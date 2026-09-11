Plazo fijo: los bancos bajaron las tasas y así quedó el ranking tras el dato de inflación

El Banco Nación redujo su tasa a 18,75% y varias entidades ofrecen rendimientos superiores al 20%. Cuánto paga cada banco por un plazo fijo

Los bancos volvieron a bajar las tasas de los plazos fijos en pesos y el movimiento se consolidó después de que el INDEC informara una inflación de 1,7% en agosto, por debajo del 2,1% registrado en julio.

En ese escenario, el Banco Nación redujo su rendimiento para colocaciones a 30 días hasta 18,75% TNA, mientras otras entidades mantienen tasas superiores al 20%.

Cuáles son las nuevas tasas de los bancos

La diferencia entre bancos vuelve a ser relevante para quienes buscan colocar pesos a corto plazo. Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia ofrece 21% para clientes y 22% para no clientes, mientras que Macro y BBVA se ubican en 19,5%. Luego se encuentra Galicia, con 17,75%, y Santander, con 16,5%.

En el caso de Reba ofrece 24%, mientras CMF y Crédito Regional llegan al 23,5%. Mariva, Banco del Sol y BICA se ubican en torno al 23%. Las tasas corresponden a colocaciones tradicionales a 30 días y pueden variar según el banco, el monto, el canal utilizado y si el ahorrista es o no cliente.

Por qué bajan las tasas de los plazos fijos

La reducción de los rendimientos se da en un contexto de normalización de las tasas de corto plazo y menor tensión en el mercado de dinero. De hecho, según el Comité de Inversiones de Criteria, señaló que la mejora de la liquidez permitió una gradual normalización de las tasas, al mismo tiempo que el dólar se mantuvo alrededor de $1.510 y los bonos soberanos recuperaron terreno.El proceso también se relaciona con las expectativas de inflación.

El dato oficial de agosto confirmó una suba mensual de 1,7%, el registro más bajo de 2026 hasta ese momento, después del 2,1% de julio. En los primeros ocho meses del año, la inflación acumuló 21,3%.

El mercado ya esperaba una desaceleración, ya que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyectó una inflación mensual de 1,7% para agosto, en línea con el dato oficial informado por el INDEC.

Para septiembre, los analistas estimaron una inflación de 1,9%, mientras que para los próximos meses anticiparon una variación mensual cercana al 2%. La coincidencia entre la proyección y el dato oficial refuerza el escenario de una inflación mensual moderada, aunque no implica que las tasas de los depósitos vayan a moverse todas en la misma dirección o al mismo ritmo.

Cuánto rinde hoy un plazo fijo

Con una tasa nominal anual de 18,75%, como la que ofrece actualmente Banco Nación para depósitos electrónicos de personas humanas a 30 días, un plazo fijo tradicional genera un rendimiento aproximado de 1,54% en un mes, antes de considerar eventuales diferencias de cálculo por la cantidad exacta de días.

En cambio, una tasa del 24% TNA, como la informada por Reba, equivale aproximadamente a un rendimiento de 1,97% para 30 días. Sobre una colocación de $1.000.000, la diferencia entre ambas tasas representa unos $4.300 de intereses en ese período.

Plazo fijo versus inflación

Con una inflación mensual de 1,7%, las tasas nominales más bajas comienzan a quedar muy cerca del aumento de precios del mes. Una colocación a 30 días al 18,75% TNA ofrece aproximadamente 1,54% nominal para ese período, por lo que, si se compara contra el IPC de agosto, queda por debajo de la inflación mensual.

En cambio, una tasa del 21% TNA representa alrededor de 1,73% para 30 días, mientras que una del 24% llega a aproximadamente 1,97%. El escenario también obliga a mirar más allá de la tasa nominal.

Con rendimientos descendentes, el ahorrista debe comparar tasa, plazo, liquidez y expectativa de inflación, especialmente si evalúa renovar el depósito todos los meses. Una tasa más alta puede mejorar el resultado nominal, pero también se debe considerar las condiciones y confianza de cada entidad.