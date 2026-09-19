El grupo financiero de Costantini, One618, revela en qué bonos corporativos pone dólares

Tecpetrol, Vista, Pampa, Telecom e YPF figuran entre las principales inversiones del fondo en dólares que administra la financiera de Costantini

Conseguir una ingreso extra en dólares exige mirar más allá de la tasa que ofrece cada bono, especialmente después de varios meses de subas en las obligaciones negociables argentinas. La capacidad de las empresas para pagar sus compromisos, el precio de compra y el plazo de inversión adquieren un peso decisivo para quienes buscan poner a trabajar sus ahorros y mantener una exposición a la moneda estadounidense.

En ese mercado se posiciona One618, la firma fundada por Eduardo Costantini, a través de una cartera que combina deuda de petroleras, compañías eléctricas, bancos y empresas de telecomunicaciones. Su fondo Consultatio Multimercado III permite observar cómo distribuye esas inversiones y qué lugar les asigna dentro de una estrategia de renta fija en dólares de One618.

El informe de septiembre del broker, que analiza los resultados corporativos del segundo trimestre, presenta la composición efectiva del fondo. A esa fecha, administraba u$s169,8 millones y acumulaba una ganancia del 7% en el año, con Tecpetrol, Vista, Pampa Energía, Telecom e YPF entre sus principales posiciones.

Las ON que ocupan los primeros lugares del portafolio de One 618

La mayor tenencia individual correspondía a la obligación negociada de Tecpetrol clase 12, que representaba el 8,5% del patrimonio. Muy cerca aparecía Vista Energy Argentina clase 29, con el 8,3%, seguida por Pampa Energía clase 26, con el 7,8%, y Telecom Argentina clase 24, con el 7,7%.

YPF clase 31 completaba ese primer grupo con una participación del 6,2%. En conjunto, esas cinco posiciones explicaban el 38,5% del fondo, una concentración que muestra la relevancia de los grandes emisores corporativos dentro de la estrategia, con una presencia particularmente fuerte del negocio energético.

Entre las principales ON informadas por la administradora figuraban las siguientes:

Tecpetrol clase 12, (TTCDD) — 8,5%

clase 12, (TTCDD) — Vista Energy clase 29, (VSCVD) — 8,3%

Energy clase 29, (VSCVD) — Pampa Energía clase 26, (MGCRD) — 7,8%

Energía clase 26, (MGCRD) — Telecom Argentina clase 24, (TLCPD) — 7,7%

Argentina clase 24, (TLCPD) — YPF clase 31, (YMCXD) — 6,2%

clase 31, (YMCXD) — Genneia clase 49, (GN49D) — 4,6%

clase 49, (GN49D) — YPF Luz clase 18, (YFCJD) — 4,4%

clase 18, (YFCJD) — Pampa Energía clase 23, (MGCOD) — 4,3%

Energía clase 23, (MGCOD) — Banco Galicia clase 34, (BY34D) — 3,5%

clase 34, (BY34D) — Banco Macro, (BACHD) — 3,1%

(BACHD) — Central Puerto clase D (NPCDD) — 2,8%

Puerto clase D (NPCDD) — CGC clase 38 (CP38D) — 2,6%

clase 38 (CP38D) — Profertil clase 3 (PFC3D) — 2,3%

clase 3 (PFC3D) — Edenor clase 10 (DNCAD) — 1,8%

clase 10 (DNCAD) — Banco Galicia clase 33, serie 2 (BYZ2D) — 1,8%

clase 33, serie 2 (BYZ2D) — BBVA Argentina clase 44 (BF44D) — 1,7%

clase 44 (BF44D) — Central Puerto clase E (NPCED) — 1,7%

Como se puede observar, el informe las presenta como "principales tenencias" y no identifica individualmente las posiciones que completan el 100%, salvo por 3 bonos provinciales:

Provincia de Córdoba (CO35D) — 3%

(CO35D) — Provincia de Córdoba (CO29D) — 2,9%

(CO29D) — Provincia de Santa Fe (SFD4D) — 4,4%

Aun así sigue sin quedar explícito como se compone el 16% restante.

Qué proporción destina a empresas

El crédito corporativo representaba el 83,4% del fondo, mientras que la deuda provincial ocupaba otro 10,4%. La composición se completaba con un 4,6% en instrumentos de mercado de dinero en dólares, un 0,9% en deuda corporativa brasileña y un 0,6% de liquidez, con pequeñas diferencias por redondeo.

Dentro del segmento provincial sobresalía el bono de Santa Fe con vencimiento en 2034, que explicaba el 4,4% del patrimonio. También aparecían dos títulos de Córdoba con participaciones del 3% y del 2,9%, por lo que una parte del resultado depende de la capacidad de pago de esos gobiernos subnacionales.

