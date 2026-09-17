Qué CEDEARs recomiendan ChatGPT, Gemini y Claude cuando se les pide una cartera ideal

ChatGPT, Gemini y Claude armaron sus propias carteras de CEDEARs y mostraron distintas formas de invertir $1 millón desde Argentina

Las tres principales inteligencias artificiales recibieron la misma consigna, distribuir $1 millón entre CEDEARs con una estrategia diversificada. ChatGPT priorizó al S&P 500 y sumó una cobertura con oro, Gemini presentó la cartera con mayor cantidad de tecnología y Claude eligió una composición defensiva con mercados emergentes. Estas son sus propuestas, sus coincidencias y los riesgos que cada inversor debería considerar antes de trasladarlas a una cuenta comitente.

Los Certificados de Depósito Argentinos, más conocidos como CEDEARs, permiten invertir desde el mercado local en acciones y fondos cotizados en el exterior. Su precio en pesos depende tanto de la cotización internacional del activo subyacente como de la evolución del dólar contado con liquidación (CCL), por lo que suelen utilizarse para dolarizar indirectamente una parte del portafolio.

Con ese punto de partida, iProfesional les pidió a ChatGPT, Gemini y Claude que distribuyeran $1.000.000 entre estos instrumentos. La consigna apuntó a una cartera equilibrada y con un horizonte extenso, sin definir empresas ni sectores previamente.

El resultado dejó tres propuestas diferentes, con coincidencias puntuales en Alphabet y ExxonMobil y una presencia importante de índices estadounidenses.

La cartera de CEDEARs que eligió ChatGPT

ChatGPT presentó una cartera de perfil moderado con orientación al crecimiento, diseñada para permanecer invertida durante al menos tres años. Su principal posición fue SPY, el fondo cotizado que replica al S&P 500, con una asignación del 40%.

La propuesta completa quedó distribuida de la siguiente manera:

SPY, S&P 500 — 40% o $400.000

S&P 500 — 40% o GOOGL, Alphabet — 15% o $150.000

Alphabet — 15% o GLD, oro — 13% o $130.000

oro — 13% o AMZN, Amazon — 12% o $120.000

Amazon — 12% o JPM, JPMorgan — 12% o $120.000

JPMorgan — 12% o XOM, ExxonMobil — 8% o $80.000

El asistente de IA explicó que "SPY sería el núcleo de la cartera", debido a que ofrece exposición a unas 500 compañías estadounidenses y disminuye el impacto que podría generar el mal desempeño de una empresa puntual. Sobre esa base incorporó apuestas individuales en tecnología, servicios financieros y energía.

Alphabet recibió la mayor ponderación entre las empresas elegidas, en donde, ChatGPT destacó sus negocios de publicidad digital, computación en la nube e inteligencia artificial. Amazon apareció como otra fuente de crecimiento por su combinación de comercio electrónico, servicios en la nube y publicidad, con un peso limitado al 12% por su mayor volatilidad.

JPMorgan y ExxonMobil reducen parcialmente la dependencia de la tecnología. El banco incorpora exposición al sistema financiero estadounidense, mientras la petrolera puede beneficiarse frente a una suba del crudo o un escenario de mayores tensiones geopolíticas.

La particularidad de este portafolio es la asignación de $130.000 a GLD, un CEDEAR vinculado con el precio del oro. Según ChatGPT, esta posición "puede amortiguar parte de una caída accionaria, un episodio inflacionario o un aumento de la incertidumbre internacional".

La diversificación, de todos modos, tiene un límite. Alphabet y Amazon ya forman parte del S&P 500, por lo que comprarlas individualmente eleva su peso real dentro de la cartera. El propio asistente reconoció esa superposición y advirtió que la propuesta no debería considerarse conservadora.

También recomendó ingresar al mercado en tres etapas, con 40% del capital al comienzo, 30% a los 30 días y el 30% restante a los 60 días. Esta modalidad busca reducir el riesgo de colocar todo el dinero inmediatamente antes de una posible corrección.

