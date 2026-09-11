El BCRA tuvo la menor compra semanal de dólares en lo que va del año

El Banco Central sumó esta semana apenas u$s42 millones, muy debajo del piso anterior de u$s111 millones. Este viernes compró u$s5 millones

El Banco Central (BCRA) apenas pudo comprar u$s5 millones para sus reservas este viernes. Se trata del monto más bajo desde que arrancó el año, si se excluyen las tres ruedas en las que directamente no hubo adquisiciones.

El número llama la atención por su magnitud. Representa apenas el 0,6% de los u$s835 millones negociados en la jornada, según precisó el analista Javier Giordano, de CFA.

La cifra queda muy por debajo del promedio diario que lleva en septiembre. El BCRA viene comprando u$s14 millones por rueda, tomando los apenas u$s123 millones adquiridos en todo el mes.

Además, terminó la semana con una compra de apenas u$s42 millones, la menor para ese lapso en lo que va del año, quebrando el piso de u$s111 millones que había registrado a comienzos de agosto.

Por qué el BCRA compra cada vez menos dólares en el mercado

Un dato clave permite entender lo que está pasando. El problema no es que falten dólares en el mercado cambiario.

Lo que cambió es la demanda. Hay muchos más compradores privados dispuestos a absorber las divisas que aparecen.

En otras palabras: los dólares siguen llegando al mercado. Pero cuando llegan, ya no quedan tantos disponibles para que el BCRA los compre. Hay muchas más manos privadas compitiendo por esas divisas.

En este escenario, el Banco Central aparece cada vez más relegado. Tiene menos oportunidades de intervenir como comprador, justo cuando sus autoridades dijeron que querían usar esa vía para arrancar el proceso de remonetización de la economía local.

Los operadores admitieron que la módica compra del viernes los sorprendió. El volumen operado se recuperó con fuerza y superó en 52% el monto registrado en la rueda previa.

Especialmente porque el dólar mayorista abrió firme y se fue desinflando con el correr del día. "Cayó durante los últimos 15 minutos de la rueda, cuando la fuerza de la oferta se impuso", detalló Nicolás Merino, de ABC Cambios.

El billete quedó en $1508,50 para la punta vendedora, un nivel que viene oficiando como piso del mes de septiembre.

El cambio de escenario que complica al Banco Central

El volumen total operado en la semana fue de unos US$2700 millones. Se trata de un monto muy similar al registrado en la primera semana de agosto.

Pero hay una diferencia central. En aquella semana de agosto, las compras del BCRA habían sido 2,6 veces mayores.

Detrás de este comportamiento aparece una mayor demanda de dólares por parte del sector privado, lo que marca un cambio de escenario respecto de los primeros meses del año.

La consecuencia es clara. Aunque la oferta de dólares no cambió sustancialmente, una mayor proporción de las divisas ofrecidas termina en manos privadas.

Para el Banco Central, se trata de un cambio relevante. Su capacidad de acumular reservas depende de que exista un excedente de dólares después de satisfacer la demanda privada.

Mientras ese excedente sea amplio, puede comprar grandes cantidades sin generar presión sobre el precio. Cuando la demanda aumenta, ese margen se achica.

Qué significa para las reservas y la remonetización

El BCRA lleva adquiridos US$14.218 millones en lo que va del año. Es un número importante en términos absolutos.

Sin embargo, su tenencia neta o propia de divisas necesita ser reforzada. El año electoral que se avecina exige un colchón de reservas más robusto.

El plan del Banco Central era usar las compras en el mercado cambiario como vía principal para acumular divisas e iniciar el proceso de remonetización, pero el aumento de la demanda privada complica esa estrategia.

Los operadores advierten que este nuevo escenario podría consolidarse en las próximas semanas. Si la demanda privada se mantiene elevada, las compras del BCRA seguirán siendo modestas, incluso en jornadas con buen volumen operado.