La composición permite dimensionar el alcance de la propuesta. Quien ingresa al fondo participa de una cartera administrada que combina mayormente ON con otros activos, y cuyos porcentajes pueden modificarse con las decisiones del equipo de inversiones y los movimientos de precios.

Cuánto rindió la cartera y qué significa la tasa del 6,8%

La ficha del 10 de septiembre mostraba un rendimiento acumulado del 7% en 2026 y del 12,51% en un año. Para los tres meses previos informaba una suba del 1,79%, mientras que en los últimos 30 días el avance había sido de apenas el 0,03%, una diferencia que refleja cómo pueden variar los resultados entre períodos.

En otro casillero, el documento consignaba una tasa nominal anual del 6,8%. Esa referencia debe distinguirse de las ganancias históricas, porque describe una medida de tasa de la cartera y no constituye una promesa de rentabilidad para los próximos doce meses ni un pago fijo que recibirá cada inversor.

El valor de la participación en el fondo incorpora los intereses que generan sus inversiones y las variaciones de cotización de los títulos. Si los bonos suben, esa apreciación puede mejorar el resultado; cuando bajan, la pérdida de precio puede absorber parte de la renta o provocar un rendimiento negativo durante determinado período.

La duración informada era de 3,1 años, un indicador que ayuda a dimensionar la sensibilidad de la cartera frente a cambios en las tasas. Este dato tampoco equivale a un plazo obligatorio de permanencia, dado que el inversor puede solicitar el rescate bajo las condiciones del fondo, al valor que corresponda en ese momento.

Por qué la energía tiene tanto peso entre las inversiones

Según One618, las petroleras analizadas atravesaron una mejora impulsada por mayores precios de venta del crudo y por el crecimiento de la producción, factores que fortalecieron sus resultados y varios indicadores de endeudamiento.

En ese universo, el informe destaca que "el EBITDA total de estas siete compañías más que duplicó en términos interanuales, mientras que la deuda neta se mantuvo estable". El EBITDA aproxima el resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, y permite evaluar la relación entre la generación del negocio y sus compromisos financieros.

Tecpetrol, la mayor posición individual del fondo, avanzaba con el desarrollo de Los Toldos II y enfrentaba fuertes desembolsos de inversión, con una deuda neta equivalente a 2,1 veces su EBITDA de los últimos doce meses. La expansión productiva futura resulta central para acompañar ese esfuerzo.

En Vista, One618 destacó una mejora operativa y una reducción del endeudamiento relativo frente al trimestre anterior. Sobre Pampa Energía, señaló el aporte del crecimiento petrolero y la generación eléctrica, junto con un balance que todavía debía absorber inversiones elevadas; YPF, por su parte, exhibía una mejora de resultados y menores costos de extracción.

Telecom incorpora otra actividad entre las mayores posiciones. El informe subraya las eficiencias operativas y el control de costos, con una relación entre deuda neta y EBITDA que descendió a 1,5 veces desde las 2,6 veces registradas un año antes. Esa evolución ayuda a explicar la atención que recibe su crédito dentro del análisis corporativo.

Qué cobertura cambiaria ofrece y cuáles son sus riesgos

Para un ahorrista que mide su patrimonio en pesos, una cartera de activos en dólares brinda exposición a la moneda estadounidense. Su valor en moneda local dependerá tanto del desempeño de las inversiones en dólares como del tipo de cambio utilizado para valuarlas o convertirlas.

Por eso, la cobertura cambiaria convive con el riesgo de perder capital en dólares. Una suba del tipo de cambio puede favorecer la valuación en pesos, mientras una caída de los bonos reduce el patrimonio medido en moneda estadounidense.

También importa la capacidad de pago de cada emisor y la facilidad para vender sus títulos. La diversificación reparte esos riesgos entre varias empresas, con una exposición compartida a condiciones financieras locales y a sectores que, como la energía, tienen una presencia importante en el portafolio.

One618 clasifica al Consultatio Multimercado III como una alternativa de perfil moderado, con un plazo de rescate informado de 48 horas. Para quien evalúa ingresar, esa disponibilidad debe diferenciarse de la estabilidad del capital, porque el monto recuperado depende del valor de la cuotaparte.

Por esto mismo, la decisión exige, entonces, vincular el horizonte de inversión con el destino del dinero. Quienes tienen un compromiso cercano en dólares necesitan considerar cuánto podrían afectarles las variaciones de precio, mientras que un plazo más amplio permite atravesar esas variaciones con menor presión para vender.