Gemini combinó índices, tecnología y empresas defensivas

Gemini ofreció la cartera más extensa, con ocho instrumentos agrupados en cuatro grandes bloques. Su propuesta también fue pensada para un perfil moderado, con un horizonte mínimo de entre 12 y 24 meses.

La distribución informada fue la siguiente:

SPY y QQQ — 40% o $400.000

y — 40% o MSFT, Microsoft y, GOOGL, Alphabet — 25% o $250.000

Microsoft y, Alphabet — 25% o KO, Coca-Cola y JNJ, Johnson & Johnson — 20% o $200.000

Coca-Cola y Johnson & Johnson — 20% o XOM, ExxonMobil y CAT, Caterpillar — 15% o $150.000

Gemini no precisó cómo repartiría el capital entre los dos instrumentos que integran cada categoría. Si se dividiera cada bloque en partes iguales, SPY y QQQ recibirían $200.000 cada uno; Microsoft y Alphabet, $125.000; Coca-Cola y Johnson & Johnson, $100.000; y ExxonMobil y Caterpillar, $75.000.

Esta división individual es solamente una aproximación para dimensionar la cartera y no fue establecida expresamente por Gemini.

El asistente definió a SPY y QQQ como "la columna vertebral" del portafolio. El primero ofrece una exposición amplia al mercado estadounidense, mientras el segundo sigue al Nasdaq 100 y aumenta el peso de las compañías tecnológicas y de crecimiento.

Microsoft y Alphabet profundizan esa orientación. De esta manera, la tecnología tendría una participación efectiva superior al 25% visible en las posiciones individuales, ya que ambas compañías también integran los fondos elegidos. La superposición podría impulsar el rendimiento durante una suba del sector, pero amplificaría las pérdidas ante una corrección de las grandes tecnológicas.

Para compensar ese riesgo, Gemini destinó 20% a Coca-Cola y Johnson & Johnson. Se trata de negocios defensivos, vinculados con productos cuyo consumo suele presentar mayor estabilidad a lo largo del ciclo económico.

ExxonMobil y Caterpillar completaron el armado con exposición a energía, infraestructura e industria.

Gemini sostuvo que invertir en SPY reduce "a casi cero" el riesgo de seleccionar una empresa que tenga un mal desempeño. Un fondo diversificado limita el riesgo específico de una sola compañía, pero continúa expuesto a caídas generales del mercado estadounidense, cambios en las tasas de interés y variaciones del dólar financiero.

Claude eligió menos tecnología y sumó mercados emergentes

Claude presentó la estrategia con mayor diversificación sectorial y geográfica. A diferencia de ChatGPT y Gemini, redujo el protagonismo de los grandes índices estadounidenses e incorporó EEM, un fondo vinculado con mercados emergentes.

Su distribución fue la siguiente:

DIA, Dow Jones — 15% o $150.000

Dow Jones — 15% o EEM, mercados emergentes — 15% o $150.000

mercados emergentes — 15% o PG, Procter & Gamble — 10% o $100.000

Procter & Gamble — 10% o WMT, Walmart — 10% o $100.000

Walmart — 10% o CVX, Chevron — 10% o $100.000

Chevron — 10% o AAPL, Apple — 10% o $100.000

Apple — 10% o UNH, UnitedHealth — 8% o $80.000

UnitedHealth — 8% o V, Visa — 8% o $80.000

Visa — 8% o PFE, Pfizer — 7% o $70.000

Pfizer — 7% o BRK.B, Berkshire Hathaway — 7% o $70.000

Claude explicó que utilizó "un núcleo más chico" y otorgó mayor peso a empresas con fuentes de ingresos diferentes, con el objetivo de evitar que todas las posiciones dependan del mismo factor.

DIA aporta exposición a 30 empresas grandes y maduras del Dow Jones, mientras EEM incorpora empresas de economías emergentes. Este último puede disminuir la dependencia de Estados Unidos, pero agrega riesgos políticos, cambiarios y regulatorios propios de esos mercados.

