede resumirse en varios pasos:

Elegir el modelo de casa modular entre las alternativas disponibles de las empresas participantes. Solicitar el presupuesto correspondiente a la vivienda elegida. Verificar qué incluye el precio, incluyendo estructura, terminaciones, instalaciones, traslado y montaje. Consultar las condiciones del financiamiento y el monto al que puede acceder el solicitante. Solicitar el crédito ante Banco Provincia, a través de los canales habilitados. Completar la evaluación crediticia. Una vez aprobado el financiamiento, avanzar con la compra y la instalación de la vivienda modular de acuerdo con las condiciones acordadas con el proveedor.

Este mecanismo permite separar claramente dos cuestiones: por un lado, la elección y compra de la casa; por otro, la financiación bancaria de la operación.

Hasta $100 millones y 96 meses

Uno de los principales atractivos de la línea es el monto máximo, ya que Banco Provincia permite solicitar hasta $100 millones, sujeto a la capacidad de pago y a la evaluación crediticia de cada cliente.

El plazo máximo llega a 96 meses, es decir, ocho años y además, la entidad contempla la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de la vivienda modular, de acuerdo con las condiciones de la operación.Esto significa que una persona que cumpla con los requisitos puede acceder a la financiación sin necesidad de contar necesariamente con un anticipo equivalente a una parte importante del precio de la casa. De todos modos, financiar el 100% del valor de la vivienda no significa que el comprador pueda afrontar todo el proyecto sin disponer de ahorros, ya que existen gastos que pueden quedar fuera del precio de la unidad y que deben contemplarse antes de tomar la decisión.

Cuánto cuesta instalar una casa modular

El precio de una casa modular depende de diferentes variables y entre ellas se encuentran la superficie, la cantidad de ambientes, el sistema constructivo, los materiales, las aberturas, las instalaciones y las terminaciones. También hay diferencias entre una vivienda entregada con terminaciones básicas y otra que incluye equipamiento y componentes adicionales. Es por ello que el precio informado por una empresa no debería analizarse de manera aislada, por lo que el comprador debe preguntar si el presupuesto incluye el traslado de la vivienda hasta el terreno, el montaje, las fundaciones, las conexiones de servicios y las terminaciones finales y en algunos casos, estos conceptos pueden representar un costo adicional significativo.

Es obligatorio tener un terreno para acceder al crédito

La financiación de la casa modular no resuelve necesariamente el resto de las necesidades de un proyecto habitacional, ya quien quiera instalar una vivienda de este tipo debe contar con un terreno adecuado o contemplar también su adquisición. Además, el lote debe reunir las condiciones necesarias para recibir la construcción, ya que según el sistema utilizado, pueden ser necesarias tareas de nivelación, preparación del suelo y construcción de bases o fundaciones. También deben analizarse las posibilidades de conexión a los servicios básicos, como electricidad, agua, gas y desagües.

Por este motivo, antes de comprar una casa modular conviene realizar una evaluación del terreno y conocer los requerimientos técnicos del modelo seleccionado.

La principal diferencia entre una casa de estas características y una tradicional está en el lugar y la forma en que se realiza buena parte del proceso constructivo, ya que en una construcción tradicional, las distintas etapas de la obra se realizan principalmente sobre el terreno, pero en cambio, en una casa modular una parte importante de la vivienda se fabrica previamente en un entorno industrial o de taller y luego los módulos son trasladados al lugar donde se instalará la vivienda. Este sistema puede permitir un mayor control de determinados procesos y reducir los tiempos de trabajo en el terreno.

Además, las empresas pueden ofrecer modelos estandarizados que posteriormente se adaptan a las necesidades del comprador.

En qué se diferencia este préstamo de un crédito hipotecario tradicional

El financiamiento de Banco Provincia para viviendas modulares presenta otra particularidad: se trata de un préstamo personal y no de un crédito hipotecario tradicional. Esto significa que no se estructura como una financiación hipotecaria en la que un inmueble queda afectado como garantía mediante una hipoteca, lo cual para el comprador, esta característica puede simplificar la operación.

Al mismo tiempo, el plazo máximo de 96 meses es inferior al de algunos créditos hipotecarios tradicionales, por lo que la cuota puede tener un peso mayor dentro del presupuesto mensual. Entonces, la conveniencia dependerá, en consecuencia, de los ingresos del solicitante y del monto que necesite financiar.

La tasa de interés de la línea de financiamiento para viviendas modulares de Banco Provincia es del 9% TNA para clientes con cobro de haberes en la entidad, ya que de acuerdo con las condiciones de la línea, quienes cobran sus haberes en Banco Provincia acceden a una tasa del 9% TNA y para quienes no cobran sus haberes en la entidad, la tasa asciende al 15% TNA. Sin embargo, la tasa no es el único elemento que determina el costo del préstamo, ya que este está expresado en UVA, por lo que el capital se actualiza de acuerdo con la evolución de esa unidad.

Cómo impacta la UVA en la cuota

La UVA es una unidad de valor que se actualiza en función de la inflación, por lo que en este tipo de préstamos, el capital adeudado se expresa en UVA y la cuota se paga en pesos según el valor vigente de la unidad. Por lo tanto, una cuota que puede parecer determinada al momento de contratar el préstamo no necesariamente permanecerá igual en términos nominales durante todo el período.

Dado que la evolución de la UVA es, entonces, un factor central para evaluar la financiación, quien solicite el crédito debe analizar si sus ingresos tienen posibilidades de acompañar el crecimiento de las cuotas a lo largo del tiempo.

Qué gastos adicionales hay que tener en cuenta además de la casa

El costo de una casa modular no termina necesariamente en el precio que figura en el catálogo, ya que entre los gastos que pueden aparecer se encuentran:

Traslado de los módulos.

Preparación y nivelación del terreno.

Fundaciones o bases.

Montaje.

Conexiones eléctricas.

Instalaciones de agua y desagües.

Conexión de gas, cuando corresponda.

Permisos y trámites locales.

Trabajos adicionales de terminación.

Cómo se solicita el préstamo

Banco Provincia permite gestionar la línea a través de sus canales digitales, entre ellos Cuenta DNI y Home Banking BIP, de acuerdo con las condiciones de cada cliente. El solicitante debe cumplir con los requisitos establecidos por el banco y superar la correspondiente evaluación crediticia. Debe tenerse en cuenta que el monto máximo de $100 millones no significa que todos los clientes puedan acceder automáticamente a esa suma, pues la entidad determinará el monto disponible en función de los ingresos y de la capacidad de pago del solicitante.

En definitiva, en un contexto donde el acceso a una vivienda tradicional puede requerir una inversión inicial elevada y largos tiempos de construcción, las casas modulares ofrecen una alternativa industrializada y de montaje más rápido, mientras que el financiamiento de Banco Provincia agrega una herramienta para quienes necesitan distribuir el costo de adquisición a lo largo del tiempo.

La clave estará, finalmente, en elegir correctamente el modelo y el proveedor, conocer el costo total de la operación y evaluar con cuidado el efecto que tendrá la actualización por UVA durante todo el período del préstamo.