Procter & Gamble y Walmart forman el bloque de consumo defensivo dado que, la primera, vende productos de higiene y limpieza de uso cotidiano, mientras la segunda posee un negocio minorista que puede captar consumidores que buscan precios más bajos durante períodos de menor actividad.

En salud eligió UnitedHealth y Pfizer y, para el segmento financiero, prefirió Visa y Berkshire Hathaway. Claude justificó la presencia de Visa porque funciona como una red de pagos y tiene una exposición directa al riesgo crediticio menor que la de un banco tradicional. Berkshire, por su parte, reúne seguros, energía, transporte ferroviario y participaciones en otras empresas.

Chevron aportó la cobertura energética y Apple quedó como la única posición tecnológica individual.

El objetivo de la IA fue evitar una concentración excesiva en las grandes empresas del sector.

En qué coincidieron ChatGPT, Gemini y Claude

Naturalmente, las tres inteligencias artificiales coincidieron en que el millón de pesos no debería concentrarse en una sola empresa. También combinaron fondos cotizados con compañías individuales e incorporaron sectores que pueden comportarse de manera diferente ante los cambios del ciclo económico.

ChatGPT y Gemini eligieron instrumentos vinculados con el S&P 500, mientras Claude optó por el Dow Jones y mercados emergentes. Alphabet fue seleccionada por ChatGPT y Gemini, y ExxonMobil apareció en esas mismas dos propuestas.

Claude no incluyó ninguna de las dos, pero tomó exposición a energía mediante Chevron.

La principal diferencia estuvo en el peso tecnológico. Gemini presentó el portafolio más expuesto al sector por la combinación de QQQ, SPY, Microsoft y Alphabet. ChatGPT adoptó una posición intermedia, con SPY, Alphabet y Amazon. Claude redujo esa participación directa a Apple y buscó reforzar consumo, salud y mercados emergentes.

ChatGPT fue el único que incorporó oro mediante GLD.

Gemini fue el que más confió en el crecimiento estadounidense.

Claude armó la propuesta con mayor cantidad de posiciones y el reparto sectorial más defensivo, a costa de una operatoria más larga.

Qué cartera puede ajustarse mejor a cada inversor

La selección de ChatGPT podría adaptarse a un inversor moderado que busque una estructura relativamente simple, una posición central diversificada y cierta protección frente a episodios de incertidumbre. El oro ocupa un lugar que no está presente en los otros dos portafolios.

La alternativa de Gemini resulta más apropiada para quien tolere variaciones mayores y tenga una visión favorable sobre las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Su rendimiento dependerá en buena medida de ese segmento, incluso cuando la cantidad de instrumentos pueda transmitir una diversificación superior.

La cartera de Claude puede interesar a quien prefiera distribuir el riesgo entre más sectores y regiones. Su presencia en consumo defensivo, salud y mercados emergentes reduce la dependencia directa de la tecnología, pero exige controlar más posiciones y asumir los riesgos propios de las economías emergentes.

Aun así, es importante destacar que ninguna propuesta elimina la posibilidad de pérdidas. Los CEDEARs pueden bajar por una caída del activo subyacente en el exterior o, incluso, por una baja del dólar contado con liquidación, aun si la acción se mantiene estable en Wall Street.

Es por esto que, al comparar las tres alternativas, encontramos perfiles claramente diferenciados entre las IAs:

ChatGPT construyó la cartera más compacta y agregó oro

Gemini apostó con mayor fuerza por la tecnología

Claude priorizó la diversificación sectorial y geográfica.

Antes de elegir una de ellas, deberíamos revisar nuestro horizonte, la tolerancia a las caídas y las inversiones que ya tenemos, porque el mejor portafolio no es el que reúne más nombres, sino el que podemos sostener durante los períodos de volatilidad y prometa el mayor retorno esperado.